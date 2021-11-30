Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Жулин о поднятии возрастного ценза: может, они еще запретят имена... 16:35
В московском ТЦ «Европолис» произошла драка... 16:32
В МИД призвали Польшу и Литву прекратить «издеваться... 16:28
Захарова призвала Запад к диалогу с Белоруссией 16:27
Устюгов о неудачных результатах россиян в лыжах: у всех... 16:19
Российский олимпийский чемпион назвал комфортную для жизни... 16:05
В отеле Хабаровска нашли тело сына экс-губернатора Виктора Ишаева 16:05
Движение поездов начали восстанавливать после падения человека... 16:02
В Госдуме назвали высокими штрафы за публикации... 15:49
Стала известна сумма трансфера Свинова в «Спартак» 15:48
Общество

Удар с моря. Как ураган из Турции атаковал Крым

В Крыму пять человек пострадали из-за сильнейшего ветра

Слушать
Остановить
В нескольких районах Крыма оборваны линии электропередачи. Очевидцы в соцсетях выкладывают фото десятков поврежденных автомобилей, сорванных крыш, рухнувших деревьев, фонарных столбов и рекламных конструкций. По данным МЧС, пять человек получили травмы. Главное о последствиях урагана на полуострове — в материале «Газеты.Ru».

Десятки тысяч людей остаются в Крыму без света после того, как на полуостров обрушилась сильнейшая буря. По последним данным, в результате стихийного бедствия несколько человек пострадали, но жертв удалось избежать.

Причины непогоды…

Ураган пришел на черноморское побережье из Турции, где погибли пять человек, еще 38 получили различные травмы.

В Стамбуле ветер сбивал с ног прохожих, срывал крыши с домов, переворачивал автомобили. Движение судов через пролив Босфор было перекрыто.

Позднее циклон переместился в сторону территории России. Проход судов по Керченскому проливу временно закрыли.

…и последствия стихии

При шторме в акватории Ялты волны достигали высоты трехэтажного дома. С якоря снесло три яхты, еще одно небольшое прогулочное судно «Славия» затонуло. Тем временем на набережной города унесло в море новогодние декорации.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, на данный момент известно о пяти пострадавших. «В результате падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы», — приводит данные ведомства ТАСС.

«Один человек находится в реанимационном отделении, он прооперирован ночью, с серьезными травмами, состоянию его ничего не угрожает. Еще одной пациентке предстоит оперативное вмешательство, как и двум другим, у которых переломы со смещением», — рассказала Первому каналу врач ортопед-травматолог филиала ФМБА в г. Ялта Ольга Ефремова.

Ураганным ветром сносило антенны с крыш. Вековые тополя в Симферополе падали прямо на проезжую часть. В Армянске и Севастополе разрушены фасады многоэтажек.

В нескольких районах оборваны линии электропередачи, около 60 тысяч жителей полуострова остались без электроснабжения. Его начали восстанавливать минувшей ночью. Движение троллейбусов из Симферополя в Алушту было приостановлено, передает телеканал.

Очевидцы в соцсетях выкладывают фото десятков поврежденных автомобилей, сорванных крыш, рухнувших деревьев, фонарных столбов и рекламных конструкций.

Штормовые предупреждения

В Крыму продолжают действовать сразу несколько штормовых предупреждений. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в южных, центральных и восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди.

Прогнозируется сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер с порывами до 30 м/с. В горах возможен дождь, переходящий в снег, ветер до 35 м/с.

В Симферополе также ожидаются очень сильные дожди и усиление ветра до 20-25 м/с. МЧС России рекомендует соблюдать меры безопасности.

Отметим, аэропорт Симферополя работает в штатном режиме.

Ликвидация последствий

В МЧС проинформировали, что в Крыму случилось более 70 происшествий в 17 населенных пунктах. В общей сложности зафиксировано 65 происшествий, связанных с падением деревьев. Работы по их уборке завершены.

Кроме того, службой «Крымэнерго» уже восстановлено электроснабжение всех социально значимых объектов.

Всего к ликвидации последствий непогоды в Крыму привлечены 2 463 человека и 799 единиц техники.

«В настоящее время ситуация по погодным условиям стабилизировалась, сил и средств для ликвидации последствий комплекса опасных метеоявлений достаточно», — указали в ведомстве.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+