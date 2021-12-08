Вскрывать машины и проникать в квартиры: что разрешили полицейским

Госдума приняла закон о расширении полномочий полицейских. Они смогут проникать в квартиры, вскрывать машины, задерживать россиян, не представляясь, а также досматривать всех, кого они считают подозрительными. Подробнее об изменениях — в материале «Газеты.Ru».

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о расширении полномочий полицейских — поправки в ФЗ «О полиции». Теперь документ будет передан в Совет Федерации. Сенатор Андрей Клишас заявил, что профильный комитет по конституционному законодательству поддержит эти изменения.

Дом не крепость

Полицейские смогут проникать в квартиры и иные помещения, если это необходимо для задержания злоумышленников, «застигнутых на месте преступления или скрывающихся с него». Кроме того, правоохранители смогут использовать новые полномочия для поимки тех, кого потерпевшие или очевидцы считают преступниками.

Осмотр и вскрытие

Для проверки заявлений и сообщений о происшествиях сотрудники полиции будут иметь право осматривать «места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты».

В частности, они могут вскрыть автомобиль, чтобы кого-либо спасти или обеспечить безопасность людей при ЧП и массовых беспорядках. Такое право дает также пресечение преступления или проверка информации о предполагаемом теракте. Кроме того, вскрытие машины возможно «для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если имеются основания полагать, что совершившее данное правонарушение лицо находится в состоянии опьянения».

Гражданин, ваши документы

Правоохранители смогут досматривать граждан, их личные вещи, транспорт, если полагают, что тот или иной житель России «скрывает предметы хищения» или имеет при себе «оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или радиоактивные вещества».

При этом если полицейский считает, что возникли «обстоятельства, угрожающие его жизни и здоровью», или необходимо «незамедлительно пресечь преступление или правонарушение», он может представиться после задержания.

Граждане, обращающиеся к полицейским, напротив, обязаны будут представиться по требованию.

Ограждение территорий

Вместе с тем закон позволяет правоохранителям ограждать места происшествий, территории, на которых проводятся массовые мероприятия, а также объекты, «нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности, а также осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов».

Что не вошло в закон

Первое чтение законопроект прошло ровно год назад. После второго в него были внесены изменения. В частности, законодатели не стали давать правоохранителям право применять огнестрельное оружие, если задерживаемый пытается просто к ним приблизиться или прикоснуться к их оружию. Депутаты отклонили поправку, позволяющую использовать оружие в случаях, когда задерживаемый пытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения».

Также из законопроекта убрали норму о том, что сотрудники полиции не должны нести ответственность «за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства», если вскрытие проводилось на законных основаниях. Предлагалось также освободить правоохранителей от преследования за действия, которые они совершили при исполнении, но в обоснованном и законном порядке. Но парламентарии не поддержали эту поправку.