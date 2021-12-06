Ужесточить или ослабить: мнения медиков о QR-кодах разделились

Большинство медиков согласны, что убедить людей привиться могут понятные данные о переносимости вакцины. За обязательную вакцинацию выступили 49,7% врачей, против — 50,3%. Подробнее о результатах опроса представителей медицинского сообщества — в материале «Газеты.Ru».

17% врачей поддержали законопроекты о QR-кодах, но с оговоркой, что предлагаемые ограничения будут расширены. 21,9% их коллег, напротив, выступили за сокращение ограничительных мер. Соответствующие результаты опроса 6 декабря опубликовал РБК со ссылкой на данные мобильного приложения «Справочник врача». «Будет более благозвучное название». В России откажутся от QR-кода «Паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс» и «санитарный паспорт» — такие... 29 ноября 13:08

Мнения медиков относительно обязательной вакцинации разделились: за ее введение высказались 49,7%, против — 50,3%.

Более трети врачей (36,5%) не поддерживают законопроекты о QR-кодах. За их принятие в текущем виде — 24,6% респондентов.

Информационную кампанию по убеждению людей вакцинироваться нельзя назвать успешной — с этим согласились 86,6% опрошенных специалистов.

61,1% врачей полагают, что больше всего этой кампании помешали противоречащие друг другу заявления представителей власти о коронавирусе и самой вакцинации. 59,7% добавили, что СМИ не могут доступно объяснить населению научные данные о пользе прививок. Кроме того, 59,3% медиков указали на недостаточно аргументированные объяснения о том, что болезнь может протекать тяжело.

Негативно сказались на популяризации вакцины новости об административном принуждении привиться под угрозой увольнения или отстранения, отметили 55,9% врачей. Закроет ли «омикрон» Египет. Что советуют российским туристам Временно приостановить авиасообщение с Египтом предложил российский сенатор Владимир Круглый. По его... 29 ноября 15:46

56,7% респондентов отметили, что для повышения доверия к вакцине нужно работать с населением. При этом 19,1% отметили, что соответствующую деятельность нужно вести и среди представителей медицинского сообщества.

Темпы вакцинации

Данные сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data свидетельствуют, что Россия по состоянию на 4 декабря 2021 года находится на 92-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 39,81%.

При этом более половины россиян (55%) положительно относятся к массовой вакцинации граждан от коронавируса, следует из опроса ВЦИОМ. 32% относятся к ней отрицательно, а 9% — безразлично.

60% респондентов убеждены, что смогут сделать прививку от коронавируса, если у них возникнет такое желание. 9% полагают, что не смогут, 4% не хотят ее делать. Переболевшие могут заразиться новым штаммом. Что узнали про «омикрон» в ВОЗ Пока не ясно, является ли штамм «омикрон» заразнее других вариантов COVID-19, и приводит ли он... 29 ноября 09:34

37% опрошенных декларируют, что уже сделали прививку, или затруднились ответить на вопрос.

Две трети россиян (65%) согласны с мнением о том, что, даже сделав прививку, можно заразиться коронавирусом, но вакцинированные переносят инфекцию намного легче тех, кто не сделал прививку. 27% так не считают.

61% респондентов полагают, что вакцинированные умирают от коронавируса намного реже, чем те, кто не сделал прививку. 25% с этим не согласны.

64% россиян разделяют мнение о том, что призывать людей отказаться от вакцинации — значит подвергать их жизнь и здоровье опасности. 27% не поддерживают эту позицию.