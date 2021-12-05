Опасные маневры и пьяный экипаж. Российское судно задержали в Польше

Российский сухогруз «Руслана» задержан пограничной службой Польши. Как сообщает специализированный польский сайт portalmorski.pl, инцидент произошел в вечернее время 4 декабря.
Беспокойство местных служб вызвало то, что «Руслана» двигалась со скоростью около 11 узлов (более 20 км/ч) напрямую к пляжу на острове Собешево за обозначенным фарватером, но реакции на предупреждения морской администрации от экипажа не последовало. В дальнейшем судно совершило «подозрительные маневры», резко развернувшись на 180 градусов, после чего зашло на якорную стоянку в водах Гданьского залива, где и было задержано, отчитался представитель Морского управления пограничной службы в Гданьске Анджей Юзвяк.
По радиосвязи экипаж судна не отвечал польским погранвойскам, в связи с чем к месту была направлена морская поисково-спасательная группа на катере.
Офицеры Кашубской пограничной эскадры поднялись на «Руслану» и обнаружили, что
российский экипаж находится в нетрезвом состоянии.
Как пишет источник, алкотестер показал, что у капитана было в крови почти промилле алкоголя, у двух офицеров — около 1,5 промилле (умеренное алкогольное опьянение).
«Я работаю уже 30 лет и ничего подобного не видел», — констатировал сотрудник, участвовавший в операции, радиостанции RMF FM.
В настоящий момент польские службы официально не заявляют, по какой причине и намеренно ли экипаж выполнял опасные маневры.
По данным наземной автоматической идентификационной системы Marine Traffic, сухогруз находится в порту Гданьска в Балтийском море. С экипажем ведутся разъяснительные работы, в том числе с привлечением морских ведомств и полиции Польши. Дальнейшие решения будут приняты после проведения проверки, сообщают польские СМИ.
Сухогруз «Руслана» был построен в 2007 году в Китае и ходит под российским флагом. Грузоподъемность судна составляет 7697 т, водоизмещение 10 301 т; габаритные размеры: длина 119,98 м, ширина 15,20 м, осадка проектная 7,05 м.
Владельцем и оператором судна является судоходная компания «Трансфлот» из Санкт-Петербурга. На сайте «Трансфлота» сказано, что фирма занимается морскими перевозками по всему миру и фрахтованием судов, судовым агентированием и экспедированием грузов.
Акцент «Трансфлот» делает на «опыте и профессионализме» своих сотрудников, а также «высоких стандартах безопасности».
«Экипажи на наших судах — капитаны, офицеры, механики и рядовой состав — надлежащим образом сертифицированы, хорошо обучены и обладают большим опытом, что позволяет поддерживать надежное техническое состояние судов в море и обеспечивает их бесперебойную работу на морских переходах и в портах», — поясняется в резюме организации.