«Скучаю по своим тачкам и ювелирке». Моргенштерн песней объяснил свой отъезд

Один из фан-аккаунтов Моргенштерна выложил на YouTube новую песню рэпера «Домой», в которой он поет об отъезде из России и отвечает на обвинение СК в торговле наркотиками. Музыкант, находящийся сейчас в Дубае. также рассказал о жизни за границей и намекнул, что может вернуться на родину. Концертный директор исполнителя в свою очередь заявил, что Моргенштерн приедет в Россию в четверг, но позже объяснил, что просто пошутил.

В новом треке рэпер шутит, что покинул Россию с приходом зимы.

«Уехал из России, ведь там стало холодно», — говорится в песне.

Говоря о жизни в ОАЭ, где сейчас Моргенштерн отдыхает вместе с женой Диларой, рэпер рассказал, что ни в чем здесь не нуждается. «Скучаю по своим тачкам и ювелирке, но ничего не сияет ярче моей улыбки. Гуляю по Дубаю с букетом бабок наперевес», — отметил рэпер.

Он также сыронизировал по поводу шума, который вызвал в СМИ его отъезд за границу. «Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбэк Оксиморона (я нечаянно, старый, сорри)», — спел музыкант.

Моргенштерн не обошел стороной и слухи о том, что в Москве закрыли его ресторан Kaif Provenancе. «Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете happiness (игра слов, happiness значит в переводе счастье, но так же называется предпоследний студийный альбом Моргенштерна). <…> ******* [закрыли] рестик, но я не умру от голода», — поется в треке.

Рэпер также ответил на обвинение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Исполнитель уехал из России после того, как Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».

«Я в соцсетях торгую лишь своим ****** [лицом]», — парировал Моргенштерн.

Начинается и заканчивается новая песня обещаниями рэпера вернуться в Россию. Он поет, что пока не понимает, что с ним происходит, но «когда-то» прилетит обратно.

Как Моргенштерн покидал Россию

Бастрыкин публично обвинил рэпера в торговле наркотиками 23 ноября. На следующий день СМИ сообщили, что рэпера видели вместе с женой и охранником во время посадки на поезд Москва — Минск в Смоленске. При этом у Моргенштерна не было запланировано концертов в Минске на ближайшее время. Концертный директор исполнителя Владимир Шавгулидзе пояснил, что рэпер приехал в Белоруссию на частное мероприятие. Источник URA.RU предположил, что после выступления в Белоруссии Моргенштерн отправится в одну из европейских стран и не вернется в Россию.

РЕН ТВ 25 ноября выяснил, что рэпер с супругой находятся в Дубае, где живут в отеле на острове.

В то же время СМИ со ссылкой на источники сообщили, что столичный ресторан Моргенштерна временно закрыли после внеплановой проверки из-за нелегальной торговли алкоголем. Партнер рэпера по бизнесу Эдуард Попов, комментируя эту новость, пояснил, что ресторан продолжает работать, но не продает крепкий алкоголь. Проверка действительно была, и все крепкое спиртное забрали на экспертизу. «Это утка». В Кремле ответили на сообщения о переговорах с Моргенштерном Администрация президента России обсуждает с продюсером рэпера Алишера Моргенштерна условия... 29 ноября 18:29

Источник Znak.com 29 ноября сообщил, что администрация президента России обсуждает с Моргенштерном условия, на которых рэпер может вернуться в Москву. По его словам, исполнителю предложили два варианта. Либо он продолжит заниматься бизнесом и музыкой в России, но будет сотрудничать с властью в преддверии президентских выборов 2024 года, либо СК может принять меры против музыканта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию и назвал новость «уткой».

Концертный директор Моргенштерна 9 декабря сообщил «РИА Новости», что новый трек рэпера «Домой» подтверждает, что он вернется в Россию. «Наверное, в четверг», — уточнил он.

Однако позже директор объяснил свои слова шуткой. «Это был юмор. В один из четвергов он точно вернется. Ничего не могу сказать, моя задача в другом состоит. Поэтому если будут звонить, будут получать юмористический ответ», — указал Шавгулидзе.

Какие обвинения выдвигали против Моргенштерна

Моргенштерн за последний год неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В июне артиста оштрафовали на 100 тыс. руб. по статье о пропаганде запрещенных веществ из-за песен «Розовое вино — 2» и Family.