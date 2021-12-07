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Общество

Двое погибших, четверо раненых. Что известно о стрельбе в московском МФЦ

Задержавшего стрелка в МФЦ полицейского представят к госнаграде

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У МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба, 7 декабря 2021 года

У МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба, 7 декабря 2021 года

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
На юго-востоке Москвы 45-летний Сергей Глазов расстрелял из пистолета посетителей и сотрудников МФЦ «Рязанский». Два человека погибли, четверо ранены. Стрелок задержан, в беседе с полицейскими он рассказывал теории заговора о пандемии.

Нападавший пришел в МФЦ за паспортом. Охранник попросил Сергея Глазова надеть маску, тот в ответ начал стрелять. Два человека погибли на месте, четверо раненых госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди пострадавших 10-летняя девочка. Глазов после нападения попытался сбежать, однако его смог остановить полицейский. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

Выстрелил без разговоров

У Глазова были при себе пистолет и нож. По данным «Интерфакса», стрелок использовал пистолет модели Glock. Telegram-канал «112» пишет, что мужчина стрелял из травматического оружия, переделанного под боевые патроны.

Telegram-канал Readovka со ссылкой на очевидцев передает, что мужчина не стал ни с кем спорить, а после просьбы надеть маску сразу достал пистолет и открыл огонь.

«Пришел сначала с пистолетом в ГБУ 'Жилищник' (находится в одном здании с МФЦ). Там он выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, выстрелил в охранника. Потом начал стрелять в посетителей — мужчину с ребенком», — сообщил источник «РИА Новости».

Как пишет газета «Московский комсомолец», мужчина сначала ранил в руку дежурившего на первом этажа здания 35-летнего охранника Евгения Кондратьева. Тот побежал наверх, крича, чтобы все спрятались в кабинеты. Стрелок бросился следом, продолжая стрелять.

Очевидцы рассказали SHOT, что стрелок ходил по зданию в маске и коричнево-зеленом костюме.

«Я по работе спустилась в МВД, и тут начался шум, визг. Я вышла из кабинета, и он наставил на меня пистолет! Но у него, видимо, что-то заклинило и не сработало. Он по ноге побил, и выстрелило в пол. Я пошла на свое рабочее место и увидела, что лежит девочка на ресепшене и кричит: «Помогите, пожалуйста! Что с моими ногами?» Оружие было с глушителем», — вспоминает собеседница канала.

Другая сотрудница уточнила, что после стрельбы в здании включилась сирена, началась эвакуация.

Как задержали нападавшего

Столичные МФЦ оборудованы тревожными кнопкам, однако, по информации источников ТАСС и «Интерфакса», никто из сотрудников не успел ее нажать. Нападавшего задержал московский полицейский, сотрудник миграционной инспекции старший лейтенант Георгий Домолаев, который в этот момент был в здании.

«Я был на рабочем месте, услышал звук пожарной сигнализации и характерные хлопки. Выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода <...> Выбежал следом за ним, при задержании данный гражданин оказал сопротивление», — рассказал полицейский.

Домолаев обезвредил Глазова и дождался подмоги. По решению министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, полицейский получит государственную награду.

Сейчас на месте преступления работают следователи, здание оцеплено. Была найдена сумка с проводами, которую принес Глазов. После проверки специалистов выяснилось, что это не взрывчатка.

Что известно о пострадавших и погибших

В результате стрельбы погибли администратор и охранник. SHOT указал, что это 34-летний сотрудник МФЦ Владимир Шемнев и охранник Алексей Рузлев.

Пострадали четверо: сотрудник ГБУ «Жилищник», сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет. Все пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями. Как пишет «112», ребенка ранили в шею, у одной женщины травма грудной клетки, у другой — спины, среди пострадавших также охранник Кондратьев с раненной рукой.

Позже стало известно, что пострадавшая девочка успешно перенесла операцию. Ее жизнь вне опасности.

Что известно о подозреваемом

По словам источников Daily Storm, задержанный до сих пор не объяснил свои мотивы и находится в неадекватном состоянии: рассказывает следователям про коронавирус и мировой заговор. Стрелок пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

Нападавший — военный пенсионер, сообщили источники РБК и RT. Readovka и RT стало известно, что он служил в Службе внешней разведки (СВР). Руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов сообщил «Газете.Ru», что в ведомстве пока не готовы комментировать эту информацию.

SHOT опубликовал видео с матерью Глазова. Она сказала, что ее сын «был военным». «Почему так случилось? Откуда у него оружие? У него был какой-то один раз такой инцидент. Он служил», — сообщила женщина. Она добавила, что Глазов не женат, детей у него нет. Женщина отказывается верить в его причастность к стрельбе.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Глазов заранее спланировал свои действия.

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