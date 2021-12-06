Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Абхазия предложила Грузии определить границы 12:02
МФЦ «Рязанский» в Москве возобновил работу после... 11:59
Стало известно об имуществе Градского в Израиле 11:57
Адвокат рассказал, что грозит экс-главе петербургской Федерации борьбы... 11:56
В России выявлено 30 209 случаев заражения коронавирусом... 11:52
Школьница из Австралии отбилась от акулы, спасая себя и друга 11:48
Польша настаивает на антимонопольном разбирательстве против... 11:46
Вышел тизер эпизода «Южного парка», где повзрослевшие... 11:45
Жительницы Омска в прямом эфире напоили младенца пивом «для... 11:45
Украина представит обновленный проект перемирия в Донбассе 11:44
Общество

Ужесточить или ослабить: мнения медиков о QR-кодах разделились

РБК: 17% врачей выступили за ужесточение законопроектов о QR-кодах

Слушать
Остановить
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»
Большинство медиков согласны, что убедить людей привиться могут понятные данные о переносимости вакцины. За обязательную вакцинацию выступили 49,7% врачей, против — 50,3%. Подробнее о результатах опроса представителей медицинского сообщества — в материале «Газеты.Ru».

17% врачей поддержали законопроекты о QR-кодах, но с оговоркой, что предлагаемые ограничения будут расширены. 21,9% их коллег, напротив, выступили за сокращение ограничительных мер. Соответствующие результаты опроса 6 декабря опубликовал РБК со ссылкой на данные мобильного приложения «Справочник врача».

Мнения медиков относительно обязательной вакцинации разделились: за ее введение высказались 49,7%, против — 50,3%.

Более трети врачей (36,5%) не поддерживают законопроекты о QR-кодах. За их принятие в текущем виде — 24,6% респондентов.

Информационную кампанию по убеждению людей вакцинироваться нельзя назвать успешной — с этим согласились 86,6% опрошенных специалистов.

61,1% врачей полагают, что больше всего этой кампании помешали противоречащие друг другу заявления представителей власти о коронавирусе и самой вакцинации. 59,7% добавили, что СМИ не могут доступно объяснить населению научные данные о пользе прививок. Кроме того, 59,3% медиков указали на недостаточно аргументированные объяснения о том, что болезнь может протекать тяжело.

Негативно сказались на популяризации вакцины новости об административном принуждении привиться под угрозой увольнения или отстранения, отметили 55,9% врачей.

56,7% респондентов отметили, что для повышения доверия к вакцине нужно работать с населением. При этом 19,1% отметили, что соответствующую деятельность нужно вести и среди представителей медицинского сообщества.

Темпы вакцинации

Данные сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data свидетельствуют, что Россия по состоянию на 4 декабря 2021 года находится на 92-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 39,81%.

При этом более половины россиян (55%) положительно относятся к массовой вакцинации граждан от коронавируса, следует из опроса ВЦИОМ. 32% относятся к ней отрицательно, а 9% — безразлично.

60% респондентов убеждены, что смогут сделать прививку от коронавируса, если у них возникнет такое желание. 9% полагают, что не смогут, 4% не хотят ее делать.

37% опрошенных декларируют, что уже сделали прививку, или затруднились ответить на вопрос.

Две трети россиян (65%) согласны с мнением о том, что, даже сделав прививку, можно заразиться коронавирусом, но вакцинированные переносят инфекцию намного легче тех, кто не сделал прививку. 27% так не считают.

61% респондентов полагают, что вакцинированные умирают от коронавируса намного реже, чем те, кто не сделал прививку. 25% с этим не согласны.

64% россиян разделяют мнение о том, что призывать людей отказаться от вакцинации — значит подвергать их жизнь и здоровье опасности. 27% не поддерживают эту позицию.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+