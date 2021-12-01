«Ущерб мог достигать 1,2 млрд»: что известно об уголовном деле сына Павла Астахова

Сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антон, которого следователи подозревают в особо крупном мошенничестве, избежал домашнего ареста. Ходатайство об избрании ему такой меры пресечения не поддержала прокуратура, однако решение суда уже обжаловано. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Головинский районный суд Москвы в среду, 1 декабря, отказался отправить сына Павла Астахова, бывшего Уполномоченного по правам ребенка в РФ, под домашний арест. Антон Астахов подозревается в крупном мошенничестве, однако ходатайство следствия о соответствующей мере пресечения было оставлено без удовлетворения.

Уточняется, что позицию следователей не поддержал представитель прокуратуры. На судебном процессе присутствовал и сам Павел Астахов.

«Решение суда уже обжаловано. Фабула уголовного дела пока официально не раскрывается», — передает РИА «Новости».

На данный момент Антон Астахов остается на свободе. Его обвиняют в хищении 1,2 млрд рублей, подробности уголовного дела опубликовал Telegram-канал Mash:

«Следствие считает, что Астахов-младший со своим партнером якобы отжали себе компанию, набрали под нее кредитов, прогнали через нее больше 3 млрд рублей. А потом оформили процедуру возврата НДС примерно на 130 млн. Партнер Дмитрий Арсеев сбежал за границу.

Всего, если верить следователям, сумма ущерба могла достигать 1,2 млрд. МВД попросило у Головинского суда оставить Антона дома. Но прокуратура просьбу не поддержала. Следствие обжаловало решение в Мосгорсуде», — говорится в публикации.

Известно, что Астахов-младший работал в Региональном банке развития в Крыму и владел пакетом акций этой кредитно-финансовой организации в размере 8,5%.

Ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Соответствующие деяния наказываются лишением свободы на срок до 10 лет (со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового). Против сына Павла Астахова завели уголовное дело Против сына Павла Астахова, бывшего уполномоченного при президенте России по правам ребенка, Антона... 02 декабря 09:20

Павел Астахов с 26 декабря 2009 года по 9 сентября 2016 года занимал должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. В ноябре 2016-го возобновил адвокатскую деятельность.

«МК» отмечает, что «к Астахову-старшему самому возникали антикоррупционные претензии». Издание напоминает, что в 2014 году он объявил о сборе средств для детей-беженцев на счет в Региональном банке (акции которого ранее приобрел его сын).

Павел Астахов получил широкую известность после того, как в телевизионном эфире выходили такие программы как «Час суда», «Дело Астахова» и «Три угла». Кроме того, он защищал интересы многих артистов шоу-бизнеса — среди его клиентов были Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лада Дэнс, Аркадий Укупник, Алена Свиридова, Сосо Павлиашвили и др.