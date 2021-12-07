«Омикрон» как защита: вирусологи обсуждают ускоренную эволюцию COVID-19

Появление «омикрон»-штамма говорит о новом этапе эволюции коронавируса, он способен выступить естественной вакциной. Такие оценки приводят эксперты, изучающие ситуацию с распространением инфекции в мире. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Штамм коронавируса «омикрон» может оказаться живой вакциной, полагает член-корреспондент РАН Петр Чумаков. У этой разновидности снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции, заявил вирусолог во вторник, 7 декабря, в беседе с Ura.ru. Ужесточить или ослабить: мнения медиков о QR-кодах разделились Большинство медиков согласны, что убедить людей привиться могут понятные данные о переносимости вакцины... 06 декабря 10:39

«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID-19 ускоренно прошел вторую фазу эволюции.

Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса.

То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — пояснил Чумаков.

Он также допустил, что с появлением «омикрона» больше не будет локдаунов. «Мы посмотрим, как это будет развиваться, потому что надо еще последить, как вытесняет «омикрон» болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания, на количество пациентов на койках интенсивной терапии. Все же эти карантинные меры привязаны к возможностям медицины. Штамм «омикрон» выявили у двоих россиян. Их держат в обсерваторе Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом коронавируса выявлены в России, сообщил Роспотребнадзор... 06 декабря 15:26

Если это даст передышку для медицины, то, наверное, мы не увидим больше серьезных карантинов», — полагает эксперт.

«Омикрон» обнаружили в ЮАР в ноябре 2021 года. По оценкам специалистов, этот вариант COVID-19 имеет 32 мутации. При этом в ВОЗ сообщили, что не зарегистрировали ни одной смерти от нового штамма. 6 декабря первые случаи «омикрона» выявили в России.

С мнением о том, что «омикрон»-штамм коронавируса способен выступить естественной вакциной, согласился директор НКЦ прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

«Однако она будет гораздо опаснее классических прививок за счет осложнений после болезни», — приводит его слова ТАСС. Штамм «омикрон» назвали живой вакциной Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии... 07 декабря 14:20

По подсчетам агентства, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России 7 декабря остался на отметке 0,98. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 31 096. От последствий заболевания в минувшие 24 часа скончались 1182 человека. Условная летальность заболевания возросла до 2,88%, следует из сведений оперативного штаба.

По состоянию на 6 декабря 2021 года Россия находится на 91-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 40,03%, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data.