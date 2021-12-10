Разбился в горах: СК возбудил уголовное дело о крушении вертолета в Хакасии

В горах, недалеко от озера Каракуль в республике Хакасия, найден частный вертолет Robinson R66. В ЧП погиб пилот, в СК отметили, что он был один на борту. Судно перестало выходить на связь спустя час после вылета из Новокузнецка. Предположительно пятиместный вертолет направлялся за туристами с Алтая.

На территории республики Хакасия найден разбившийся вертолет Robinson R66. Пилот погиб. По факту происшествия Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе поисковых мероприятий в районе озера Каракуль Республики Хакасия вертолет обнаружен. Воздушное судно повреждено. На борту вертолета находился командир воздушного судна, который погиб», — приводит ТАСС заявление.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Следственная группа выехала на место ЧП.

Предварительно установлено, что вертолет летел из Новокузнецка Кемеровской области в Республику Алтай. Предположительно он направлялся за туристами. Час спустя после вылета пилот не вышел на связь.

«Около 09:00 мск (13:00 по местному времени) на борту частного вертолета Robinson R66 сработал аварийный маяк. Он пропал с радаров между Кемеровской областью и Алтаем. На борту только пилот», — сказал источник ТАСС в авиационных службах. Как сообщили Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте, аварийный сигнал поступил, когда вертолет находился на территории Хакасии.

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай по региону рассказали ТАСС, что до республики вертолет так и не долетел. «На территории Таштагольского района Кемеровской области он подает сигнал. Речь идет не о Каракольских озерах на Алтае, а об озере Каракуль в Кемеровской области», — пишет ТАСС.

Позднее агентству уточнили место падения самолета — озеро Каракуль в Таштыпском районе.

В управлении МЧС по Хакасии пояснили, что это озеро расположено на границе республики и Кемеровской области — в горах. Источник РЕН ТВ пояснил, что вертолет обнаружили в 13 км от водоема на высоте около 1700 м над уровнем моря.

Сообщалось, что на место трагедии выехал транспортный прокурор Новокузнецка. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что вероятная причина падения вертолета — технические неполадки.

Robinson R66 — пятиместный коммерческий вертолет производства компании Robinson Helicopter США. Летательный аппарат принадлежит компании «Кустард», которая занимается деятельностью грузового воздушного транспорта и космического транспорта».