Синдром усталости или обычный ОРВИ: с чем можно спутать «омикрон»

Присущие «омикрону» симптомы, такие как головная боль и хроническая усталость, могут свидетельствовать о других заболеваниях, рассказали «Газете.Ru» иммунологи. В частности, проявления нового штамма коронавируса похожи на грипп или риновирус, а также синдром хронической усталости, которым страдают многие пациенты в осенне-зимний период.

Первые пациенты, зараженные новым штаммом коронавируса «омикрон», жаловались на сильное чувство усталости и головную боль. Об этом изданию The Telegraph рассказала врач из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее. Она была первой, кто сообщил о пациентах с новым вариантом вируса.

По словам специалиста, подозрения о том, что патоген вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов больных с необычными проявлениями COVID-19. В частности, это были молодые люди, жалующиеся на сильное чувство усталости и головную боль, а также шестилетний ребенок с учащенным пульсом и высокой температурой — при этом спустя два дня ему стало лучше.

Отмечается, что ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния. «Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме», — отметила она.

Всего около двух десятков пациентов Кутзее с симптомами нового вида инфекции получили положительный результат теста на COVID-19.

«Информация о симптомах «омикрона» появилась впервые из Южной Африки, в частности, врач Кутзее дала оценку по работе с 20 пациентами. Все были молодые без каких-либо тяжелых заболеваний и, естественно, они все переболели легко. На основании этого она сделала вывод, что новый штамм поражает только молодых и с симптомами головной боли и усталости. Но это даже не исследование, а описание нескольких случаев», — указал в беседе с «Газетой.Ru» кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

Дело в том, что слабость и головная боль — типичные симптомы любого вида ОРВИ, они возникают вследствие выработки медиаторов воспаления, пояснила врач-иммунолог Мария Польнер.

«COVID-19 может воздействовать на любые органы и системы — приводить к обострению хронических заболеваний. Новый вариант вируса не исключение. Действительно, известно, что есть особенности клинических проявлений разных вариантов вируса, но тяжесть течения, а также последствия нового варианта «омикрон» пока изучаются», — рассказала она.

С ней согласился Крючков. По его словам, любые признаки острого состояния — насморк, боль в горле, головные боли, сильная утомляемость — могут свидетельствовать как о коронавирусе, так и о другой инфекции.

«По клиническим признакам коронавирус достаточно легко спутать с другими ОРВИ. Хотя это может быть и ОРВИ, которых в этом сезоне будет сильно больше, чем в прошлом. Риновирус, грипп и аденовирус — все эти симптомы будут», — добавил он.

Головная боль и сильная усталость также свидетельствуют и о синдроме хронической усталости, от которой страдают многие люди с наступлением холодов, уточнила врач-терапевт Ирина Иванова.

«В условиях поздней осени и начала зимы с крайне низким уровнем инсоляции будет очень сложно заподозрить заражение новым штаммом коронавируса. Для молодых, работающих и обучающихся людей в это время года очень характерен синдром хронической усталости. А нам пытаются преподнести эту жалобу как характерную для новой мутации», — подчеркнула специалист.

Уже известно, что «омикрон», как и «дельта», очень заразен — это связано с тем, что большинство его мутаций находятся в белке шипа (S-белок).

«Кроме того, есть большие опасения в том, что он может обходить как антитела, сформированные в результате вакцинации, так и антитела, которые формируются после перенесенного заболевания. То есть вполне возможно заболеть коронавирусом разных генетических вариантов два раза подряд. Конечно, многое зависит от количества готовых антител на момент заражения, так и от количества попавших вирусных единиц», — отметила Польнер.

В связи с этим утверждение о том, что подвержены «омикрону» только молодые люди в возрасте 20-30 лет, как ранее заявляли южноафриканские ученые, не состоятельно.

«В тех странах, где население более возрастное, средний возраст выше, где много пожилых, в отличие от Южной Африки, новый штамм коронавируса будет себя вести, думаю, как и «дельта», — сказал Крючков.

По словам иммунолога, «омикрон» появился в результате спонтанной мутации коронавируса организме человека с запущенной формой иммунодефицита.

«Произошел некоторый сбой, поскольку фактически у иммунодефицитного нелеченного пациента с ВИЧ-инфекцией этот вирус мутировал несколько месяцев и дорос до «омикрона». Причем, видимо, пациент был близок к СПИДу — он заразился коронавирусом, а может, и двумя штаммами сразу. Поэтому этот штамм необычный и сильно отличается от дельты. Такой вывод можно сделать в связи с тем, что в развитии нового штамма нет промежуточных звеньев. То есть откуда он образовался в популяции», — заключил Крючков.