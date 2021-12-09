Пандемия COVID-19: кто мешает положить конец распространению коронавируса

Люди, которые подобно президенту антинаучной организации «Лига защитников пациентов» Александру Саверскому, убеждают в росте смертности от коронавируса из-за увеличения числа вакцинированных, лгут и манипулируют статистикой, заявил политолог Георгий Бовт. По его мнению, подобных фейковых «экспертов» надо маркировать в соцсетях как опасных иноагентов.

С начала пандемии в мире ежедневно публикуется информация о числе переболевших ковид и погибших. Эти данные позволяют ученым и медикам оперативно реагировать на ситуацию и менять подходы к борьбе с ковидом, спасая миллионы людей от смерти.

К сожалению, многие псевдоэксперты предпочитают толковать информацию в угоду своим корыстным интересам – ради пиара и, конечно, денег.

Так, Саверский на своих площадках и в комментариях СМИ активно распространяет опасные для жизни фейки о пандемии и вакцинации. «С июня месяца этого года вместе с агрессивной вакцинацией начался рост смертности», - заявил он, не подкрепляя озвученные факты реальными доказательствами.

Бовт пояснил, что рост смертности от коронавируса связан с распространением более заразных штаммов и без того опасной болезни.

«Он [Саверский] лжет и манипулирует статистикой. Поскольку число смертей не растет, не связано с тем, что идет вакцинация. Число смертей растет, потому что распространяется более заразный штамм Дельта, и он более, так сказать, и распространен сильнее, и заражается сильнее, и действует тоже, в плане летальности, хуже, чем предыдущие», – подчеркнул Бовт, комментируя «теорию» Саверского.

Сейчас во всем мире следят за распространением нового штамма коронавируса - омикрон. Считается, что он еще опаснее предыдущих, а риск заражения омикроном есть даже у переболевших COVID-19.

Замолчать правду ради домыслов

Саверский также дает советы, о которых, кстати, псевдоэксперта и не спрашивали, о том, как бороться с коронавирусом. «Лекарством», по мнению юриста и якобы защитника пациентов, здесь станет цензура - запрет публикации статистики по болезни.

«Я предложил простой набор способов [при которых болезнь отступит] – вы убираете панику, убираете счетчики, прекращаете говорить о пандемии», – такие советы по борьбе с коронавирусом дал Саверский. Как этом поможет уже больным, тем, кто подключен к ИВЛ и борется за свою жизнь, он не пояснил. Главное, по словам неврача, перестать говорить об эпидемии и не обращать на нее внимание, – глядишь, сама пройдет.

Однако Бовт уверен, что это лишь приведет к распространению слухов и домыслов.

При этом политолог не исключил, что в социальных сетях нужно предупреждать пользователей об аккаунтах псевдоэкспертов, которые распространяют ложную и антинаучную информацию.

«Да, может быть, если уж иностранных агентов обозначают, то людей, которые в пору пандемии выступают против мер по борьбе с ней, наверно, тоже надо обозначать», – подчеркнул он.

Фейки, дезинформация и ложь о борьбе с COVID-19 становятся причиной уголовного преследования и разбирательства. СК возбудил 60 дел, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Оценить, сколько жизней унесла ложь спекулирующих на теме пандемии, к сожалению, невозможно.

Всего с момента начала болезни в мире погибли более 5 млн человек, то есть фактически с планеты исчезла одна небольшая страна.