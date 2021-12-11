«Число жертв может вырасти до 100». Торнадо прошли по семи штатам США

Торнадо и ураганы ударили минувшей ночью по семи американским штатам, больше всего жертв — в Кентукки. По оценкам местного губернатора Энди Бешира, число погибших в этом штате может вырасти до 100. Президент США Джо Байден распорядился немедленно направить федеральную помощь в наиболее пострадавшие регионы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По меньшей мере 70 человек погибли в американском штате Кентукки после того, как на него обрушился торнадо. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил губернатор штата Энди Бешир. Торнадо привело к гибели не менее двух человек в доме престарелых в США Два человека погибли и пятеро получили ранения после того, как торнадо обрушился на дом престарелых... 11 декабря 22:10

«Рано утром мы располагали данными о 50 жертвах, теперь число погибших увеличилось до 70.

Число жертв может вырасти до 100», — проинформировал он.

Бешир констатировал, что некоторые места значительно пострадали. В регионе ввели режим ЧС, для ликвидации последствий стихийного бедствия развернуты подразделения Национальной гвардии.

«Это настоящая катастрофа»

Как передает телеканал CNN, в целом по территории США известно уже о 79 жертвах – все эти люди погибли в серии торнадо, обрушившихся за одну ночь на запад и юго-восток страны.

Власти штата Арканзас на данный момент располагают сведениями о троих погибших, двое из которых – в городе Монетт. Его мэр Боб Бланкеншип заявил, что «город находится в оцепенении после того, как торнадо пронесся по местности за ночь».

В штате Теннесси во время ночного шторма погибли три человека, один из них — в округе Обион, еще двое — в округе Лейк.

Just a heartbreaking scene at Monette Manor Nursing Home. Prayers that somehow everyone is ok. #arwx pic.twitter.com/kRNcpznNo2 — Brian Emfinger (@brianemfinger) December 11, 2021

В Эдвардсвилле (штат Иллинойс) спасатели сталкиваются с огромной проблемой при поиске пропавших без вести рабочих на складе Amazon, который оказался частично разрушен стихией.

«Это настоящая катастрофа», — приводит CNN слова начальника полиции города Майка Филбэка.

Он указал, что известно о двух жертвах, добавив, что спасательные работы продвигаются медленно из-за необходимости обеспечения безопасности служб быстрого реагирования. Более 70 человек погибли из-за урагана в США Губернатор американского штата Кентукки Энди Бэшир заявил, что более 70 человек погибли из-за урагана... 11 декабря 22:10

В Миссури 84-летняя женщина скончалась во время ночного шторма в районе Дефайенс, где находится ее дом.

Президент США Джо Байден распорядился немедленно направить федеральную помощь в наиболее пострадавшие от торнадо регионы страны.

Глава федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, помощник по вопросам нацбезопасности, замглавы аппарата и директор по внутригосударственным проблемам доложили американскому лидеру о «критических погодных условиях и торнадо, которые обрушились на семь штатов ночью», проинформировали в Белом доме.

«Поскольку оценка ущерба продолжается, в течение дня президенту продолжат докладывать о ситуации», — сообщили в пресс-службе администрации США.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We're working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue. — President Biden (@POTUS) December 11, 2021

В Белом доме также указали, что «внимательно отслеживают последствия смертоносного, разрушительного торнадо по всей центральной части страны».

«Потерять близкого человека во время такого урагана — это невообразимая трагедия. Мы работаем с губернаторами, чтобы обеспечить их всем необходимым, пока продолжается поиск выживших и оценка ущерба», — написал Байден в Twitter.