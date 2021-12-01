Отсидел половину срока. Один из иркутских «молоточников» покончил с собой

28-летний серийный убийца Никита Лыткин, известный по нападениям в составе банды «иркутских молоточников», скончался в колонии. Мужчина предпринял попытку самоубийства и был госпитализирован в больницу, однако спустя несколько дней умер. К этому моменту Лыткин отбыл половину своего срока.

Серийный убийца из банды «молоточников» Никита Лыткин покончил с собой, отбывая наказание в ангарской ИК-7. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы, региональный ФСИН и источники в уголовно-исполнительной системе.

По имеющейся информации, Лыткин предпринял попытку покончить с собой утром 28 ноября, находясь в общежитии отряда. Дежурный медицинский сотрудник оказал помощь осужденному, впоследствии его экстренно госпитализировали в одну из городских больниц, но 30 ноября мужчина скончался.

По факту случившегося ГУФСИН проводит доследственную проверку.

«Молоточники»

28-летний Никита Лыткин — один из осужденных по делу академовских маньяков, или «молоточников». В период с ноября 2010 по апрель 2011 года Лыткин и его приятель Артем Ануфриев совершили ряд нападений на местных жителей в городе Иркутск. Действовали преступники в микрорайоне Академгородок.

В своих преступлениях молодые люди (Лыткину было 17 лет, Ануфриеву — 18) использовали по большей части биты и молотки, за что и получили соответствующее прозвище. В общей сложности они совершили шесть убийств, в том числе одного несовершеннолетнего, и девять покушений, в числе пострадавших из которых была беременная женщина.

По ходу совершения ряда нападений и убийств Лыткин и Ануфриев действовали с особой жестокостью: глумились над своими жертвами, грабили их, вели аудио и видеозаписи, расчленяли убитых и другими способами надругались над телами.

Под подозрение они попали не сразу, поскольку не все преступления доводили до убийства по разным причинам — в первые несколько нападений Лыткин и Ануфриев избивали и грабили пострадавших. Задержали «молоточников» после того, как удалось составить фотороботы подозреваемых. Родственники Лыткина, увидев лица предполагаемых нападавших, нашли у юноши флэш-карту со странными видеозаписями. Посмотрев их, они увидели запечатленные нападения и обратились в правоохранительные органы. Лыткин и Ануфриев признались в содеянном в этот же день и были заключены под стражу.

До того, пока Ануфриев и Лыткин не стали подозреваемыми, обвиняемым по одному из дел проходил 19-летний Владимир Базилевский. Впоследствии выяснилось, что признательные показания он дал под физическим насилием в полиции. Следователь, сфальсифицировавший доказательства, получил условный срок, а Базилевского признали заслуживающим компенсации за незаконное уголовное преследование. Он нарисовал убийство Иркутский следователь, подделавший доказательства убийства и отправивший невиновного в колонию, сумел избежать... 10 октября 13:08

Судебное следствие длилось с сентября 2012-го по февраль 2013-го. Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза признала обоих вменяемыми, однако Ануфриев был отмечен в СИЗО, как склонный к суициду. Именно Ануфриева также определили как главного идейного вдохновителя нападений — некоторое время до этого он состоял в движении скинхедов, что, по его словам, привело к желанию убивать.

При этом Ануфриев утверждал, что идея убивать принадлежала Лыткину, называя того лидером. Лыткин в ответ признавался, что, действительно, убивать одному ему было не слишком интересно. В качестве мотивов убийц выдвигались версии о подражании серийным маньякам, жажде славы и маниакальная тяга к расправе над людьми. Тем не менее, как показали экспертизы, в момент совершения преступления Лыткин и Ануфриев в полной мере осознавали свои действия.

В конечном счете «молоточники» были признаны виновными в создании экстремистского сообщества, а также по статьям об убийстве, грабеже, надругательстве над телами умерших и покушении на убийство. Ануфриева приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима, Лыткина — к 24 годам лишения свободы.

В 2020-м суд смягчил Лыткину срок до 20 лет, а наказание Ануфриева осталось без изменений.

Никита Лыткин к моменту самоубийства отсидел половину срока. Ануфриев имеет право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении после отбытия 25 лет лишения свободы.