Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Россияне рассказали о любимых новогодних фильмах 08:32
Мужа кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб... 08:31
Политолог определил виновных в развале СССР 08:28
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях 08:19
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем 08:13
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России 08:10
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала 07:55
Быстров высказался о «трусливом» футболе... 07:51
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная... 07:48
В МИД России разочарованы политикой европейцев 07:37
Общество

«Такие наклонности не лечатся»: учителя биологии из Петербурга обвинили в развращении детей

В ВШЭ предположили, как ранее судимый педофил смог устроиться в школу

Слушать
Остановить
close
100%
Кирилл Кухмарь/ТАСС
На 43-летнего учителя биологии одной из школ Санкт-Петербурга написала заявление 42-летняя мать семиклассника — она рассказала, что педагог домогался двух школьников. По данным СМИ, ранее мужчина уже был осужден по аналогичному обвинению. При этом в районной администрации уверяют, что учитель устроился на работу, предоставив справку об отсутствии судимости. Бывшие ученики в свою очередь встали на защиту педагога — по их словам, он никогда не проявлял «особенного» внимания к детям и был высококлассным преподавателем.

В Санкт-Петербурге задержали 43-летнего учителя биологии одной из школ Московского района по подозрению в растлении двух 13-летних мальчиков. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия, учитель в октябре и ноябре 2021 года в помещении лаборантского кабинета школы совершил развратные действия в отношении двух учеников 7 класса. Согласно показаниям 42-летней петербурженки, которая обратилась в органы, биолог во время дополнительных занятий гладил, трогал и обнимал мальчиков, передает издание «Фонтанка».

Кроме того, оказалось, что в 2008 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был осужден на два года условно.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ «Развратные действия».

Его бывшая ученица Кристина предложила, что педагога намеренно оговорили — дети могли обидеться на оценку.

«Может, дети специально его оговорили. Не поставил хорошую оценку или наругал — сами понимаете, как может быть. Я у него училась, он был прекрасным педагогом, очень интересно преподносил материал — в принципе все школьники его обожали. В нашем классе никто не жаловался, что он там пристает или еще что, да мы и никогда не слышали о таком», — отметила собеседница «Газеты.Ru».

Ее слова подтверждает и давний знакомый семьи педагога Илья — по его словам, тот жил наукой и был строг с учениками при выставлении оценок.

«Я не оправдываю, если это правда. Но, возможно, дети не так поняли его действия. Бывало и со мной, когда я учился, что учитель приобнимет или погладит по голове. Может, и обиделись на оценку — он никогда не ставил незаслуженно. А все-таки конец года», — рассказал он «Газете.Ru».

Учитель биологии регулярно был организатором мероприятий для детей, сам в них участвовал и несколько раз награждался руководством школы.

Одним из бывших учеников подозреваемого оказался дирижер Олег Слугин — у него также остались только хорошие воспоминания о преподавателе хорового училища, где мужчина работал до 2007 года.

«Вел у нас физику и химию. Когда возникали какие-то непонятные вопросы, он помогал, говорил, что нужно больше заниматься. Могли прийти к нему за советом, дверь его класса всегда была открыта. Очень благодарен ему, что у нас был такой классный руководитель», — сказал он порталу 78.ru.

В районной администрации тем временем заверили, что учитель был принят на работу в соответствии с законом.

«На должность учителя биологии в школу Московского района педагог принят в 2018 году. При устройстве на работу он предоставил справку (оригинал) об отсутствии судимости и факта уголовного преследования или о прекращении уголовного преследования, выданную ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Однако профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина убеждена, что тот факт, что его приняли на работу с даже погашенной судимостью, — халатность со стороны руководства школы и кадровой комиссии.

«Дело в том, что в справке об отсутствии судимости содержится информация в том числе и о фактах привлечения к ответственности либо погашенной судимости. Людям даже с погашенной судимостью нельзя работать в школе. Общество имеет право себя таким образом защищать», — отметила эксперт.

По ее словам, педагог мог подделать справку, а у директора школы не было возможности проверить ее подлинность.

«Если это грубая подделка, то руководитель школы может засомневаться. В случае, если она сделана хорошо, то у директора нет никаких возможностей ее отличить. У нас нет проверки документов на фальсификацию в учебных заведениях», — подчеркнула Абанкина.

Тем временем уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, комментируя инцидент в Петербурге, призвала быстрее принять законопроект, который позволит давать пожизненные сроки за повторные преступления против детей.

«Если обвинения в адрес этого педагога подтвердятся, он как раз будет претендентом. Дело в том, что такие наклонности не лечатся и не исправляются. И тюрьма — это скорее не наказание, а изоляция от детей», — заявила омбудсмен.

Также, по мнению Волынец, необходимо ввести в стране реестр людей, которые были осуждены за сексуальное насилие над детьми — закрытая будет база или открытая, не имеет значения.

«Нужно ввести единый государственный реестр преступников, которые были уличены в педофилии, с которым при приеме на работу, например, директор школы мог сверить ту же справку о несудимости», — заключила она.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+