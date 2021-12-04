В Центре Гамалеи предположили, что «омикрон» поможет закончить пандемию

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что распространение «омикрон»-штамма коронавируса может не ухудшить, а, наоборот, спасти ситуацию. Эксперт пояснил, что из-за своих мутаций этот штамм переносится легче, чем его предшественники. Если «омикрон» станет доминирующим типом коронавируса в мире, это снизит опасность заболевания и закончит пандемию.

Альтштейн отметил, что у «омикрона» есть следующая интересная особенность – 32 мутации в главном белке. Вероятнее всего, это означает, что у вируса «нестабильный геном».

«Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: 100 человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер <…> Пока «Омикрон» не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям», — сообщил специалист.

Он предположил, что, если «омикрон» распространится по всему миру, люди будут переносить COVID-19 намного легче, чем сейчас. В настоящее время, по словам вирусолога, умирают порядка 3% зараженных.

«С этим штаммом, если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с «Омикрон», — заключил Альтштейн.

Вирусолог уточнил, что это только предположения. Точно степень заразности и опасности штамма поможет оценить время. Так, есть вероятность, что «омикрон» пока не передается массово среди людей пожилого возраста, одной из групп риска тяжелого протекания COVID-19. «Будущее может мою гипотезу подорвать <…> Если дойдет [до пожилых], будет видно», — указал Альтштейн.

«Омикрон» впервые зарегистрировали 26 ноября в ЮАР. Уже спустя несколько дней, к 30 ноября он распространился более чем в 20 странах. «Омикрон» уже в Европе. Чем он опасен В нескольких странах Европы зафиксированы случаи заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон»... 27 ноября 16:49

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что «омикрон» отличается «беспрецедентным» количеством мутаций. Некоторые из них «вызывают озабоченность». Общий риск, связанный с «омикроном», организация оценила, как «очень высокий».

ВОЗ предположила, что против него будут хуже работать вакцины. Специалисты также считают, что он может оказаться заразнее.

Директор китайской инфекционной больницы Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхуна заявил, что этот штамм стал живучее по сравнению с предыдущими версиями SARS-CoV-2. По его словам, «омикрон» в рекордно короткие сроки начинает доминировать в популяциях, куда ему удается проникнуть. Кроме того, утверждает ученый, «омикрон» способен преодолевать уже сформировавшийся в организме человека иммунитет к коронавирусу. В Южноафриканском центре эпидемиологического моделирования и анализа (SACEMA) и Национальном институте инфекционных заболеваний (NICD) также сообщили, что «омикрон» повышает риск повторного заражения среди переболевших COVID-19

Главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Оксфордского университета Джон Белл усомнились в повышенной опасности нового штамма. Уитти отметила, что новые штаммы неизбежно должны были появиться, но не стоит разводить вокруг них спекуляции. Белл же сказал, что «омикрон» может вызывать в конечном итоге лишь насморк и головные боли у носителей, но при этом не станет причиной для госпитализаций.