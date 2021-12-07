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Общество

«Куда стюардесса спрячет спецсредства против дебоширов, в юбочку свою?»

В профсоюзе полиции предложили сажать в самолеты воздушных маршалов

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Валерий Шарифулин/ТАСС
Экипажам российских самолетов разрешат использовать спецсредства для усмирения агрессивных или невменяемых пассажиров. В профсоюзе полиции предположили, что бортпроводникам позволят применять наручники и электрошокеры, точного списка пока нет. Бортпроводницы в беседе с «Газетой.Ru» вспомнили встречи с неадекватными пассажирами, а также рассказали о том, как экипаж действует в таких ситуациях.

Дубинки и электрошокеры

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому бортпроводники на борту воздушного судна получат право применять специальные средства сдерживания к авиадебоширам. Их перечень и правила применения предстоит утвердить правительству.

Глава Московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин полагает, что экипажу могут позволить использовать дубинки, наручники, бронежилеты и электрошокеры.

«Газ вряд ли им дадут, потому что задохнутся все пассажиры. По идее лучшим выходом было бы на каждый рейс, к примеру, от 40 человек, посадить воздушного маршала, у которого будут полномочия применять силу к пассажиру.

К тому же, куда стюардесса спрячет все эти спецсредства, в юбочку свою? У членов экипажа и так налеты огромные, они очень устают, куда им еще тренировки по два часа в неделю — как, например, в полиции», — сказал он.

27-летняя бортпроводник Анастасия за три года работы на международных и внутренних авиалиниях встречала немало дебоширов, однако необходимости в спецсредствах не видит.

«Скорее всего, это будут наручники, но возникает вопрос, где дебошира пристегивать и как с ним справиться, ведь если пассажир в состоянии агрессии увидит [человека] со спецсредствами в руках, он явно спокойно не отнесется. Пока, конечно, все смеются над новым законом», — подчеркнула стюардесса.

Того же мнения придерживается и российский летчик, специалист по безопасности полетов Александр Романов. По его мнению, бортпроводникам достаточно знать психологию человека, чтобы успокоить буйного пассажира.

«Я совершенно не согласен с этим законом. Мы возим пассажиров за их деньги, они должны получать сервис. Бортпроводники обучены психологии и должны уметь успокоить человека и предвидеть ситуацию. Нужно успокаивать эти ситуации только психологией», — пояснил эксперт.

«Дебоширы встречаются почти каждый третий рейс»

По данным Минтранса, в 2019 году было зафиксировано более 10 тыс. случаев нарушений среди пассажиров самолетов. В 2020 году их число снизилось почти на треть из-за сокращения полетов во время пандемии.

Стюардесса Анастасия отметила, что почти на каждом третьем рейсе можно встретить неадекватного пассажира.

«Очень часто бывает, что на борт воздушного судна поднимается пассажир в состоянии наркотического опьянения и при посадке его состояние совершенно нормальное, но при взлете, когда давление в кабине меняется, у него резко меняется поведение. Как правило в полете такие пассажиры кричат, ходят по салону туда-сюда, при этом по прилете он может стать совершенно неадекватным: буянить, драться — сразу вызывается полиция. Дебоширы встречаются чуть ли не каждый третий рейс», — рассказала она «Газете.Ru».

По ее словам, больше всего неадекватных людей в летний период, когда все летят или возвращаются из отпусков.

19-летняя стюардесса Виолетта соглашается с коллегой — она летает всего год, но уже успела столкнуться с агрессивными пассажирами.

«Много хамов — относятся к бортпроводникам, как к обслуге. Могут оскорбить, причем довольно жестко — техничками, девушками легкого поведения. В моей практике было несколько раз, когда меня вызывали, чтобы принести воды — и засекали время, за сколько я это делала.

Был такой случай, когда пассажир покурил на борту самолета, ему сделали письменное предупреждение, на что он начал кричать, оскорблять и так далее — угрожал пойти и покурить снова, а при выходе из самолета сказал: «Чтобы вы все сдохли», — говорит Виолетта.

По словам Анастасии, у бортпроводников есть определенный регламент, как действовать в случае неадекватного поведения пассажиров. Сперва это устное предупреждение, затем письменное. «В случае, если и это не оказало никакого влияния, то дальше идет рапорт о нарушении — по прилете такого пассажира будут встречать сотрудники полиции, с которыми связывается командир воздушного судна», — пояснила бортпроводник.

Если человек несет опасность для других, то можно запросить экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Тогда пассажир снимается с рейса и привлекается к ответственности.

«У нас в регламенте прописано, что, если человек совершенно невменяем, то мы можем привлечь к помощи других пассажиров, оказать любыми подручными средствами воздействие на дебошира, например, связать. Также можем закрыть в туалете. Но в основном все ситуации решаются словами», — заключила Анастасия.

Черные списки и срок в колонии

В 2017 году в России ввели уголовную ответственность за нарушение правил безопасности на транспорте. Глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев напоминает о санкциях за нарушения во время полетов.

«В случае, если действия нарушителя правил поведения на воздушном транспорте не повлекли каких-либо тяжких последствий, он может быть привлечен к ответственности по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ в виде штрафа в размере до 5 тыс. рублей либо ареста на 15 суток. Если же указанные действия дебошира будут расцениваться как хулиганство, то ему может грозить уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тыс. либо пяти лет тюрьмы», — пояснил адвокат.

Кроме того, согласно статье 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу авиакомпании, подлежит возмещению в полном объеме. «Учитывая, что авиатранспорт достаточно дорогостоящий, полагаю, что размеры вреда могут исчисляться сотнями миллионов рублей», — отметил Гавришев.

С июня 2018 года в России также действует закон, по которому авиакомпании ведут свои черные списки пассажиров: попав туда, пассажир больше не сможет купить билет на рейс перевозчика.

Кроме того, в течение нескольких лет обсуждается и возможность появления в России «службы воздушных маршалов». Они должны были бы выявлять подозрительных людей и реагировать на дебоши на борту.

«Воздушные маршалы — нереализуемо, слишком дорогостоящий проект. В воздухе применять оружие невозможно, поэтому нужен другой подход, психологический. А от того, что выпишут пластиковые наручники — это мало что изменит», — заключает эксперт по безопасности полетов Романов.

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