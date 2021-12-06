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Общество

«Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы». Папа Римский хочет приехать в Москву

В РПЦ оценили возможность встречи патриарха Кирилла с папой Римским

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) и папа Римский Франциск, 2016 год

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) и папа Римский Франциск, 2016 год

Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Итальянские газеты сообщают, что папа Римский Франциск готов совершить поездку в Россию. Он будет обсуждать предстоящую встречу с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в ходе своей беседы с митрополитом Иларионом, занимающимся внешними связями РПЦ. Встреча лидеров католического и православного миров, если состоится, станет второй с 1054 года, когда произошел раскол Церкви.

Папа Франциск может посетить Россию с визитом и встретиться с патриархом Кириллом. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на итальянскую прессу.

В конце декабря запланирована встреча папы Римского с митрополитом Иларионом. Среди вероятных тем их разговора – встреча Франциска с Кириллом. Эту информацию подтверждают в Русской Православной Церкви.

Однако на официальном двустороннем уровне вопрос приезда папы Римского в Москву не обсуждался.

«Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте. <…> Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы»,

— сказал в ходе пресс-конференции сам Франциск, передает ТАСС.

Эта встреча, если состоится, станет второй с XI века. Предыдущая, первая после Великого раскола Церкви в 1054 году, состоялась на Кубе в феврале 2016 года.

В начале декабря папа Римский посетил Грецию и Кипр. Там он встречался с главами местных православных церквей – архиепископом Кипрской церкви Хризостомом II и главой Элладской православной церкви Иеронимом II.

«Мы все братья и мы говорим все в лицо, говорим в глаза, но как братья. Это же замечательно, когда братья говорят, потому что принадлежат к той же матери, матери Церкви, но оказались немного разделены. Но мы должны идти вместе и пытаться работать в единстве и для единства», — сказал тогда Франциск.

Понтифик убежден, что экуменический диалог должен продолжаться «без согласия теологов» — важнее работать и молиться вместе.

«Встреча состоится»

В начале октября митрополит Волоколамский Иларион заявил, что вторая по счету встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска состоится.

«Думаю, она состоится, но мы о ней не будем объявлять за несколько месяцев. Помните, о встрече в Гаване было объявлено за неделю. Когда мы закончим подготовку ко второй, объявим так же — за неделю», — сказал священнослужитель.

Митрополит подчеркнул, что важен не столько сам факт встречи, сколько ее наполнение и результаты. При этом он добавил, что визит понтифика в Россию «не стоит в повестке дня двусторонних отношений» из-за того, что в настоящее время отсутствуют условия для этого. Представитель РПЦ отметил, что это не говорит о том, что отношения между церквями не развиваются.

«Наоборот, встреча в Гаване прислала им новый импульс», — добавил он.

Кубинский контакт

В середине февраля 2016 года в Международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване прошла первая за тысячу лет встреча патриарха и понтифика. Встреча проходила в католической стране, однако беседовали Кирилл и Франциск на фоне православного распятия. По обеим сторонам также были установлены флагштоки с символикой Московского патриархата и Ватикана.

«Папа сказал на встрече Кириллу несколько раз, что «мы братья». Эта встреча была волей Бога», — сообщил источник РИА «Новостей». Агентство ANSA передавало, что слова «наконец-то мы братья» были сказаны понтификом на родном испанском. Кирилл ответил на русском: «Теперь все легче». «Очевидно, что это Божья воля», — добавил Франциск.

После этого предстоятель РПЦ и папа Римский трижды обменялись братским целованием и обнялись. «Мы встречаемся в правильное время», — сказал патриарх. На что папа ответил: «В нашем сердце большие ожидания от этой беседы».

Последующие несколько часов беседа Кирилла и Франциска проходила в закрытом режиме. Встреча завершилась подписанием совместной декларации, состоящей из 30 пунктов.

В совместном заявлении они призвали международное сообщество остановить дискриминацию христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Наши братья и сестры во Христе истребляются целыми семьями, деревнями и городами. Их храмы подвергаются варварскому разрушению и разграблению, святыни — осквернению, памятники — уничтожению. В Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока мы с большой болью наблюдаем массовый исход христиан из той земли, где началось распространение нашей веры и где они жили с апостольских времен вместе с другими религиозными общинами», — говорится в декларации.

Патриарх и папа Римский призвали международное сообщество сплотиться в борьбе с терроризмом, покончить с насилием на планете и не допустить новой мировой войны.

Кроме того, патриарх и папа Римский призвали к благоразумию стороны конфликта на Украине. «Мы скорбим о противостоянии на Украине, унесшем уже множество жизней, причинившим бесчисленные страдания мирным жителям, ввергнувшим общество в глубокий и экономический, и гуманитарный кризис», — отмечается в декларации.

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