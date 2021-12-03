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Общество

На подлете: в России уже мог оказаться «омикрон»-штамм коронавируса, идет проверка

Два самолета из ЮАР, где распространяется «омикрон»-штамм, летят в Россию

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tv360/Telegram
«Омикрон»-штамм коронавируса уже мог оказаться в России — у двух пассажиров, вернувшихся из ЮАР частным бортом, обнаружили COVID-19. Устанавливается конкретный штамм, вызвавший заболевание. По данным Роспотребнадзора, сейчас россияне отправлены в больницу, а над взятым у них для исследований биоматериалом работают сразу две лаборатории. Тем временем в Москву летят еще два самолета с россиянами из ЮАР.

Два самолета Ethiopian Airlines летят в Москву из ЮАР, они везут около 100 граждан России. Об этом со ссылкой на российское посольство в Йоханнесбурге передает РИА «Новости». Перед вылетом дополнительных проверок на коронавирус в отношении пассажиров не проводилось, отмечается в сообщении.

В это же время в Роспотребнадзоре сообщили, что у двух пассажиров, прилетевших из ЮАР в Москву в ночь на 3 декабря частным рейсом, обнаружили COVID-19. Однако точный штамм, вызвавший заболевание, пока не установлен.

«У двух пассажиров <…> выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы», — говорится в заявлении ведомства.

Биоматериал зараженных пассажиров изучают две научно-исследовательские лаборатории, которые должны выяснить, попал ли в Россию «омикрон»-штамм.

«Сегодня мы проводим активно мониторинг, медицинские организации отбирают образцы, в том числе отбор [проводится] у возвращающихся из-за рубежа пациентов», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он добавил, что РФ направила запросы на получение образца нового штамма, на это потребуется некоторое время.

Мурашко также заявил, что в России заражений «омикрон»-штаммом пока не выявлено. Эта разновидность SARS-CoV-2 отличается повышенной вирулентностью и способна обходить вакцины, эффективные против lheuих известных штаммов.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству в недельный срок, к 7 декабря, подготовить обновленный план действий по нераспространению на территории РФ нового штамма коронавируса «омикрон».

«Обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в перечне поручений президента.

Кроме того, Путин поручил повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления штамма «омикрон», а также вакцин, используемых для его профилактики.

На 3 декабря штамм выявлен уже в 30 странах. Среди последних государств, где зарегистрировали «омикрон» — Исландия, Финляндия, Швейцария и Индия.

В ЮАР наблюдается взрывной рост числа заболевших COVID-19 из-за распространения штамма «омикрон».

«Идет очень большой поток новых больных, у которых выявлен коронавирус. Все говорит о том, что будет мощнейшая волна. Среди заболевших много детей», — заявил один из местных врачей. Заразившиеся «омикрон»-штаммом в основном болеют легко.

Медики из ЮАР также перечислили характерные для «омикрон»-штамма симптомы. При заражении этой разновидностью коронавируса не пропадают обоняние и вкус, но характерны жар и упадок сил. У большинства больных отмечается учащенное сердцебиение.

Пока только такое
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