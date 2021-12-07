Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Абхазия предложила Грузии определить границы 12:02
МФЦ «Рязанский» в Москве возобновил работу после... 11:59
Стало известно об имуществе Градского в Израиле 11:57
Адвокат рассказал, что грозит экс-главе петербургской Федерации борьбы... 11:56
В России выявлено 30 209 случаев заражения коронавирусом... 11:52
Школьница из Австралии отбилась от акулы, спасая себя и друга 11:48
Польша настаивает на антимонопольном разбирательстве против... 11:46
Вышел тизер эпизода «Южного парка», где повзрослевшие... 11:45
Жительницы Омска в прямом эфире напоили младенца пивом «для... 11:45
Украина представит обновленный проект перемирия в Донбассе 11:44
Общество

«Омикрон» как защита: вирусологи обсуждают ускоренную эволюцию COVID-19

Эксперты: штамм «омикрон» может стать живой вакциной от коронавируса

Слушать
Остановить
close
100%
Эрик Романенко/ТАСС
Появление «омикрон»-штамма говорит о новом этапе эволюции коронавируса, он способен выступить естественной вакциной. Такие оценки приводят эксперты, изучающие ситуацию с распространением инфекции в мире. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Штамм коронавируса «омикрон» может оказаться живой вакциной, полагает член-корреспондент РАН Петр Чумаков. У этой разновидности снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции, заявил вирусолог во вторник, 7 декабря, в беседе с Ura.ru.

«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID-19 ускоренно прошел вторую фазу эволюции.

Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса.

То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — пояснил Чумаков.

Он также допустил, что с появлением «омикрона» больше не будет локдаунов. «Мы посмотрим, как это будет развиваться, потому что надо еще последить, как вытесняет «омикрон» болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания, на количество пациентов на койках интенсивной терапии. Все же эти карантинные меры привязаны к возможностям медицины.

Если это даст передышку для медицины, то, наверное, мы не увидим больше серьезных карантинов», — полагает эксперт.

«Омикрон» обнаружили в ЮАР в ноябре 2021 года. По оценкам специалистов, этот вариант COVID-19 имеет 32 мутации. При этом в ВОЗ сообщили, что не зарегистрировали ни одной смерти от нового штамма. 6 декабря первые случаи «омикрона» выявили в России.

С мнением о том, что «омикрон»-штамм коронавируса способен выступить естественной вакциной, согласился директор НКЦ прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

«Однако она будет гораздо опаснее классических прививок за счет осложнений после болезни», — приводит его слова ТАСС.

По подсчетам агентства, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России 7 декабря остался на отметке 0,98. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 31 096. От последствий заболевания в минувшие 24 часа скончались 1182 человека. Условная летальность заболевания возросла до 2,88%, следует из сведений оперативного штаба.

По состоянию на 6 декабря 2021 года Россия находится на 91-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 40,03%, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+