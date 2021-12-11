«На видео все видно абсолютно». Задержанные — о драке в подземном переходе

До семи лет лишения свободы грозит троим жителям Кемеровской области, задержанным после драки в одном из московских подземных переходов. Уголовное дело передали для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СКР. Сами нападавшие утверждают, что драку спровоцировал потерпевший. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Устроивших драку в одном из подземных переходов столицы задержали благодаря камерам видеонаблюдения. Об этом в субботу, 11 декабря, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по г. Москва. Заступился за пару: в сети появилось видео избиения мужчины в переходе В переходе столичного метро произошла очередная драка с избиением человека группой мужчин... 09 декабря 15:57

«В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе сотрудниками полиции установлены все участники конфликта», — отмечается в публикации на сайте ведомства.

Кто избил

Полицейские задержали троих россиян, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения.

«По данному факту следствием отдела МВД России по Красносельскому району по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие», — говорится в сообщении.

Также полиция разместила видео беседы с задержанными. Первый из них отказался отвечать на какие-либо вопросы «в своих личных интересах». «Не желаю обсуждать, за что сюда попал», — сказал он.

Второй признал, что его задержали за драку. По его утверждению, конфликт был «словесно спровоцирован», якобы пострадавший мужчина его «посылал».

«На видео все видно абсолютно», — добавил он.

Третий участник конфликта на опубликованной видеозаписи не скрывает свое лицо и не отводит глаза от камеры, как это сделали другие задержанные, но при этом в кадре он просто молчит. После драки в московском метро возбудили уголовное дело После избиения пассажира московского метро тремя хулиганами было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает... 11 декабря 20:17

В пресс-службе столичной прокуратуры рассказали, что уголовное дело изъяли из производства органов внутренних дел и передали для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СКР. Оно находится на контроле надзорного ведомства, пишет ТАСС.

Кого избили

В СК ранее сообщили, что трое парней избили в подземном переходе мужчину, который заступился за молодую пару, к которой приставали хулиганы. Потерпевший оказался военным. Инцидент произошел вечером 5 декабря.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, нападавшие наносили мужчине удары ногами по голове и избивали его, когда тот был в лежачем положении. Затем они напали еще на одного человека, который пытался разнять драку.

После этого оттащить одного из нападавших попытался мужчина в куртке с надписью «Охрана». Все закончилось тем, что пострадавший с разбитым в кровь лицом с трудом поднялся на ноги и ушел в противоположную от нападавших сторону.

Задержанным могут предъявить обвинение по части 2 статьи о хулиганстве, в которой речь идет о преступлении, совершенном группой лиц. Такие действия наказываются штрафом в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет), либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет. Устроивших драку в подземном переходе Москвы задержали благодаря камерам видеонаблюдения Мужчин, подозреваемых в нападении в подземном переходе в столице, нашли при помощи камер... 11 декабря 20:17

О нарастающем уровне агрессии в российском обществе свидетельствуют данные недавних социологических исследований. И подобные эпизоды, к сожалению, подтверждают наметившуюся тенденцию.

«Агрессия вырастает тогда, когда мы имеем не долгую, а узкую временную перспективу. Следующий источник роста агрессии — это неопределенность завтрашнего и сегодняшнего дня. Агрессия всегда живет в браке со страхом. Ключевая ситуация современности — это три вида вызовов: вызовы сложности, вызовы неопределенности и вызовы разнообразия. А что такое агрессия? Это погашение разнообразия», — отметил академик Российской академии образования, член Совета по правам человека Александр Асмолов.

«В принципе, всегда чувствуешь, что большинство людей находятся в состоянии напряжения, агрессивности. Мы регулярно задаем такой вопрос: какие чувства окрепли среди людей вокруг вас? Если сложить такие чувства, как растерянность, обида, агрессивность и озлобленность, то в сумме они перевесят позитивные чувства. Конечно, сам человек не будет говорить про себя, что он озлобился, — скорее, это перенос на других. Когда мы спрашиваем:

«Что вас больше всего беспокоит в других?», на первое место вылезает агрессивность, озлобленность, невнимательность и т.д. А когда мы спрашиваем: «Насколько вы доверяете людям?», подавляющее большинство опрошенных говорят, что людям они не доверяют. То есть это сложная картина: ощущение очень агрессивного, враждебного окружения человека, недоверчивости по отношению к нему. Оно основывается, как мне кажется, на какой-то базовой слабости личности нашего человека», — прокомментировала социолог Наталья Зоркая.