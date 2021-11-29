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Общество

Фейерверки на Новый год резко подорожали

Продавцы пиротехники заявили о росте цен на новогодние салюты и петарды на 60-70%

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Пиротехника для празднования Нового года в этом году обойдется россиянам на 70% дороже, чем в прошлом, рассказали «Газете.Ru» представители отрасли. Стоимость фейерверков, по их словам, резко увеличилась из-за новых законов в Китае и нехватки контейнеров для перевозки. Рост цен подтвердили в «Авито»: по данным сервиса, петарды можно купить в среднем за 1 250 рублей, бенгальские свечи — за 240 рублей.

В этом году цены на пиротехнику поднялись более чем в полтора раза, сообщил вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин.

«С ценами – беда, они в этом году повысятся на 60-70%», — заявил он.

Согласно статистике, предоставленной «Газете.Ru» сервисом для размещения объявлений «Авито», в этом году средняя цена бенгальских свечей составляет 240 рублей – это на 33% выше, чем в прошлом. Петарды за год подорожали на 56%, сегодня их в среднем можно приобрести за 1 250 рублей. Покупка фейерверка обойдется на 4% дороже, чем раньше, — в 2 400 рублей.

По словам Самошина, рост цен вызван повышением себестоимости товара и подорожанием его перевозки. В Китае, который является главным поставщиком пиротехники на мировой рынок, серьезно изменилось законодательство. В стране возросли затраты на сертификацию продукции, оборудование складов, а также аттестацию и страхование сотрудников, отметил он. Из-за этого многие фабрики были вынуждены закрыться, а те, что остались, повысили стоимость товара.

Кроме того, есть общемировая проблема повышения цен на материалы — металл, бумагу, дерево, упаковку. Это повлекло за собой рост себестоимости, добавил Самошин.

Также на рынке перевозок наблюдается кризис — не хватает контейнеров для транспортировки, отметил вице-президент Московской пиротехнической ассоциации.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Существенно возросла стоимость транспортировки — на $25 тыс. (1,8 млн рублей) за один контейнер. Если на такую сумму возрастает стоимость перевозки на один контейнер, соответственно, возрастают и следующие расходы — таможня, пошлины, НДС, это еще где-то около $10 тыс. (755 тыс. рублей)», — уточнил он.

Раньше пиротехнику везли из Китая через Владивосток, теперь везут через Европу, уточнил председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин. В Россию фейерверки и салюты попадают через Белоруссию или Санкт-Петербург.

«Логистика очень сильно подорожала — раза в три, наверное. Соответственно, цены в розничной продаже увеличились минимум на 40%. Если раньше коробка стоила две тысячи рублей, например, то в этом году она будет стоить около трех тысяч рублей», — подытожил он.

Из-за ситуации с контейнерами на рынке пиротехники сейчас наблюдается дефицит товара, заявил Самошин.

Ситуация сохранится до Нового года, считает гендиректор объединения «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев. «В Европу плывет мало контейнеров, поэтому пиротехники в этом году будет не хватать», — пояснил он.

Оценивать уровень спроса на пиротехнику пока сложно. Фейерверки и хлопушки в России начинают покупать в середине декабря, рассказал председатель АНПир Сергей Волжин.

«В прошлом году чисел до 20-х покупали очень слабо, а с 22-25 декабря спрос резко вырос: стояли очереди в магазинах, прилавки сметали. Приходилось даже по ночам связываться с поставщиками и повторно затариваться. Мы надеемся, что в этом году будет лучше, но есть некоторые сомнения – цены сильно выросли, а доходы населения падают», — резюмировал он.

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