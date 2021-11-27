Банкет во время траура: мэр Прокопьевска лишился поста и партбилета

В партии «Единая Россия» сообщили, что исключили из своего состава экс-мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, который отпраздновал свое назначение в день трагедии на шахте «Листвяжная». На тот момент было известно об 11 погибших, был объявлен траур. Сам экс-глава города отрицает проведение банкета и свое участие в нем. Старченко был главой города сутки.

Бывшего мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко исключили из партии «Единая Россия» из-за того, что он устроил банкет по случаю своего назначения во время траура по погибшим в шахте «Листвяжная». Вместе со Старченко партбилета лишилась спикер горсовета Наталья Бурдина.

«Именно на этих лицах лежала ответственность за исполнение решения губернатора об объявлении траура», — подчеркнул секретарь кузбасского регионального отделения партии Алексей Синицын.

Накануне стало известно, что недавно избранный глава Прокопьевска отправлен в отставку. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем официальном Telegram-канале.

«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей», — пояснил он причину отставки.

Цивилев отмечал, что для описания этого инцидента сложно найти слова. По его мнению, у людей, которые были на банкете, «по-видимому, нет сердца».

Сам Старченко после увольнения закрыл аккаунт в Instagram. При этом в шапке профиля на вечер 27 ноября у него значится «глава города Прокопьевска», также указан адрес и телефон администрации города.

В социальных сетях появились видео и фотографии с церемонии (с песнями и плясками) и с банкета, на котором якобы отмечали инаугурацию Старченко. Депутаты горсовета Прокопьевска избрали его 13 ноября главой города.

Празднество прошло вечером 25 ноября — в день, когда произошла трагедия на шахте и уже было известно об 11 погибших. Местные СМИ сообщали, что среди жертв были четверо уроженцев Прокопьевска. Региональные власти объявили трехдневный траур.

Старченко при этом заявил, что «банкета никакого не было».

«И меня не было, и торжественных мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Вы же видели это видео. Меня там нет, кого угодно можно записать, но я там не присутствовал!» — сказал он в комментарии РЕН ТВ.

Бывший чиновник добавил, что настаивает на объективном рассмотрении случившегося. «Скорее всего, обращусь в правоохранительные органы, чтобы разбирались», — сказал он, отметив, что намерен лично поговорить с губернатором Кузбасса.

25 ноября на шахте «Листвяжная» из-за сильной концентрации метана произошло задымление и взрыв. В шахте было 285 горняков. Большинство из них удалось вовремя вывести. За остальными в шахту отправились горноспасатели. Спустя несколько часов одна из групп, состоящая из шести человек, перестала выходить на связь. Одному из них спустя почти сутки удалось выбраться. Остальных пятерых признали погибшими. Всего жертвами ЧП стал 51 человек.

Рядом с пропускным пунктом на предприятие организовали мемориал. Жители Кузбасса приносят к нему цветы и свечи. На месте также организовали волонтерский центр психологической помощи родственникам жертв и пострадавших, а также тем, чьи родные числятся в списке ненайденных.

Одна из женщин, что пришла на место трагедии, рассказала корреспонденту ТАСС, что в шахте погиб ее супруг.

«Нет таких слов, которые могут меня утешить. Моему мужу исполнилось 55 лет, он на этой шахте отработал 33 года, и теперь его нет со мной», — поделилась вдова.

Согласно данным Минздрава России, пострадали 72 человека: 60 госпитализированы (из них четверо в тяжелом состоянии), 12 лечатся амбулаторно.

За последние 11 лет эта трагедия стала крупнейшей по числу жертв на шахтах России. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному управлению ведомства заняться расследованием трагедии. Руководство предприятия, а также чиновники из местного Ростехнадзора арестованы.