Удар с моря. Как ураган из Турции атаковал Крым

Десятки тысяч людей остаются в Крыму без света после того, как на полуостров обрушилась сильнейшая буря. По последним данным, в результате стихийного бедствия несколько человек пострадали, но жертв удалось избежать.
Причины непогоды…
Ураган пришел на черноморское побережье из Турции, где погибли пять человек, еще 38 получили различные травмы.
В Стамбуле ветер сбивал с ног прохожих, срывал крыши с домов, переворачивал автомобили. Движение судов через пролив Босфор было перекрыто.
Позднее циклон переместился в сторону территории России. Проход судов по Керченскому проливу временно закрыли.
…и последствия стихии
При шторме в акватории Ялты волны достигали высоты трехэтажного дома. С якоря снесло три яхты, еще одно небольшое прогулочное судно «Славия» затонуло. Тем временем на набережной города унесло в море новогодние декорации.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, на данный момент известно о пяти пострадавших. «В результате падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы», — приводит данные ведомства ТАСС.
«Один человек находится в реанимационном отделении, он прооперирован ночью, с серьезными травмами, состоянию его ничего не угрожает. Еще одной пациентке предстоит оперативное вмешательство, как и двум другим, у которых переломы со смещением», — рассказала Первому каналу врач ортопед-травматолог филиала ФМБА в г. Ялта Ольга Ефремова.
Ураганным ветром сносило антенны с крыш. Вековые тополя в Симферополе падали прямо на проезжую часть. В Армянске и Севастополе разрушены фасады многоэтажек.
В нескольких районах оборваны линии электропередачи, около 60 тысяч жителей полуострова остались без электроснабжения. Его начали восстанавливать минувшей ночью. Движение троллейбусов из Симферополя в Алушту было приостановлено, передает телеканал.
Очевидцы в соцсетях выкладывают фото десятков поврежденных автомобилей, сорванных крыш, рухнувших деревьев, фонарных столбов и рекламных конструкций.
Штормовые предупреждения
В Крыму продолжают действовать сразу несколько штормовых предупреждений. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в южных, центральных и восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди.
Прогнозируется сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер с порывами до 30 м/с. В горах возможен дождь, переходящий в снег, ветер до 35 м/с.
В Симферополе также ожидаются очень сильные дожди и усиление ветра до 20-25 м/с. МЧС России рекомендует соблюдать меры безопасности.
Отметим, аэропорт Симферополя работает в штатном режиме.
Ликвидация последствий
В МЧС проинформировали, что в Крыму случилось более 70 происшествий в 17 населенных пунктах. В общей сложности зафиксировано 65 происшествий, связанных с падением деревьев. Работы по их уборке завершены.
Кроме того, службой «Крымэнерго» уже восстановлено электроснабжение всех социально значимых объектов.
Всего к ликвидации последствий непогоды в Крыму привлечены 2 463 человека и 799 единиц техники.
«В настоящее время ситуация по погодным условиям стабилизировалась, сил и средств для ликвидации последствий комплекса опасных метеоявлений достаточно», — указали в ведомстве.