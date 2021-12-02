Батюшки освящают дороги, города и ракеты. Зачем они это делают

В России существует практика освящения самых разных объектов — от домов и магазинов до автомагистралей и космодромов. Как пояснили священнослужители в разговоре с «Газетой.Ru», это необходимо для того, чтобы на место или предмет сошла божья благодать, которая помогает верующим в их свершениях. О том, что можно освящать, что нельзя, и почему батюшки предлагают проводить этот обряд в российских судах, — в материале «Газеты.Ru».

В Ханты-Мансийском автономном округе 2 декабря священнослужители освятили аварийно-опасные участки автодорог Нягань-Талинка и Нягань-Унъюган, сообщили в пресс-службе местного главка МВД. Из-за большого числа аварий местные жители называют эти трассы «дорогами смерти».

«По инициативе священнослужителей — настоятеля Храма Владимирской иконы Божией Матери иерея Вячеслава Атаманенко и клирика Соборного Храма Святого Алексия Московского иерея Антония Сараева — были прочтены молитвы и освящены аварийно-опасные участки автодорог, где зарегистрирован рост числа ДТП», — рассказали в ОМВД России по Октябрьскому району.

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При этом батюшки освящают не только дороги. Например, существует традиция освящения ракет. В октябре на космодроме Байконур освящали ракету-носитель «Союз-2.1а» – именно она выводила на орбиту корабль первого в истории киноэкипажа.

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В сентябре в городе Лиски Воронежской области освятили аниме-магазин. «Еще со стародавних времен аниме-индустрия была близка к православной церкви. Борьба со злом, демонами, другой нечистой силой, а также стремление героев к созиданию любви и добра — часто встречающийся нарратив в различных аниме и мангах», — говорилось в посте на официальной странице магазина в соцсети «Вконтакте».

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В марте прошлого года митрополит Варсонофий с иконой облетел на вертолете Санкт-Петербург и совершил молебен для «избавления города от коронавируса», сообщали в пресс-службе петербургской митрополии.

Священнослужители освящают места или вещи, «чтобы Господь приложил свою благодать для тех или иных дел», рассказал «Газете.Ru» протоиерей Владимир Вигилянский.

«Обычно это касается духовной жизни и не связано с утилитарной сферой. Освящают дома, есть специальная молитва в сборнике молитв для этого. Освящают всякого рода помещения — например там, где работает верующий человек, можно повесть иконы. Освящают храмы, могилы, кресты. Есть такая категория «молитвы на освящения», там перечислен список мест и вещей, которые освящают», — сообщил он.

Если освятить что-то не включенное церковью в список, это не порицается, подчеркнул Вигилянский, однако злоупотреблять этим нельзя, поскольку «опошлить можно все».

Протоиерей Иоанн Каледа в свою очередь заявил, что «принципиально освящать можно все». С ним согласен его коллега протоиерей Константин Кобелев.

«Если мы говорим о дороге, есть молитва на путешествие. Мы молимся, чтобы Господь тем людям, которые путешествуют, послал ангела-хранителя, который бы помогал и защищал в пути, чтобы они возвратились благополучно», — сказал он.

По церковным обычаям, пояснили священнослужители, освящается даже пища. «Можно освящать магазины, чтобы продавцы хорошо работали, чтобы они не ошибались, не обманывали покупателей случайно или специально», — отметил Кобелев.

«Чтобы продукты или товары из этого магазина шли на пользу», — добавил Каледа.

Протоиереи также считают, что России не хватает практики освящения судов.

«Суды хорошо бы освятить, чтобы они там судили правильно. А то у нас оправдательных приговоров почти нет, мы движемся к нулю абсолютному», — заявил Кобелев.

По словам протоиереев Каледы и Кобелева, освящать нельзя только «греховные места» — вроде казино или публичных домов.

К таким местам в Русской православной церкви ранее отнесли секс-шопы, ночные клубы и больницы, где делают аборты.

«Как сказано у преподобного Максима Исповедника, «нет вещей дурных по своей природе, есть вещи, дурные по своему употреблению». Руководствуясь этим принципом, РПЦ освящает помещения и вещи – главное, чтобы они использовались во благо. Освящать не стоит то, что напрямую связано с грехом, например, клиники, где делают аборты, секс-шопы, ночные клубы», — сообщал 29 сентября РИА «Новости» председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.