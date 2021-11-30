Измайловский суд Москвы приговорил бывшего екатеринбургского священнослужителя Сергия к 3,5 года колонии общего режима. Его признали виновным в склонении к суициду, самоуправстве, незаконном проведении богослужений. Гособвинитель требовал четыре года заключения, но суд учел смягчающие обстоятельства: пенсионный возраст и состояние здоровья бывшего схиигумена.

Бывшего схиигумена Сергия — в миру Николая Романова — приговорили к 3 годам и шести месяцам тюрьмы.

«Суд ... назначил Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание в три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сказ судья Измайловского суда Москвы.

Романова признали виновным по ч. 1 ст. 330 («Самоуправство»), ч. 3 ст. 148 («Нарушение права на свободу вероисповедания»), пп. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1 («Склонение к совершению самоубийства») УК РФ.

Гособвинение запрашивало для Романова четыре года колонии. Но суд принял во внимание пенсионный возраст, состояние его здоровья, участие в благотворительности, пишет ТАСС. В то же время судья воспринял критически отказ бывшего священнослужителя признавать свою вину.

Адвокат бывшего схиигумена Павел Бабиков сказал СМИ после заседания, что приговор будет обжалован. «Суд вынес нашему подзащитному обвинительный приговор, несмотря на убедительные доводы в пользу его невиновности», — подчеркнул защитник.

Сам Романов посчитал приговор «абсурдной ситуацией». Как пишет РИА «Новости», после оглашения экс-схиигумен заметил: «Господь говорил — не суди да не судим будешь».

«Если сейчас меня осудят, значит, Господь Бог попустил обратить внимание на тех, кто в узах находится. И поэтому это тоже проповедь. То, что сейчас вы судите — это та же проповедь», — сказал Романов в последнем слове, пишет портал e1.ru.

Романов сравнил свое дело с судом над Иисусом Христом и Николаем II. Также осужденный в очередной раз заявил, что не считает себя виновным. «Дело в том, что, еще раз подчеркиваю, своим нахождением я показал всему миру: если ты веришь, духом не упадешь. Если ты веришь, то веру православную надо защищать. Стоять за веру православную даже до смерти», — добавил он, подчеркнув, что все его «проповеди, все слова были сказаны по послушанию».

По его словам, он не склонял монашек к самоубийству — он их спрашивал о готовности к «духовному патриотизму».

Но следствие считает, что Романов публично призывал к суициду «не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре». Кроме того, в одном из видео правоохранители увидели «признаки склонения к самоубийству»: призывы могли быть «восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия».

Уголовное дело против бывшего схиигумена Сергия возбудили после того, как он вместе со сторонниками закрылся в Среднеуральском женском монастыре и отказался пускать представителей Екатеринбургской епархии РПЦ.

Его обвиняли по статье о самоуправстве из-за того, что он «воспрепятствовал проведению религиозных обрядов» и мешал инвентаризации объектов недвижимости на территории обители.

Бывшего священнослужителя задержали ночью 29 декабря 2020 года во время штурма ОМОНа. После допроса его отправили в Москву, где Басманный суд арестовал его на два месяца. Почти на каждое заседание к суду приходили его сторонники. На вынесение приговора прибыли около 30 человек.

У Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение. В 1980-х годах он получил 13 лет лишения свободы. После этого он поступил в Московскую духовную семинарию и одновременно стал послушником Алапаевского мужского монастыря, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, Романов скрыл свое уголовное прошлое (бывшим осужденным за тяжкие преступления запрещено быть священнослужителями РПЦ).

О духовнике и основателе Среднеуральского женского монастыря Сергии в последнее время стало известно из-за его высказываний о COVID-19. В своих проповедях он заявлял, что это «псевдопандемия», а россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Помимо этого, он предавал анфеме всех, кто верит в вирус, и проклинал «всех посягающих на закрытие храмов» на карантин.

Из-за этого его лишили сана и запретили проводить таинства. Но Сергий продолжил проводить богослужения и публичные выступления. В сентябре 2020 года его отлучили от Церкви.

Он и ранее был знаменит своими громкими высказываниями. В 2019 году Мавзолей Ленина он назвал «алтарем сатаны» и призвал его снести вместе со статуями Ленина. В 2018 году, когда он еще служил в церкви, в сети появилась запись ритуала «изгнания бесов». Во время нее он упоминал «ужасы» системы обработки персональных данных и заявлял, что «в ИНН есть число зверя».