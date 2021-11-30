«Омикрона» в России пока нет, но карантин не повредит

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока нет зараженных новым штамм коронавируса «омикрон». По ее словам, российские вакцины эффективны против этой мутации, а существующие тесты способны ее выявить. В то же время Попова предупредила, что «омикрон» вызывает «серьезные опасения».

Анна Попова сообщила, что для предотвращения завоза «омикрона» россияне, которые возвращаются с юга Африки и из других стран с подтвержденными случаями заболевания этим штаммом, будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Конкретные страны во время своего выступления на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора не назвала. Она уточнила, что новые правила карантина могут затронуть несколько сотен человек. Кроме того, прибывающие из стран из группы риска должны будут сдать бесплатный тест на коронавирус в российских аэропортах.

Попова отметила, что Россия не возобновляла регулярное авиасообщение с большинством стран, где есть высокий риск заразиться «омикроном». «Граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира», — констатировала Попова.

Она также попросила россиян не ездить за границу в новогодний период. Попова пояснила, что рубежом можно заразиться новым штаммом и «остаться где-то на неопределенно долгий срок».

«Новогодние праздники лучше провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи», — призвала Попова.

Штамм «омикрон», выявленный уже в десятках стран, в России, по информации Роспотребназдора, до сих пор не обнаружен. «Мы еще раз проанализировали всю свою базу — это 43 142 последовательности. И образцов, которые содержат мутацию по типовому набору «омикрон», на сегодняшний день в РФ не выявлено», — сообщила Попова.

Она добавила, что все российские вакцины способны защитить человека от нового штамма, снизив риск тяжелого течения заболевания. Попова также заявила, что любые ПЦР-тесты, которые используют в России, могут выявить зараженных «омикроном».

Из-за распространения мутации срок действия отрицательного ПЦР-теста в России сократят с 72 часов до 48 часов. Попова пояснила, что решение принято «с учетом особенностей нового штамма омикрон, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма».

«Новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного всестороннего изучения», — резюмировала глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что новости о распространении «омикрона» появились на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в России. За последнюю неделю заболеваемость в стране сократилась на 8%. Она продолжает расти только в семи российских регионах, тогда как в 22 ситуация стабилизировалась, а в 56 улучшается.

За последние сутки, по данным оперативного штаба, в России выявили 32 648 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали больше 9,6 млн заболевших.

Омикрон-штамм впервые зарегистрировали в ЮАР 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) позже оценила общий риск, связанный с мутацией, как «очень высокий». В организации пришли к выводу, что существующие вакцины могут быть недостаточно эффективны против «омикрона». У него зафиксировано «беспрецедентное» количество мутаций, этот штамм может оказаться заразнее своих предшественников. К 30 ноября «омикрон» выявили почти в 20 странах.

В то же время руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков говорил, что большое количество мутаций «омикрона» может ослабить вирус. «Такое количество мутаций может дать вирусу как серьезное преимущество, так и ослабление. Да, «Омикрон» научился заражать людей, у которых есть иммунитет к другим штаммам, но есть вероятность, что эти мутации могли серьезно ослабить его функциональность», — предположил он.