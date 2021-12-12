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Общество

Кому из пенсионеров начислят «сельскую надбавку» в 2022 году

ПФР: повышенные выплаты не будут зависеть от того, где теперь живет пенсионер

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Владимир Смирнов/ТАСС
Правом на получение «сельской надбавки» обладают люди, отработавшие в сельской местности 30 и более лет. Раньше для начисления им повышенных пенсий требовалось, чтобы они продолжали проживать на селе. В следующем году этот критерий перестанет действовать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

С 1 января 2022 года право на «сельскую надбавку» сохранят за собой неработающие пенсионеры, которые трудились в сельской местности не менее 30 лет. При этом повышенные выплаты теперь будут назначать вне зависимости от нынешнего места проживания пенсионера, имеющего соответствующий стаж. Об этом в воскресенье, 12 декабря, написала «Российская газета».

Размер этой надбавки составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии (сейчас это 1500 руб. в месяц). При этом тем, кто ранее потерял право на эту доплату из-за переезда, вернут ее в беззаявительном порядке.

Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, на машинотракторных станциях, межколхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

После 1992 года правом на «сельскую надбавку» обладают пенсионеры, которые были заняты в растениеводстве и животноводстве. При этом работа может выполняться в организациях, основной вид деятельности которых — сельское хозяйство, или в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений организаций, даже если сельское хозяйство — не основной вид их деятельности, пояснили в Пенсионном фонде России.

В сельский стаж, в частности, включаются периоды работы в качестве прораба в организации с основным видом деятельности — сельским хозяйством, или диспетчера структурного подразделения растениеводческого и животноводческого направления организации, основным видом деятельности которой не является сельское хозяйство.

Как проиндексируют пенсии

Среднегодовой размер страховой пенсии, установленный на 2022 год, составит 17 115 руб.

Индексация социальных пенсий и пенсий по пенсионному обеспечению планируется в размере 7,7%, страховой части — на уровне 5,9%.

В 2021 году средний размер пенсии по регионам варьируется в пределах 14-17 тыс. руб. (в среднем по стране, по данным Росстата на 31 октября, — 15 851 руб.).

Сколько денег нужно на еду

С 29 ноября по 5 декабря средние недельные расходы россиян составили 5390 руб., что на 2,6% (143 руб.) больше, чем в предыдущие семь дней, свидетельствуют данные компании «Ромир».

В годовом выражении этот показатель увеличился на 25% (1079 руб.). По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев расходы выше на 7,6% (385 руб.).

Индекс среднего чека (сумма одной покупки) снизился за неделю на 3% — до 665 руб. За год индикатор вырос на 8% (52 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (633 руб.) средний чек выше на 5% (32 руб.).

Как россияне оценивают свое материальное положение

Хорошим называют свое материальное положение 19% участников опроса Фонда «Общественное мнение», плохим — 25%. 54% оценили его как среднее.

У 7% россиян за последние два-три месяца финансовая ситуация улучшилась, у 29% — ухудшилась. 63% сообщают об отсутствии изменений. Надеются на улучшение ситуации в ближайший год 23% россиян, 18% полагают, что их ждет ухудшение материального положения. 38% думают, что значимых изменений не произойдет.

Президентские выплаты

На этом фоне жители страны рассчитывают на выплаты для детей к Новому году, как это произошло в конце 2020-го. Соответствующую петицию опубликовала на портале change.org жительница Новосибирска Ксения Борошкина, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину.

«Уверена, меня поддержат все российские матери — нужно повторить выплату 5 тыс. руб. и в 2021 году! Ведь проблем, трат и расходов ничуть не стало меньше! Очень просим об этом подарке и верим в чудо!», — отмечается в тексте. Борошкина добавила, что две ее дочки мечтают о смарт-часах.

Две трети россиян ранее сообщили, что их семьи получили в 2021 году единовременные президентские выплаты. В том числе 38% рассказали о выплатах пенсионерам, 29% — выплатах на детей. Респонденты, которым начисляли деньги, лучше относятся к Путину, констатируют социологические службы.

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