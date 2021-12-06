Вернуть деньги и доверие: ЦБ увеличит возврат средств при кражах со счетов россиян

ЦБ предложил ввести обязательную к возврату денежную сумму при кражах со счетов граждан. Регулятор планирует изменить порядок списания средств по мошенническим операциям, соответствующие поправки будут внесены в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ЦБ предложил увеличить сумму возврата средств, похищенных у граждан через банки. На данный момент она составляет менее 8% от украденного, пишет РБК. «Доверчивые и наивные»: почему россияне проигрывают в битве с мошенниками Меньше 1% россиян могут устоять перед уловками телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банка... 09 ноября 16:40

Регулятор намерен определить сумму, которую банки должны возвращать в упрощенном порядке жертвам мошенников. Соответствующие поправки планируется внести в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», следует из материалов Банка России.

«Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств», — пояснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

В предлагаемых поправках отмечается, что связанное с добровольной передачей персональных данных мошенничество является одной из острых проблем, отрицательно влияющих на уровень доверия населения к дистанционным платежным сервисам и к кредитно-финансовой системе в целом.

Упрощенный возврат

Предполагается, что пострадавшие граждане должны уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции. Сумму компенсации определит ЦБ, при этом технология ее расчета не раскрывается.

Указывается, что она «будет посчитана, исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии». Как злоумышленники вынуждают своих жертв закладывать квартиры Мошенники придумали новую схему вымогательства: они вынуждают граждан закладывать или продавать свои квартиры... 02 декабря 18:06

Пока неизвестно, насколько на процедуре возврата отразится поведение непосредственно клиента банка, когда он под воздействием мошенников сам переводит им деньги. По действующему законодательству банки должны возвращать средства только в тех случаях, когда они украдены не по вине клиента.

Кроме того, ЦБ предложил существенно поменять процедуру подтверждения банками операций, если они видят признаки мошенничества. В частности, регулятор хочет дать банкам право списывать деньги по ним по истечении одного-двух рабочих дней, даже несмотря на согласие клиента.

Обязанность проверять операции на признаки мошенничества регулятор предлагает возложить также и на тот банк, в котором обслуживается получатель перевода. ЦБ планирует наделить банки правом блокировать на пять рабочих дней все расходные операции по счету получателя, информация о котором содержится в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов без согласия клиента. Этот срок необходим для обращения в суд,

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В ноябре россиян предупредили о новом виде мошенничества: cхема связана с якобы «возвратом пенсионных накоплений» — соответствующие письма массово рассылают злоумышленники, представляясь «службой финмониторинга» или Пенсионным фондом России.

На прошлой неделе Сбер сообщил о новом тренде в финансовом мошенничестве. Злоумышленники пытаются войти в доверие к человеку и заставить свою жертву не только взять кредит, но и вместе с тем заложить или продать свое жилье.

Устоять перед уловками телефонных мошенников могут менее 1% россиян, указали ранее в компании Visa по итогам тематического опроса.

Согласно исследованию группы «Тинькофф», в 2020 году мошенники похищали у россиян в среднем 13,9 тыс. руб. за раз.

Число банковских операций без согласия клиентов в III квартале 2021 года выросло в России в 1,4 раза в годовом выражении. Банк России зафиксировал 256 тыс. преступлений кибермошенников. За этот период злоумышленники похитили со счетов граждан 3,2 млрд рублей, сообщили ранее в ЦБ. При этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств (менее 250 млн рублей).