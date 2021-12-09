Заступился за пару: в сети появилось видео избиения мужчины в переходе

В переходе столичного метро произошла очередная драка с избиением человека группой мужчин. На этот раз, как пишут СМИ, пострадал 28-летний Сергей, заступившийся за пару, к которой приставали хулиганы. В итоге трое молодых людей — предположительно из Средней Азии — напали на него и избили. МВД проверяет информацию о случившемся.

Московское ГУМВД проверяет информацию об очередной драке в московском метро. Поводом послужила опубликованная в социальных сетях видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как трое мужчин избивают прохожего.

Судя по кадрам, инцидент произошел в подземном переходе столичного метрополитена. Нападавшие наносили мужчине удары ногами по голове и избивали руками и ногами, когда тот был в лежачем положении, а затем напали на еще одного человека, который пытался разнять драку. После этого оттащить одного из нападавших попытался мужчина в куртке с надписью «Охрана». Все закончилось тем, что пострадавший с разбитым в кровь лицом с трудом поднялся на ноги и ушел в противоположную от нападавших сторону.

«Полицейские принимают меры к задержанию участников противоправного деяния», — сообщил представитель пресс-службы столичного ГУМВД РИА «Новости».

Доподлинно неизвестно, где территориально состоялся конфликт, однако ряд СМИ написали, что это подземный переход возле станции «Комсомольская». В комментариях в сети пользователи пишут, что поводом к драке стали приставания хулиганов к паре. Проходящий мимо военнослужащий заступился за молодых людей, в результате был избит сам. Предположительно инцидент произошел в вечернее время 5 декабря.

По рассказам очевидцев, пострадавший — 28-летний мужчина по имени Сергей, написал Telegram-канал «Подслушано в чайхане». Свидетели драки рассказывают, что тот предложил одному из хулиганов (предположительно все трое были из Средней Азии) разобраться «один на один», но столкнулся с сопротивлением толпы.

В России за последние месяцы похожие драки происходили неоднократно. Новая драка между пассажирами поезда в Москве. Опубликовано видео В Москве произошла новая драка между пассажирами общественного транспорта. На этот раз —... 15 ноября 14:16

Самый громкий инцидент — избиение жителя столицы Романа Ковалева тремя уроженцами Дагестана, произошедшее 4 октября. Тогда Ковалев заступился за пассажирку в вагоне метро, к которой приставали хулиганы, и был сильно избит, получив серьезные травмы. Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков арестованы и находятся в СИЗО. Им предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе применения насилия против представителя власти.

15 ноября очередной конфликт случился в вагоне поезда на станции метро «Окружная». Группа молодых людей получила замечание от пассажиров из-за громкого и агрессивного поведения, в результате чего возникла небольшая потасовка и словесная перепалка. Впоследствии полиция задержала зачинщиков, которыми оказались граждане одного из государств ближнего зарубежья. Возбуждено уголовно дело о хулиганстве.

В Астрахани 30 ноября суд заключил под стражу участников драки в местном кафе. Судя по записям с камер, поводом к потасовке стало замечание одной из посетительниц, сделанное мужчине, уроженцу Кавказа, который положил ноги на стол. В итоге трое хулиганов жестоко избили двух девушек ногами и с использованием борцовских приемов. Следствие уверяет, что в момент задержания молодые люди оказали сопротивление, из-за чего к ним пришлось применить «физическую силу». Родственники арестованных, в свою очередь, утверждают, что те были избиты полицейскими после задержания. Виновником драки оказался 26-летний житель Дагестана.