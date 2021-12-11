Упростить налоговую систему, улучшить экологию. Что планируют сделать власти в 2022 году

В России упростят налоговую систему, продолжат цифровизацию, займутся улучшением экологической ситуации и изменят порядок начисления соцвыплат. Все эти шаги власти страны планируют реализовать в 2022 году, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в субботу, 11 декабря, порталу Ura.ru.
«Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых», — отметила парламентарий.
Россия планирует идти по пути цифровизации, указала также Бессараб.
В частности, со следующего года планируется широко задействовать беззаявительный порядок получения ряда социальных выплат.
«Людям не нужно будет стоять в очередях. Это касается материнского капитала, некоторых пенсионных выплат. Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению», — пояснила депутат.
Кроме того, с 1 февраля 2022 года маткапитал будет увеличен на уровень реальной (а не прогнозной) инфляции. То же самое относится и к индексации пенсий.
Россия намерена добиться полного цифрового равенства к 2030 году, добавила Бессараб.
Она подчеркнула, что это имеет большое значение для дистанционного обучения.
Налог для самозанятых
Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Ожидается, что он будет действовать в течение 10 лет.
Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на территории всех субъектов РФ.
Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим.
Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4% или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.
Острые экологические проблемы
Плохой считают экологическую ситуацию в мире 46% россиян, 57% полагают, что она ухудшается. Самыми острыми проблемами люди считают загрязнение водоемов, воздуха, вырубку лесов, рост количества мусора и ситуацию с его переработкой, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение».
Только 9% россиян полагают, что сейчас не происходит опасных для человечества изменений климата.
41% думают, что они происходят и их можно остановить, 34% — что остановить их уже невозможно.
49% респондентов считают, что из-за климатических изменений условия жизни на нашей планете серьезно ухудшатся уже в этом столетии, 31% полагают, что если это произойдет, то позднее.
В целом же испытывают «экологическую тревожность» 37% опрошенных, 44% замечают ее вокруг.