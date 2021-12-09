«Такие наклонности не лечатся»: учителя биологии из Петербурга обвинили в развращении детей

На 43-летнего учителя биологии одной из школ Санкт-Петербурга написала заявление 42-летняя мать семиклассника — она рассказала, что педагог домогался двух школьников. По данным СМИ, ранее мужчина уже был осужден по аналогичному обвинению. При этом в районной администрации уверяют, что учитель устроился на работу, предоставив справку об отсутствии судимости. Бывшие ученики в свою очередь встали на защиту педагога — по их словам, он никогда не проявлял «особенного» внимания к детям и был высококлассным преподавателем.

В Санкт-Петербурге задержали 43-летнего учителя биологии одной из школ Московского района по подозрению в растлении двух 13-летних мальчиков. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия, учитель в октябре и ноябре 2021 года в помещении лаборантского кабинета школы совершил развратные действия в отношении двух учеников 7 класса. Согласно показаниям 42-летней петербурженки, которая обратилась в органы, биолог во время дополнительных занятий гладил, трогал и обнимал мальчиков, передает издание «Фонтанка».

Кроме того, оказалось, что в 2008 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был осужден на два года условно.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ «Развратные действия».

Его бывшая ученица Кристина предложила, что педагога намеренно оговорили — дети могли обидеться на оценку.

«Может, дети специально его оговорили. Не поставил хорошую оценку или наругал — сами понимаете, как может быть. Я у него училась, он был прекрасным педагогом, очень интересно преподносил материал — в принципе все школьники его обожали. В нашем классе никто не жаловался, что он там пристает или еще что, да мы и никогда не слышали о таком», — отметила собеседница «Газеты.Ru».

Ее слова подтверждает и давний знакомый семьи педагога Илья — по его словам, тот жил наукой и был строг с учениками при выставлении оценок.

«Я не оправдываю, если это правда. Но, возможно, дети не так поняли его действия. Бывало и со мной, когда я учился, что учитель приобнимет или погладит по голове. Может, и обиделись на оценку — он никогда не ставил незаслуженно. А все-таки конец года», — рассказал он «Газете.Ru».

Учитель биологии регулярно был организатором мероприятий для детей, сам в них участвовал и несколько раз награждался руководством школы.

Одним из бывших учеников подозреваемого оказался дирижер Олег Слугин — у него также остались только хорошие воспоминания о преподавателе хорового училища, где мужчина работал до 2007 года.

«Вел у нас физику и химию. Когда возникали какие-то непонятные вопросы, он помогал, говорил, что нужно больше заниматься. Могли прийти к нему за советом, дверь его класса всегда была открыта. Очень благодарен ему, что у нас был такой классный руководитель», — сказал он порталу 78.ru.

В районной администрации тем временем заверили, что учитель был принят на работу в соответствии с законом.

«На должность учителя биологии в школу Московского района педагог принят в 2018 году. При устройстве на работу он предоставил справку (оригинал) об отсутствии судимости и факта уголовного преследования или о прекращении уголовного преследования, выданную ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Однако профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина убеждена, что тот факт, что его приняли на работу с даже погашенной судимостью, — халатность со стороны руководства школы и кадровой комиссии.

«Дело в том, что в справке об отсутствии судимости содержится информация в том числе и о фактах привлечения к ответственности либо погашенной судимости. Людям даже с погашенной судимостью нельзя работать в школе. Общество имеет право себя таким образом защищать», — отметила эксперт.

По ее словам, педагог мог подделать справку, а у директора школы не было возможности проверить ее подлинность.

«Если это грубая подделка, то руководитель школы может засомневаться. В случае, если она сделана хорошо, то у директора нет никаких возможностей ее отличить. У нас нет проверки документов на фальсификацию в учебных заведениях», — подчеркнула Абанкина.

Тем временем уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, комментируя инцидент в Петербурге, призвала быстрее принять законопроект, который позволит давать пожизненные сроки за повторные преступления против детей.

«Если обвинения в адрес этого педагога подтвердятся, он как раз будет претендентом. Дело в том, что такие наклонности не лечатся и не исправляются. И тюрьма — это скорее не наказание, а изоляция от детей», — заявила омбудсмен.

Также, по мнению Волынец, необходимо ввести в стране реестр людей, которые были осуждены за сексуальное насилие над детьми — закрытая будет база или открытая, не имеет значения.

«Нужно ввести единый государственный реестр преступников, которые были уличены в педофилии, с которым при приеме на работу, например, директор школы мог сверить ту же справку о несудимости», — заключила она.