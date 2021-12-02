Собирали данные и готовили взрыв. В России задержаны украинские диверсанты

Российские спецслужбы задержали на территории страны двух агентов разведки СБУ, а также завербованного украинскими силовиками диверсанта, готовившего теракт в РФ. Кроме этого, суд вынес обвинительный приговор кадровому сотруднику ГУР Минобороны Украины, который курировал действия диверсионной группы, планировавшей подрыв стратегических объектов в Крыму в 2016-м. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ России и подчеркнул, что именно во вредительских действиях и заключается «любовь Украины к Крыму».

Федеральная служба безопасности России отчиталась о предотвращении разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб на территории трех регионов страны, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

В настоящий момент российскими силовиками задержаны двое агентов, завербованных сотрудником управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области полковником Василием Коваликом. Ими оказались Зиновий Коваль и его сын Игорь.

По версии ФСБ, мужчины пересекли границу Российской Федерации, где их цель состояла в сборе информации — они должны были осуществлять фото- и видеосъемку стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры. Действовали задержанные по указанию Ковалика.

За выполнение миссии СБУ предлагала отцу и сыну Коваль денежное вознаграждение в размере $10 тыс. На допросе они дали признательные показания.

ФСБ также опубликовала видеосъемку задержания и допроса подозреваемых.

На кадрах ролика видно, что в багажнике автомобиля мужчин было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, магазины и патроны к ним, а также средства индивидуальной защиты. Улики отправлены на экспертизу.

22-летний Игорь Коваль в ходе беседы с оперативниками сообщил, что является гражданином Украины. Он поведал, что встретился с Коваликом и был им завербован 6 октября, написав расписку о согласии сотрудничать с СБУ. Спустя неделю после этого отец и сын отправились в Россию, где впоследствии их задержали.

Кроме Зиновия и Игоря Ковалей силами ФСБ был задержан еще один украинский гражданин — Александр Цилык 1998 года рождения, проживающий в Киевской области.

На территории РФ он выполнял задание Главного управления разведки минобороны Украины — готовил террористический акт.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что его завербовал и давал последующие инструкции подполковник Максим Кириловец, сотрудник оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины. Цилык должен был совершить подрыв двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

СВУ были транспортированы в Россию самим Цилыком в сопровождении Кириловца и двух украинских офицеров военной разведки. Диверсант нелегально пересек границу и сделал схроны, а в ходе повторного, легального прибытия в РФ 11 октября по своим документам был задержан с поличным при следовании к месту тайника.

«Был завербован Кириловцем в мае 2021 года. Он обучал меня работе с тайниками, спецсвязью, спецдокументации, ориентировании на местности и выявлении наружного наблюдения», — рассказал Цилык на допросе.

Признательные показания также дал задержанный в июле 2021 года сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Сергей Швиденко. Он курировал действия диверсионной группы, направленной в Крым. Отряд из кадровых сотрудников ГУР МО Украины, в которую входили полковник Дмитрий Штыбликов, подполковник Алексей Стогний, капитана 2-го ранга Глеб Шаблий, подполковник Алексей Бессарабов и агент спецслужбы Владимир Дудка, в 2016 году должен был осуществить подрывы радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России. Тогда же они были задержаны.

Швиденко удалось взять под стражу прошедшим летом. Он подробно рассказал о миссии и подготовке группы и признался в ее кураторстве. По словам капитана 1-го ранга, операцией руководил его непосредственный начальник — глава оперативного отдела «ЮГ» ГУР МО Украины Николай Сподар.

В ноябре 2021-го российский суд признал Швиденко виновным в преступлении против нацбезопасности РФ и приговорил его к 6 годам и 6 месяцам лишения в колонии строгого режима, подчеркнули в ЦОС ФСБ.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил благодарность российским силовикам за задержание группы украинских диверсантов.

По его словам, спецслужбы РФ надежно защищают полуостров от угроз, и у террористов, диверсантов и экстремистов «нет ни малейших шансов» на осуществление целей.

«При этом украинские политики, включая руководство соседней страны, болтают о своей постоянно любви к Крыму. На деле же их «любовь» и «забота» выражаются в терроре и попытках диверсий, в стремлении максимально навредить крымчанам. Вот такая она, бандеровская «любовь». От нее Крым и ушел в 2014 году», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.