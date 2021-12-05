Опасные маневры и пьяный экипаж. Российское судно задержали в Польше

В водах Балтийского моря пограничная служба Польши задержала российское судно «Руслана». По информации польских СМИ, сухогруз совершал опасные маневры вблизи пляжа острова Собешево. Морские службы страны впоследствии обнаружили, что экипаж, состоящий из граждан РФ, был пьян.

Российский сухогруз «Руслана» задержан пограничной службой Польши. Как сообщает специализированный польский сайт portalmorski.pl, инцидент произошел в вечернее время 4 декабря.

Беспокойство местных служб вызвало то, что «Руслана» двигалась со скоростью около 11 узлов (более 20 км/ч) напрямую к пляжу на острове Собешево за обозначенным фарватером, но реакции на предупреждения морской администрации от экипажа не последовало. В дальнейшем судно совершило «подозрительные маневры», резко развернувшись на 180 градусов, после чего зашло на якорную стоянку в водах Гданьского залива, где и было задержано, отчитался представитель Морского управления пограничной службы в Гданьске Анджей Юзвяк.

По радиосвязи экипаж судна не отвечал польским погранвойскам, в связи с чем к месту была направлена морская поисково-спасательная группа на катере.

Офицеры Кашубской пограничной эскадры поднялись на «Руслану» и обнаружили, что

российский экипаж находится в нетрезвом состоянии.

Как пишет источник, алкотестер показал, что у капитана было в крови почти промилле алкоголя, у двух офицеров — около 1,5 промилле (умеренное алкогольное опьянение).

«Я работаю уже 30 лет и ничего подобного не видел», — констатировал сотрудник, участвовавший в операции, радиостанции RMF FM.

В настоящий момент польские службы официально не заявляют, по какой причине и намеренно ли экипаж выполнял опасные маневры.

По данным наземной автоматической идентификационной системы Marine Traffic, сухогруз находится в порту Гданьска в Балтийском море. С экипажем ведутся разъяснительные работы, в том числе с привлечением морских ведомств и полиции Польши. Дальнейшие решения будут приняты после проведения проверки, сообщают польские СМИ.

Сухогруз «Руслана» был построен в 2007 году в Китае и ходит под российским флагом. Грузоподъемность судна составляет 7697 т, водоизмещение 10 301 т; габаритные размеры: длина 119,98 м, ширина 15,20 м, осадка проектная 7,05 м.

Владельцем и оператором судна является судоходная компания «Трансфлот» из Санкт-Петербурга. На сайте «Трансфлота» сказано, что фирма занимается морскими перевозками по всему миру и фрахтованием судов, судовым агентированием и экспедированием грузов.

Акцент «Трансфлот» делает на «опыте и профессионализме» своих сотрудников, а также «высоких стандартах безопасности».

«Экипажи на наших судах — капитаны, офицеры, механики и рядовой состав — надлежащим образом сертифицированы, хорошо обучены и обладают большим опытом, что позволяет поддерживать надежное техническое состояние судов в море и обеспечивает их бесперебойную работу на морских переходах и в портах», — поясняется в резюме организации.