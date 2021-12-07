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Общество

«Алкоголь под Новый год — это фантастический уничтожитель жизни»

Депутат Хамзаев предложил ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

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Depositphotos
С идеей ограничения продажи алкоголя во время зимних каникул во вторник выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его оценкам, такой шаг необходим, поскольку «некоторые граждане теряют меру». В союзе производителей алкогольной продукции ему возразили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В России следует ввести ограничения на продажу алкоголя в период новогодних праздников. Такое мнение во вторник, 7 декабря, выразил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев (фракция «Единая Россия»).

«Алкоголь под Новый год — это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан.

Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — приводит его слова РИА «Новости».

Чтобы граждане не «спивались», все культурно-массовые мероприятия во время зимних каникул должны быть бесплатными — так людям будет чем себя занять, считает парламентарий. Соответствующий запрос он планирует направить в Минкультуры до конца 2021 года.

«На новогодние праздники все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными для наших граждан, чтобы они не дома сидели спивались, а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем.

Тогда мы людей из дома «вытолкаем» и от «бутылки» оттянем», — уверен Хамзаев.

Депутат сообщил, что 15 декабря в Госдуме пройдет заседание межфракционной рабочей группы, которая рассмотрит вопрос регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники. «Пригласим туда МВД, прокуратуру, Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минздрав, Минтруд», — рассказал он.

Комментируя эту инициативу, президент союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев назвал ее абсолютно контрпродуктивной. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что запрет продажи легальных напитков приведет к росту отравлений метанолом.

«У нас с вами в последнее время 160 человек отравилось метанолом.

Если мы запретим продавать легальные напитки, то параллельно существующая система нелегального оборота получит прекрасный подарок.

Граждане совершенно спокойно закажут через интернет либо в ближайшем нелицензированном магазине, в котором все это спокойно продается, и заодно получат усиленную дозу метанола. Очередная сотня-другая отравится напрямую, прям только что выпив», — полагает Косарев.

В начале декабря Хамзаев предложил запретить детское шампанское.

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