Программа реновации жилья в Москве: все идет по плану

Из 6 миллионов квадратных метров жилья, построенного в столице в 2021 году, часть пришлась на программу реновации. Она получила неформальное название программы «сноса пятиэтажек», поскольку именно они стали главной целью масштабного процесса замены аварийного жилого фонда в Москве на комфортное современное жилье.

Реновация жилья в Москве продолжается четвертый год. Жители столицы бесплатно получают новые квартиры с отделкой взамен квартир в домах, которым уже не поможет даже капитальный ремонт. За 15 лет действия программы, с 2017 по 2032 год, планируется переселить в более комфортабельное жилье примерно десятую часть населения российской столицы – около одного миллиона человек.

Дома по программе реновации расселяют во всех 12 округах Москвы. Больше всего домов расселят в Восточном и Юго-Восточном округах, это 1061 и 818 домов соответственно. Меньше всего домов под расселение в Зеленограде – всего 34, в Центральном округе – 110, Троицком – 124, Новомосковском округе – 126 и Южном округе – 378. В остальных округах по реновации расселят примерно по 500 домов.

Реновация в Москве: итоги года

В 2021 году по столичной программе реновации жилых домов запланировано переселение почти 36 тысяч москвичей, из них вовлечено в переселение более 26 тысяч человек. «Пока мы идем строго по плану, отметил Сергей Собянин, мэр Москвы, в интервью газете «Известия». — Прошли самые сложные периоды – проектирование новых районов, утверждение проектов планировок, обсуждение их с гражданами, подбор стартовых площадок, начало – то есть первый пул реновации, когда мы строим первые дома и начинаем сносить старые дома, открывать все больше и больше площадок под стройку».

Всего по программе реновации построено 164 дома общей площадью 2,1 миллиона квадратных метров. Еще 151 дом строят — их общая площадь составляет 2,54 миллиона квадратных метров. В стадии проектирования 156 объектов общей площадью почти 3 миллиона квадратных метров.

За этот год по программе реновации в Москве полностью расселили 56 домов, а всего с момента запуска программы расселили 136 домов. Из них 65 уже снесли, освободив пространство для нового, более удобного жилья.

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В следующем году по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию более миллиона квадратных метров, сообщил Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы, выступая на форуме Forbes «Город. Человек. Будущее». «Также в планах – передать под заселение порядка 900 тысяч квадратных метров и переселить 35 тысяч человек», – рассказал Рафик Загрутдинов. По его словам, сейчас программа реновации находится в стадии активной реализации: разработаны этапы и сроки программы, продолжается подбор стартовых площадок.

Жилищный вопрос

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным, и ее реализация идет под его личным контролем. По этой программе в столице будет расселено 5175 домов. Перечень закрытый, включать в него новые объекты на данный момент не планируют.

Благодаря программе реновации жилищный фонд Москвы будет обновлен на 350 тысяч квартир, это 20 миллионов квадратных метров жилья. Под строительство уже выделено 533 стартовых площадки.

Для расселения отобрали дома первого периода индустриального домостроения, возведенные по типовым проектам в период с 1957 по 1968 годов, а также схожие по конструкции дома. Такие дома уже достигли высокой степени морального и физического износа, многие из них находятся в аварийном состоянии, а через 10-15 лет, по мнению специалистов, все они станут непригодными для жизни. Провести же капитальный ремонт в домах такого типа не позволяют конструктивные особенности, их надо перестраивать полностью, но дешевле будет это жилье снести и построить новое.

Решение о расселении жильцы домов принимали сами, посредством голосования на общем собрании собственников и нанимателей жилых помещений. Причем, чтобы включить дом в программу реновации, нужно было собрать не менее двух третей голосов. А для отказа от участия в программе учитывалось мнение меньшинства: против достаточно было собрать более одной трети голосов. Голосования провели в 2017 году и тогда же был создан Общественный штаб по контролю за реализацией Программы реновации при Общественной палате города Москвы.

Равнозначный обмен с плюсом

Переселенцы получают по программе реновации жилье бесплатно и к тому же могут воспользоваться рядом преимуществ. Квартиры должны быть как минимум равнозначные по площади и количеству комнат, по стоимости новое жилье должно не уступать старому. Селить людей вдалеке от их прежнего дома нельзя: квартиру должны предоставить в районе проживания, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов – там новое жилье предоставляют в пределах того же административного округа.

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Если жильцы расселяемого дома стоят в очереди на квартиру, то ждать им больше будет не надо: новую квартиру предоставят вне очереди, с положенным по нормам предоставления жилой площади одновременным улучшением жилищных условий.

Если квартира используется по договору социального найма, то новое жилье можно получить на тех же условиях или же оформить в собственность.

Участники программы реновации получают квартиры «под ключ», с готовой отделкой, сантехникой, плитой, мойкой, остекленным балконом и стеклопакетами с москитными сетками.

«У людей, которые переезжают из пятиэтажек в новые дома, капитализация квартир увеличивается от 30 до 50 процентов, не говоря о том, что это жилье уже на очень долгую перспективу будет надежным и комфортным», – отметил Сергей Собянин на открытии выставки «Московская реновация: шаг в будущее».

Переезжая в новый дом можно за доплату получить и квартиру большей площади, с большим числом комнат, чем положенную по условиям программы реновации. И даже можно за отдельную плату получить больше одной квартиры на новом месте жительства. Правда, сделать это можно только в том случае, если Московский фонд реновации располагает свободными квартирами в нужном месте. С начала программы с москвичами заключено 1 490 договоров на докупку дополнительных метров жилья.

В августе 2021 года вышло постановление мэра Москвы, установившее существенные льготы при покупке машино-мест для тех, кто заселяется в новые дома по программе реновации. Они получили приоритетное право на приобретение в собственность машино-места в подземном паркинге своего дома со скидкой в 40 процентов от рыночной стоимости. В Московский фонд реновации новоселами подано 1 004 таких заявки, заключено 544 договора.

Рациональность, эстетика, комфорт

Программа реновации представляет собой больше, чем просто строительство новых домов, в ее рамках возводят целые кварталы, спроектированные по самым современным стандартам во всех отношениях. Для городских властей реновация стала средством формирования качественно новой городской среды – это благоустроенные дворы с детскими и спортивными площадками, закрытые для проезда автомобилей; зеленые зоны с местами для отдыха, прогулок, занятий спортом; а также полноценная социальная и деловая инфраструктура. Каждый новый квартал проектируют в индивидуальном стиле: специально подбирают интересные архитектурные решения для зданий, цветовую гамму фасадов, варианты озеленения.

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«Программа реновации подразумевает не только обновление жилфонда, но и обеспечение районов социальной инфраструктурой одновременно с вводом жилья, — отметил Рафик Загрутдинов на форуме Forbes «Город. Человек. Будущее». — Все это будет реализовываться в квартальной застройке, которая уже стартовала. Фонд реновации заключил 77 договоров на проектирование и строительство объектов в соответствии с проектами планировки территории кварталов».

Так что помимо домов по программе реновации строят или модернизируют школы, детские сады, поликлиники и больницы, культурно-досуговые центры, спортивно-оздоровительные комплексы, предприятия общественного питания, организации и предприятия, связанные с досугом и отдыхом, розничной торговлей, сферой услуг.

В целом благодаря программе реновации начато переселение около 58 тысяч жителей Москвы из 373 домов. Уже отпраздновали новоселье 45,3 тысячи человек.