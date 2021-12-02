Полный аншлаг: ректор Школы Райкина оставил студентов без профильных преподавателей

Останкинский районный суд города Москвы 6 и 7 декабря рассмотрит иски педагогов Рената Мамина и Полины Райкиной к АНО «Высшая школа сценических искусств» (ВШСИ) – ключевых преподавателей ВШСИ - о незаконности увольнения и о восстановлении в должности.

Ренат Мамин – и.о. доцента кафедры актерского мастерства и режиссуры ВШСИ, работает старшим преподавателем Школы-студии МХАТ вот уже 15 лет (Мастерская В.А. Рыжакова) и в ВШСИ (Мастерская Константина Райкина, Мастерская Я.С. Ломкина, Мастерская С.В. Шенталинского). В «Сатириконе» как хореограф работал в спектаклях «Ромео и Джульетта» (режиссер Райкин, 2012) и «Закликухи» (режиссер Свирко, 2013), как режиссер поставил пластический спектакль #НЕБАЛЕТ (2017). Полина Райкина – педагог по актерскому мастерству в ВШСИ (Мастерская Константина Райкина, Мастерская Александра Коручекова, Мастерская Якова Ломкина), режиссер дипломных спектаклей ВШСИ «Живой звук», «Ящерица» и «Свои люди – сочтемся». С 2007 года – актриса театра «Сатирикон».

История вопроса

АНО «Высшая школа сценических искусств» была учреждена в 2012 году. Как уже писала «Газета.Ru», согласно уставу фонда, его основной целью является материальная помощь деятельности Высшей школы сценических искусств и театра «Сатирикон». Соучредителями фонда выступили сам Константин Райкин и Анатолий Полянкин, который в должности председателя занимался организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными вопросами. В распоряжение фонда были переданы объекты недвижимости (здание школы, открытый театр и гостиница), доходы от которых должны были направляться на деятельность школы.

В мае 2021 года Анатолий Полянкин подал заявление в Останкинский районный суд с требованием о ликвидации фонда.

Он утверждал, что взносы и пожертвования в фонд прекратились в 2020 году, и у организации накопились долги перед налоговыми органами и прочими третьими лицами. «Если фонд будет ликвидирован, та недвижимость, которая находится в его собственности, должна быть использована в соответствии с целями устава фонда. Таким образом, она перейдет в собственность школы. А в школе единственным учредителем теперь является ООО, которое принадлежит тому же Полянкину», — пояснял ранее «Газета.Ru» адвокат Райкина Валентин Петров.

«С этого момента ситуация в школе начала ухудшаться, – рассказывает Полина Райкина. – Любая инициатива, любая творческая мысль стала наталкиваться на запрет». По ее словам, переломным моментом стала встреча ректора с педагогами, состоявшаяся в начале 2020 года, где преподаватели достаточно резко высказывались о том, что их не устраивало. «Например, на этой встрече мы предложили ректору заключить коллективный договор, который давал бы возможность нам хоть как-то влиять на принимаемые администрацией решения, – продолжает Полина. – Но вслед за этим грянула пандемия, нас всех посадили на самоизоляцию. А ректор за это время перестроил управление школой: поменял устав и сделал так, что он единолично всем руководит и все решает. Вернувшись с самоизоляции, мы поняли, что работаем уже в другой организации».

Однако 22 июня 2021 года Останкинский районный суд отказал в удовлетворении иска, а судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 4 октября подтвердила решение Останскинского суда и оставила апелляционную жалобу Полянкина без удовлетворения. Таким образом, судебные органы поддержали позицию Константина Райкина. Но попытка ликвидировать фонд – это лишь один из примеров противоправных действий Полянкина.

Увольнения

Стоит обратить внимание на хронологию событий: 22 июня Полянкин проигрывает суд о ликвидации фонда, затем школа уходит на летние каникулы, преподаватели в отпуск, а через месяц Мамин и Райкина получают уведомления с «угрозой» увольнения, если они не обратятся к ректору с заявлением о продлении срока трудового договора. Причем происходит это в один день 26 июля, а электронные сообщения приходят на их личные почтовые ящики. Спустя еще месяц, 24 августа на те же электронные почтовые ящики приходят копии приказов об увольнении, датированных 31 августа 2021 года в связи с истечением срока действия трудового договора.

«Уведомления пришли во время отпуска, когда нас не было в Москве. В отдел кадров мы пришли 31 августа, но нам никто не показал никаких документов, не предложил что-либо подписать. Сделано это было специально», – полагает Полина Райкина.

За уволенных преподавателей коллег заступились и другие преподаватели школы, и их ученики.

Студенты первого курса актерского факультета Мастерской А.А. Ивановой-Брашинской 27 сентября написали обращение на имя Анатолия Полянкина с требованием вернуть на работу Рената Мамина и Полину Райкину. «Так как эти педагоги были заявлены в педагогическом составе нашего курса во время поступления, мы рассчитывали на обучение в течение четырех курсов именно с этими педагогами, – говорится в письме студентов на имя ректора. – В данный момент, на протяжении почти месяца Мамин и Райкина не провели ни одного занятия у нашего курса. «Танец» и «Актерское мастерство» являются профильными предметами нашего направления, и мы требуем, чтобы преподавание по этим дисциплинам велось именно этими преподавателями». С аналогичной просьбой выступили студенты третьего курса актерского факультета Мастерская А.А. Коручекова. «С 1 сентября и до сегодняшнего дня у нас отсутствуют занятия по танцу, которые являются одним из предметов нашего профиля, что есть несоблюдение договора», – пишут в своем письме студенты на имя ректора.

В ответном письме Полянкин в довольно резких выражениях объяснил свои действия тем, что трудовое законодательство позволяет не увольнять преподавателя по истечении трудового договора, если и работодатель, и работник «высказали обоюдное письменное согласие на продолжение трудовых отношений». А поскольку Мамин и Райкина не предоставили такого письменного согласия, то работодатель сделал вывод, что они больше не заинтересованы в работе.

При этом, как выяснила «Газета.Ru», танцы студентам до сих пор не преподают.

«Занятия танцами у нас были три раза в неделю, – рассказала «Газете.Ru» один из студентов третьего курса Рената Мамина, пожелавший не называть свою фамилию. – Эта дисциплина очень важна для нас и влияет не только на телесное развитие. Сейчас мы занимаемся самостоятельно, работаем у станка, сами придумываем себе комбинации движений». По его словам, Полина Райкина преподавала им курс «Актерского мастерства». «Он сам по себе уникален, вернее та часть, которую дает Полина, – констатирует студент. – Ее не заменить».

«Ренат вообще уникальный педагог по танцу. С явно режиссерским видением, превращающий каждый свой экзамен в готовый спектакль, становящийся событием для всего института. Его экзамены практически всегда повторяют по много раз, чтобы показать их зрителям. Этот педагог драгоценность нашей школы, — высказал свое мнение о педагогах художественный руководитель Школы и Театра «Сатирикон» Константин Райкин, — Про Полину могу сказать, что она стала совершенно самостоятельным мастером, со своим методом, взглядом на профессию и при этом очень востребованной деятельностью. Она преподает на всех курсах школы. И очень ценится студентами. Увольнение Рената и Полины – это откровенное злонамеренное вредительство и целенаправленное разрушение моей мастерской, которая создавалась годами и является творческим центром и сердцем института».

Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков также высказался в поддержку Мамина. Они вместе уже более 15 лет работают в Школе-студии МХАТ, где Рыжаков руководит курсом на актерском факультете.

«Ренат Мамин - один из выдающихся педагогов в нашей отрасли. Он отличается невероятной работоспособностью и умением заражать своих учеников и коллег творческой одухотворенностью и любовью к ежедневному совершенствованию. В одном специалисте соединились качества тонкого психолога, профессионального постановщика и преподавателя, обладающего глубокими знаниями о возможностях человеческого тела. Часто его курсовые экзамены в Школе превращались в настоящее театральное действо. Ренат Мамин стал одним из режиссеров школы, самостоятельно выпускающих дипломные работы, где он соединяет многоуровневое междисциплинарное пространство современного искусства. Человеческие качества педагога определяют и дополняют высокую профессиональную атмосферу всего студенческого и педагогического коллектива», — рассказал он.

Иски

В начале сентября Мамин и Райкина подали иски в Останкинский районный суд Москвы с просьбой признать незаконность увольнений. Они уверены в своей победе, поскольку были нарушены требования трудового законодательства.

Согласно Трудовому кодексу РФ строчный трудовой договор заключается на срок не более пяти лет. Если по истечении этого периода ни одна из сторон не потребует его расторжения, и работник продолжает работу, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. То есть трудовые договоры у Мамина и Райкиной стали бессрочными еще в прошлом году. «Их в принципе нельзя было уволить в связи с истечением срока действия трудового договора, – заявил «Газете.Ru» адвокат преподавателей Мерген Дораев. – До 2023 года к ним вообще никаких вопросов не должно быть». По его словам, еще одним нарушением трудового законодательства было то, что увольнение произошло во время нахождения в отпуске.

Юрист также пояснил, что в 2020 году по инициативе Полянкина произошло преобразование школы. «Она уже не имеет того названия, под которым она получила аккредитацию – имя Райкина из него исключили. Более того с прошлого года, как мы считаем незаконно, из числа учредителей школы выведен Фонд имени Райкина, ключевое звено в образовательном процессе, на имуществе которого функционирует школа. В итоге Константин Аркадьевич, который создал Школу и у которого и стремятся учиться молодые актеры, утратил даже косвенно любые механизмы контроля и влияния на функционирование школы, – отметил Мерген Дораев. – Теперь это структура, которая контролируется Полянкиным и принадлежит исключительно ему».

«Ситуация с увольнениями напоминает фарс, разыгранный, чтобы оказать давление на Константина Аркадьевича, – полагает адвокат. – Это связано с конфликтом вокруг фонда Райкина». И тот факт, что заложниками этого конфликта становятся заслуженные преподаватели и их студенты, и в конечном итоге, само будущее театра «Сатирикон», не может не вызывать сожаления.

«Газета.Ru» продолжит следить за развитием событий вокруг «Театральной школы Константина Райкина.