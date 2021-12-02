Новые правила получения медотвода от вакцинации введены в Москве

В Москве вступили в силу новые правила получения медотвода от вакцинации против коронавируса. Через два месяца они должны заработать по всей стране, но сначала систему проверяют в столице. Как планирует Минздрав, теперь россияне, которые не могут привиться по медицинским показаниям, будут получать необходимую справку через «Госуслуги». Впервые за время пандемии в России вводится единый формат подобного документа.

По всей России новый порядок оформления медотвода заработает с 1 февраля 2022 года. Регионы будут направлять информацию о наличии у человека противопоказаний к прививке на единый портал государственных услуг. В ответ на портале не позже, чем через трое суток будет автоматически сформирована справка по форме, утвержденной Минздравом. Действующие сертификаты, сформированные на «Госуслугах», должны обновиться в автоматическом режиме до 1 февраля 2022 года.

При желании документ в новом формате можно будет распечатать в МФЦ. Если человек живет в отдаленном районе, местные органы власти в сфере охраны здоровья должны обеспечить ему возможность получить распечатанный сертификат. Те, у кого нет аккаунта на «Госуслугах» или доступа в интернет, смогут получить выписку из электронного сертификата с QR-кодом в МФЦ.

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Справка о медотводе к вакцинации по новой форме составляется на русском и английском языках. В англоязычной версии документа личные данные гражданина должны быть указаны в соответствии с его загранпаспортом. Для справки о медотводе также будет сформирован QR-код. При считывании он будет показывать следующую информацию: срок действия кода, дату рождения владельца, первые буквы его ФИО, первые две цифры серии и последние три цифры документа, удостоверяющего личность. В самой справке должен быть указан вид медицинских противопоказаний, срок их действия, а также название медицинской организации, которая выдала медотвод. У переболевших COVID-19 в справке прописываются даты постановки диагноза и выздоровления (если курс лечения завершен).

Перечень заболеваний, которые позволяют получить медотвод от вакцинации, согласно последнему определению депздрава Москвы «небольшой».

«Рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях», — говорится в сообщении департамента.

Депздрав Москвы добавил, что есть «ряд заболеваний, при которых применять вакцину надо с осторожностью». Поэтому решение о медотводе должен принимать лечащий врач. «Специалист осмотрит пациента, оценит его состояние, изучит историю болезни, при необходимости может направить на дополнительные обследования», — указал департамент.

Согласно временным рекомендациям Минздрава, если врач колеблется с решением, он может обсудить случай данного пациента со специальной комиссией. В нее входят профильные главные внештатные специалисты депздрава Москвы и представитель разработчика вакцины. Как уточняли в столичном депздраве в конце ноября, в Москве в экспертную группу входит, в том числе замдиректора Центра им. Н.Ф. Гамалеи, который разработал вакцину против коронавируса «Спутник V», Денис Логунов.

Точного перечня противопоказаний к медотводу, как указали «Газете.Ru» в депздраве, пока нет.

Врач-инфекционист Анастасия Новикова в разговоре с «Газетой.Ru» ранее ранее уточняла, что противопоказания к любой вакцине от коронавируса, согласно рекомендациям Минздрава, разделяют на абсолютные и относительные.

Абсолютными считаются острые респираторно-вирусные инфекции с температурой, выраженные аллергические реакции и обострение некоторых заболеваний, в том числе и инфекционных: например, ротавируса. В случае аллергии речь идет о тяжелых реакциях, например, об отеке Квинке или анафилактическом шоке. Пищевая аллергия, аллергия на пыльцу не считаются противопоказанием к вакцинации. Относительные противопоказания —аутоиммунные, воспалительные, ревматологические заболевания, проблемы со свертываемостью крови. При наличии относительных противопоказаний врач может разрешить прививку от коронавируса, но при этом подберет препараты против побочных эффектов.

На сайте депздрава в конце июня говорилось, что медотвод также можно получить при беременности или если человек переболел COVID-19 за последние полгода.

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится», — уточнял тогда депздрав. В департаменте поясняли, что сейчас нет единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета. Также нет и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса.

Актуальной статистики о количестве людей с медотводом в России нет, пишет «Коммерсантъ». Из 28 опрошенных изданием регионов ответить о числе людей с медицинскими противопоказаниями к прививке смогли только в Татарстане. Там к 26 ноября медотвод получила 0,31% от населения республики (около 12 тыс. человек). Первый вице-губернатор Южного Урала Ирина Гехт также сообщала 1 декабря, что в Челябинской области из-за хронических заболеваний не могут сделать прививку 600 человек.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в конце октября жаловался, что некоторые врачи дают необоснованные медотводы от вакцинации против коронавируса. «Подчас, к сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого из вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое», — заявил он.

В то же время президент общественной Лиги защитников прав пациентов Александр Саверский в июне говорил «Газете.Ru», что российские врачи массово отказываются предоставлять пациентам справки о противопоказаниях к вакцинации.

Как указал в июле Мурашко, наличие медицинских противопоказаний к вакцинации — это «исключительный случай». «Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией», — заявил министр.

Аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер отмечала в разговоре с «Газетой.Ru», что медотводы у ослабленных пациентов, например, с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями в анамнезе, могут привести к плохим последствиям.