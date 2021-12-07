Защита и оружие: как иммунитет может победить COVID-19

Борьба с коронавирусной инфекцией вот уже несколько лет – настоящий вызов для медицинского сообщества. Казалось, что после разработки вакцин болезнь удастся взять под контроль, однако появляются все новые штаммы, и больницы по всему миру по-прежнему заполнены пациентами, которым требуется помощь. Одним из способов борьбы с COVID-19, как показали исследования, может стать человеческий иммунитет, однако его требуется настроить, чтобы избежать чрезмерной и также чрезвычайно опасной реакции – цитокинового шторма, когда организм атакует сам себя. Справиться с этим явлением, как полагают немецкие ученые, способен российский препарат.

Защита от защитников

Российским препаратом «Гепон», способным предотвращать развитие цитокинового шторма, заинтересовались в Европе. Директор клиники Praxisgemeinschaft fuer Zelltherapie в Дудерштадте профессор Томас Нессельхут ранее применял это лекарственное средство для коррекции иммунных нарушений у больных с онкологическими заболеваниями, а теперь предлагает включить этот препарат в комплексную терапию больных COVID-19.

Цитокиновый шторм, о котором идет речь – одно из опаснейших осложнений коронавирусной инфекции, связанное со сверхсильным иммунным ответом организма человека на вирус. Организм вырабатывает большое количество медиаторов воспаления, приводящих к активации иммунных клеток и высвобождению последними новой порции медиаторов, так как между этими процессами существует неконтролируемая положительная связь.

Из-за чрезмерной реакции иммунитета разрушается не только вирус, но и ткани очага воспаления. Возникает острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), тип дыхательной недостаточности, характеризующийся быстрым началом широкого воспалительного процесса в легких. В результате болезнь оказывается побеждена, но в процессе борьбы с ней организм убивает сам себя, а выжившие пациенты в значительном числе случаев сталкиваются со снижением качества жизни из-за проблем с дыханием. Следовательно, как предположили немецкие ученые, иммунитет может самостоятельно справиться с коронавирусной инфекцией, но требуется его «настройка», которая будет препятствовать возникновению цитокинового шторма.

Есть и еще один важный момент – как именно будет протекать борьба с цитокиновым штормом. В настоящее время в случае его развития применяются препараты, по сути, подавляющие иммунную систему. Это останавливает чрезмерную реакцию организма, однако при этом человек остается фактически беззащитным перед массой микробов, находящихся внутри любого медицинского учреждения.

Опасность внутрибольничной инфекции состоит в том, что, как правило, ее вызывают микробы, уже мутировавшие в больнице и резистентные к стандартному набору лекарственных препаратов. В результате у человека, справившегося с коронавирусом, возрастает риск развития пневмонии и поражения легких уже от бактериальной инфекции, которую, к тому же, трудно вылечить из-за мутаций вызвавших ее микробов.

Молекулярный «компьютер»

Решением проблемы может стать российский препарат «Гепон», который известен с 2002 года как средство от инфекций, вызванных вирусами, бактериями или грибами. Так, препарат зарегистрирован для профилактики и комплексной терапии инфекций, возникающих у ВИЧ-инфицированных пациентов вследствие выраженного угнетения иммунной системы. Профессор Нессельхут, руководящий клиникой в Германии, считает это лекарственное средство подходящим и для борьбы с COVID-19.

В письме, адресованном представителям научного сообщества в апреле 2020 года (есть в распоряжении редакции), профессор рассказывает об опыте применения препарата.

«За последние десять лет мы применяли «Гепон» у более чем 1 тыс. пациентов с различными вирусными инфекциями и иммунологическими состояниями. Мы наблюдали удовлетворительные клинические реакции без каких-либо клинических побочных эффектов. То же самое можно сказать и о нашем минимальном клиническом опыте работы с пациентами с COVID-19 в течение последних недель. «Гепон» имеет большое значение для нашей клинической работы в нашей практике иммунотерапии», — отмечает германский специалист.

close 100% Александр Патрин/РИА «Новости»

Эти выводы подтверждает и коллега Нессельхута, профессор Вольфганг Бесслер – член Германского общества иммунологии и автор более чем 500 научных публикаций. В письме к коллегам он сообщает, что его лаборатория в медицинской школе университета Фрайберга в течение многих лет работала в тесном сотрудничестве с доктором Томасом Нессельхутом с целью поиска возможностей стимуляции человеческой иммунной системы. По его словам, с началом пандемии возникла идея применять препарат «Гепон» для борьбы с вирусом. Результаты оказались положительными, однако требуется провести клинические исследования для комплексного изучения вопроса.

«К настоящему моменту доктор Нессельхут, основываясь на своем практическом опыте, обозначил детали предполагаемого использования препарата. Примечательно, что его не требуется комбинировать с другими лекарственными средствами», — пишет профессор Бесслер, призывая незамедлительно начать клинические исследования.

Научные доказательства

Научные изыскания были проведены учеными Санкт-Петербургского исследовательского института «Дом фармации». Они показали, что российский препарат «Гепон» может применяться для лечения COVID-19.

«Подводя итог, можно заключить, что в рамках проведенного исследования была разработана и успешно использована корректная модель ЛПС-индуцированного острого респираторного дистресс-синдрома у крыс для оценки фармакодинамических эффектов тестируемых объектов. По совокупности полученных данных можно утверждать, что препарат Гепон обладает выраженными терапевтическими свойствами, что делает его высокоперспективным лекарственным средством для лечения ОРДС, который в свою очередь является частым осложнением у пациентов с тяжелой формой COVID-19», — говорится в заключении исследователей «Дома фармации», имеющемся в распоряжении редакции.

По словам руководителя отдела иммунной биотехнологии Института иммунологии ФМБА, доктора медицинских наук Равшана Атауллаханова, и противовоспалительный, и заживляющий эффекты «Гепона» доказаны на уровне транскрипций генов цитокинов. По сути, «Гепон» выступает в роли молекулярного «компьютера», раздающего «команды» клеткам организма.

«Мы определили мишени очень точно, на молекулярном уровне. Это было опубликовано в той статье в журнале Peptides, которая была отмечена премией 2020 года. А статья по фибробластам была опубликована примерно двумя-тремя годами раньше в журнале European Journal of Pharmacology»,— рассказывал он в апреле текущего года «Ъ-Науке».

Теперь «Гепон» может стать и средством для лечения COVID-19, регулирующим иммунный ответ и позволяющим иммунитету избавиться от вируса, не допуская при этом возникновения цитокинового шторма.