Как подготовить иммунитет ко встрече с «омикроном»

Всемирная организация здравоохранения указала на высокий риск повторного заражения коронавирусом при контакте с «омикроном». Вместе с тем российские ученые готовы в течение 10 дней адаптировать вакцины под новый штамм SARS-CoV-2. Врачи призывают готовить иммунитет ко встрече с инфекцией: наладить режим сна, спорта и употреблять в пищу богатые витаминами продукты.

Экспериментальная работа по получению нового варианта вакцины против штамма коронавируса «омикрон», который вызывает беспокойство у ученых, займет не более 10 дней, далее последуют регуляторные процедуры. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, центр подстроит вакцину «Спутник V» под новый штамм коронавируса «омикрон», как это было сделано и в отношении других штаммов — о разработке нового препарата речи не идет.

«Когда новый штамм появляется, мы всегда последовательность синтезируем, вставляем ее в аденовирусный вектор и храним в холодильнике. Сколько штаммов было, столько мы и делали это», — сказал Гинцбург.

Далее вакцина должна будет пройти разрешительные процедуры и доказать свою безопасность и иммуногенность.

Пока же препарата нет на рынке, врачи рекомендуют укреплять иммунитет разными способами и не забывать о мерах предосторожности. Так, врач-терапевт сервиса «Доктор рядом» Павел Прокин советует воздержаться от походов в места массового скопления людей.

«Если же вы посещаете такие места: общественные, лечебные учреждения, то используйте средства индивидуальной защиты. Обязательно мойте руки после посещения общественных мест. Не трогайте лицо грязными руками», — сообщил он «Газете.Ru».

Также он призвал следить за рационом: добавлять в него продукты с достаточным содержанием витаминов C и D — например, печень трески и цитрусовые.

«Правильное питание — залог нормальной работы иммунной системы и хорошего самочувствия. Стоит исключить алкогольные напитки, питаться разнообразно и полноценно, снизить количество употребляемого сахара.

Курение, в том числе электронных сигарет, снижает сопротивляемость слизистых оболочек инфекциям.

Лучше отказаться от этой вредной привычки», — добавила в беседе с «Газетой.Ru» иммунолог Мария Польнер.

Она также призвала следить за режимом сна.

«Были проведены исследования, по результатам которых люди, которые регулярно недосыпали, были в три раза более подвержены инфекционным процессам. В то же время и впадать в зимнюю спячку не рекомендуется. Оптимальное количество часов для сна — около восьми. Также важно ложиться не позже 23.00», — уточнила она.

Еще один способ поддержать иммунитет — позитивное мышление, заявил Прокин.

%«Избегайте постоянных страхов и муссирования темы заболеваний. Проветривайте помещение, в котором вы проводите большую часть своего времени, и ходите на прогулки», — сказал терапевт.

Не менее важно вести активный образ жизни и заниматься спортом. В ВОЗ нормой считаются 150 минут в неделю умеренных физических нагрузок, напомнила Польнер.

«Не нужно переохлаждаться, не следует поддерживать повышенную температуру и влажность в помещении, если занимаетесь не на улице. Хотя разумный подход к закаливанию тоже может оказать профилактический эффект», — добавил терапевт Прокин.

При этом Польнер подчеркнула, что основной мерой профилактики ковида по-прежнему остается вакцинация.

«В настоящее время, помимо вакцины, нет эффективных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции и других ОРВИ. Не стоит бесконтрольно применять иммуномодулирующие препараты, это может привести к нежелательным последствиям, например таким, как обострение аутоиммунных процессов. К тому же — это не даст защиту от инфекции», — заключила она.