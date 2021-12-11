Жертвы сами звонят: стало известно о новых методах мошенников

Мошенники рассылают жителям России сообщения о возникших проблемах с телефоном для обратной связи. Таким образом жертвы сами звонят в подставные колл-центры, рассказали в ОНФ. Отмечается, что позвонивший больше доверяет оператору, чем в случае, когда звонят ему. Поэтому он охотнее следует рекомендациям, чем и пользуются злоумышленники для получения персональных данных.

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) рассказали о схеме телефонных мошенников. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, жертвы сами звонят злоумышленникам.

Она отметила в комментарии РИА «Новости», что такой способ выманивания денег существует в России давно, но мошенники все время совершенствуют свои инструменты.

«Поэтому в последний год, действительно, все чаще стали появляться сообщения пострадавших от более простой схемы, которая не предполагает физического взаимодействия: люди получают рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему. После чего связываются с колл-центром и уже в разговоре с оператором сообщают сведения, позволяющие обчистить их счета, или устанавливают вредоносное ПО на свои телефоны или компьютеры», – рассказала она о процессе.

В качестве примера Лазарева привела «раздолжнителей», лжеюристов и медцентры. Жертвами схемы с перезвонами ежегодно становятся десятки тысяч россиян.

Причем такой способ учитывает психологию человека: обычно люди доверяют больше тем, кому сами звонят.

Жертва уверена, что может следовать инструкциям оператора, чтобы решить свои «проблемы», избавиться от подписок, вернуть деньги, увеличить размер ежемесячных выплат и пособий, обратила внимание специалист ОНФ.

У злоумышленников не возникнет трудностей убедить гражданина, так как у него изначально не возникло сомнений и подозрений при получении рассылки. Именно такой уровень доверия позволяет беспрепятственно обмануть человека. По словам Лазаревой, такая схема дешевле обходится мошенникам, чем «холодный» обзвон, соответственно чистая прибыль больше.

«На наш взгляд, для предотвращения преступлений с использованием этой схемы почтовые сервисы могли бы перенастроить работу своих спам-фильтров на основе анализа ключевых слов, используемых в таких рассылках», – предложила Лазарева. Хотя это и не избавит полностью от проблемы, но значительно сократит количество пострадавших, заключила собеседница РИА «Новости».

Другие схемы злоумышленников

Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова в разговоре с агентством «Прайм» рассказала о самом распространенном способе кражи денег через мобильные телефоны. По ее словам, мошенники получают данные о пользователе через банковские приложения, зараженные трояном.

«Даже изначально чистое приложение из официального магазина может быть позднее заражено. Это можно распознать по косвенным признакам, в частности если при обновлении оно запросит возможность установки из неофициальных источников», – обратила внимание эксперт. Таким образом вирусы-загрузчики скачивают трояны и другие вредоносные программы на смартфоны.

Собеседница агентства предупредила, что приложение может запросить разрешение на использование «Специальных возможностей». Это позволяет программе действовать от лица пользователя. Вслед за таким разрешением могут последовать Cloak and Dagger, Clickjackin атаки.

Для предотвращения таких ситуаций Михайлова посоветовала загрузить антивирусы, чтобы вовремя отследить утечки данных и попытку установления вирусов.

А деньги вернут?

Зачастую банки не возвращают деньги, потерянные при мошеннических схемах. Но Центральный банк России намерен усовершенствовать механизм возврата россиянам похищенных злоумышленниками денег.

«Будет повышено качество «антифрод-процедур» [против мошенничества] посредством установления обязанности для банков проверять операции по переводу денежных средств на признаки операции без согласия клиентов», – сказал 2 декабря директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

По его словам, модернизация процедуры возврата денежных средств гражданам сейчас «активно обсуждается с участниками рынка».

«Реализовать это предлагается путем осуществления оперативного взаимодействия министерства внутренних дел и Банка России, с использованием автоматизированной системы обработки инцидентов Банка России», – отметил он.

В ЦБ подсчитали, что за прошлый квартал кибермошенники похитили у россиян на 18,5% больше денег, чем годом ранее, более 3,2 млрд рублей. В то же время доля возвращенных средств снизилась до 7,7%.