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Общество

Штамм «омикрон» выявили у двоих россиян. Их держат в обсерваторе

«Омикрон»-штамм коронавируса обнаружили у двоих российских туристов из ЮАР

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Ronny Hartmann/AP
Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом коронавируса выявлены в России, сообщил Роспотребнадзор. По словам туристки Юлии Деминой, о предполагаемом диагнозе ей сообщили врачи в обсерваторе. Однако в ответ на просьбу показать результат исследования с подтверждением «омикрона» медики сообщили, что у них «его нет». Прилетевших из ЮАР туристов отправили на карантин, тысячи россиян остаются в Южной Африке из-за отмены авиарейсов в Россию.

Жительница Ярославля Юлия Демина, вернувшаяся в Россию после поездки в ЮАР, сообщила о возможном обнаружении у нее «омикрон»-штамма коронавируса. Ее слова передает новостной портал E1.RU.

Она сообщила, что в обсерваторе у нее поднялась температура, был сильнейший кашель и заболело горло.

Утром врачи взяли у нее биоматериал для теста и сообщили, что «предположительно у нее выявлено заражение «омикрон»-штаммом». Однако в ответ на просьбу показать результаты анализов, по словам Деминой, врачи сказали, что у них «нет [данных на руках]».

Официально сообщение туристки также пока не подтверждено.

«Меня и наших соотечественниц из Рыбинска, которые сдавали ПЦР-тесты перед вылетом, оградили [в аэропорту], как прокаженных», — рассказала Демина о возвращении в Россию.

Впоследствии прямо из аэропорта ее и других россиян увезли в обсерватор в Сергиевом Посаде — на автобусах, в сопровождении полицейской машины с мигалками.

Как сообщает РИА «Новости», в специальные обсерваторы на двухнедельный карантин помещают всех россиян, возвращающихся из ЮАР и соседних с ней стран. Врачи берут у них тесты на COVID-19 каждый день. При выявлении коронавируса туристов изолируют в боксах инфекционных стационаров.

Сейчас положительными оказались тесты на COVID-19 у десяти вернувшихся россиян.

При этом, по данным агентства, штамм «омикрон» выявлен у двоих из них.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с возвращающимися из Южной Африки находится «под особым контролем». Всего 3 и 4 декабря в Москву двумя рейсами прилетели 170 путешественников. На карантин в сергиево-посадский обсерватор отправили даже привитых «Спутником V» и тех, у кого ПЦР-тест не выявил коронавируса.

Как сообщила газета «Московский комсомолец», сейчас в ЮАР отменили почти все авиарейсы в Россию.

«Осталось только две компании, которые могут вывезти нас в Россию: Ethiopian Airlines и Lufthansa», — сообщил изданию один из россиян, оставшихся из-за отмены перелета в южноафриканском городе Кейптаун. Сейчас в ЮАР находятся тысячи россиян в аналогичном положении.

Возможность повторно заразиться коронавирусом из-за штамма «омикрон» составляет менее 1%, заявил профессор Африканского научно-исследовательского института здоровья Виллем Ханеком.

Он отметил, что обычно заболевание протекает в легкой форме. Вирус «распространяется чрезвычайно быстро в ЮАР, количество новых случаев растет значительно быстрее, чем при трех предыдущих волнах». Болеют в основном молодые люди, чаще других — непривитые.

Пока в мире не выявлено ни одной смерти от «омикрона». COVID в случае заражения этим штаммом проявляется в виде чрезвычайной усталости и жара, а также ломоты в теле. Кашель и насморк, равно как и потеря обоняния и вкуса, нехарактерны для «омикрона».

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