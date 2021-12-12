Три часа избиений: хабаровские школьницы убили пенсионера ради 10 тысяч руб.

Под Хабаровском школьницы 14 и 16 лет вломились домой к 60-летнему пенсионеру. Они избивали бывшего моряка около трех часов, забрав у него порядка 10 тыс. рублей. На шум выбежала соседка, девушки напали на нее, но та успела вызвать полицию. Друг школьниц предположил в разговоре с «Газетой.Ru», что перед преступлением они «что-то приняли».

В поселке Октябрьский Хабаровского края, где живут около 5 тыс. человек, две школьницы – 14 и 16 лет – в ночь с 9 на 10 декабря избили 60-летнего мужчину, отобрали у него около 10 тыс. рублей и разнесли квартиру, сообщает РЕН ТВ.

Поздно ночью Марина и Оля (имена изменены – прим. «Газеты.Ru») пришли к пенсионеру, бывшему моряку, который часто выпивал. Школьницы выломали дверь в квартиру, избили мужчину и забрали у него деньги. Они избивали экс-моряка порядка трех часов, причем под конец положили на пожилого мужчину дверь и прыгали на ней, пока та не сломалась.

На шум выбежала соседка. Девочки напали и на нее. Но женщине удалось спастись и вызвать полицию. В посте сообщества во «Вконтакте» «Проблема» со ссылкой на подписчика отмечается, что по прибытии полицейских школьницы кричали правоохранителям из окна, что готовы к самоубийству. По другим данным, они угрожали, что включат газ и взорвут дом, убив соседей и стражей порядка.

Когда приехали полицейские, пенсионер был еще жив. Он умер по приезде в больницу. При вскрытии у него обнаружили многочисленные травмы, в том числе внутренних органов.

Марину и Олю задержали, а затем арестовали. «Следствием незамедлительно проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы, проведены иные следственные и процессуальные действия, в своей совокупности позволившие предъявить обвинение подросткам. По ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщает СУСК региона.

В отношении школьниц возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Пока официальная причина нападения не установлена.

Друг девочек отметил, что они часто выпивали.

«Марине 15-16 лет. А Оле 14 (имена изменены — прим. «Газеты.Ru»). Мне кажется, они натюкались и что-то приняли. Выпивали часто. Меня звали, но я не соглашался. Мы были друзьями. Они были добрые, позитивные. Я даже не думал, что они так сделают. Сейчас они в полиции Ванинского района. В поселке везде обсуждают этот случай», – сказал молодой человек в комментарии «Газете.Ru».

Он добавил, что отчим старшей из подруг якобы пытался ее изнасиловать. У нее также были конфликты с мамой.

Kp.ru пишет, что девочки дружили давно, проводили много времени вместе, активно вели соцсети. Одна из них недавно рассталась с парнем, тяжело переживала разрыв. Делилась своими эмоциями с подписчиками и не стеснялась признаваться своему молодому человеку в любви.