Не только пособия: почему центр «Моя работа» — больше, чем биржа труда

Центр занятости населения «Моя работа» многие по-старинке считают биржей труда. Но сейчас это не совсем так. Это примерно то же самое, что считать современный смартфон устройством только и исключительно для телефонных звонков. Да, приоритетной задачей центра является помощь в поиске работы, однако его функционал отнюдь не ограничивается предложением подходящих вакансий. О том, чем занимаются в «Моей работе», его программах, услугах и комплексном подходе к трудоустройству в интервью «Газете.Ru» рассказала исполняющая обязанности директора центра занятости Мария Устинова.

- Чем центр «Моя работа» отличается от биржи труда? В чем состоят его цели и задачи?

- В течение многих лет служба занятости ассоциировалась исключительно с выплатой пособий по безработице. Необходимо признать, что классическая служба занятости в нашем государстве ориентирована именно на поддержку человека в тот период времени, когда он временно оказался без работы.

Современная служба занятости – это в первую очередь кадровый оператор. То есть это организация, целью которой является трудоустройство. Поэтому все механизмы, которые мы сейчас используем, направлены на достижение этой цели.

Дальнейший клиентский путь человека, который обратился к нам за помощью, может пойти в разных направлениях в зависимости от того, знает ли он заранее, куда пришел, или его необходимо проконсультировать о том, какая требуется помощь. Во втором случае мы направляем посетителя к карьерному консультанту. Там осуществляется экспресс-диагностика навыков, проходит первичное интервьюирование, анкетирование, снимается запрос о том, с каким запросом человек обратился и насколько мы в состоянии ему помочь.

- Какие услуги и программы центра «Моя работа» наиболее востребованы у москвичей?

- В нашем распоряжении есть большое количество механизмов, которые мы используем, чтобы помочь человеку найти работу. Инструмент номер один – это резюме. При этом нам даже не нужно, чтобы человек сообщал всю информацию о себе – у нас есть около 13 источников для получения данных, от ПФР до ФНС. Это позволяет как рассчитать пособие, на которое может претендовать житель Москвы, так и определить для него верную карьерную стратегию.

Например, мы рекомендуем соискателям инструменты для открытия ИП или регистрации в качестве самозанятого. Причем мы не просто обсуждаем эту тему, а готовы провести их через ряд тренингов, курсов, дать возможность поработать с коучами, объясняем все плюсы и минусы той или иной правовой формы, помогаем оформить все необходимые документы и, главное, зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Если же мы видим, что человек никогда самостоятельно не трудоустраивался, то мы помогаем ему понять механизмы устройства современного рынка труда. Например, у нас есть тренинги и консультации по работе с такими платформами, как Head Hunter.

Разумеется, мы занимаемся и подбором подходящего места работы – на сегодняшний день в службе занятости самая большая база вакансий в Москве, потому что мы работаем не только с собственными источниками, но и агрегируем данные с крупнейших платформ по поиску работы.

Еще одна важная услуга – это получение новой профессии и повышение квалификации. У нас есть огромное количество программ, рассчитанных для трех основных аудиторий. В первую очередь это те, кто официально признан безработным, и они получают образование бесплатно, плюс могут рассчитывать на стипендии. Во-вторых, это мамы с детьми до 7 лет, и в-третьих — граждане предпенсионного возраста (50+).

Я бы также отдельно выделила две спецпрограммы по трудоустройству молодежи и инвалидов.

Молодежь – это отдельная целевая группа, и ее сложность связана с отсутствием опыта работы. Мы предоставляем экспертную площадку для всех участников рынка, чтобы они начали договариваться между собой о налаживании трансфера кадров из образовательных учреждений к работодателям.

Вторая связка, в которой служба занятости является важным участником – это инвалид и работодатель. Зачастую работодатели просто не знают, где искать подобных сотрудников. Поэтому мы стали тем местом, где можно безболезненно и безбоязненно выйти на рабочую коммуникацию по подбору кандидатов с инвалидностью.

- Кто они - люди, которые обращаются в центр занятости за помощью в трудоустройстве?

- У нас есть некий усредненный портрет нашего соискателя. Это женщина около 40 лет, ранее работавшая в ритейле или сервисной индустрии, либо это офисный сотрудник – администратор, документовед, менеджер по продажам. Скорее всего, это человек, у которого есть некоторый перерыв в работе.

При этом мы сейчас много работаем над тем, чтобы все-таки в службу занятости приходило больше людей, которые традиционно в нее не обращались – это «белые воротнички» и высококвалифицированные специалисты рабочих профессий. Мы не зря позиционируемся как крупнейший кадровый оператор – главная наша задача состоит в предоставлении максимально широкого пула вакансий и сервисов, которые интересны кандидатом самого различного уровня квалификации и специализации.

Кроме того, к нам приходят прямые запросы от крупных работодателей на подбор сотрудников. Для них это тоже выгодно, ведь у нас одна из наиболее масштабных баз соискателей: на сегодняшний день только безработных, стоящих на учете, насчитывается 37 тыс.яч человек, а в общей сложности в службу занятости за год обратились более 180 тыс. человек.

Мы централизуем все процессы, связанные с информированием и логистикой, и на территории нескольких наших офисов проходят открытые отборы. В них принимают участие верифицированные кандидаты, предварительно соответствующие требованиям, и задача работодателя состоит только в том, чтобы прийти, представить свою вакансию, собрать резюме, поговорить с людьми и отобрать наиболее подходящих кандидатов.

- Каких вакансий больше всего? Изменился ли рынок труда в результате пандемии?

- Конечно, через службу занятости редко ищут топ-менеджеров. Да, бывают заявки, связанные с подбором достаточно специфических специалистов, но основной объем – это масс-маркет. Это все многообразие офисных позиций среднего уровня, инженерно-технические специальности, рядовой персонал для сферы здравоохранения, ритейл, сервисные услуги, ЖКХ и строительство.

Часто к нам обращаются компании за поиском узких специалистов, которых вообще не могут найти на рынке или на которых очень высокий спрос: например, это рабочие профессии с высоким уровнем квалификации, операторы ЧПУ, люди еще с советским образованием – инженеры и технологи.

Пандемия, безусловно, внесла свои корректировки. Если говорить про тренды, все офлайн-коммуникации теперь максимально переходят в онлайн. Поэтому в тренде все, что связано с интернет-торговлей, работой с массивами данных, обработкой данных, разработкой систем по формированию онлайн-коммуникаций, весь пул профессий, связанных с цифрой, начиная от разработки, сопровождения до реализации товаров.

В связи со строительным бумом в Москве и серьезно развивающейся инфраструктурой города, требуются люди, обеспечивающие развитие столицы: строители, работники ЖКХ, много вакансий сфере транспорта, в частности, в метро, причем самых разных (например, специалистов по сопровождению маломобильных категорий граждан). Мало кто знает, что в столичном метрополитене можно получить совершенно бесплатно услугу по сопровождению молодых мам с коляской или инвалидов.

Я бы выделила тренд на удаленную работу. «Удаленка» была закреплена законодательно, плюс сыграли свою роль пандемические ограничения, и в результате многие работодатели переводят своих сотрудников на удаленный режим — у нас в базе на данный момент есть около 20 тыс. вакансий с подобным видом занятости. И это интересным образом структурирует рынок труда, потому что появляется возможность жить в одном городе, а работать в другом.