Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте

Басманный суд Москвы 13 декабря избрал меру пресечения в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина. Ему предъявили обвинение в незаконной охоте. Свою вину парламентарий не признал. На время следствия коммунисту запретили совершать определенные действия, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Валерию Рашкину, пока еще действующему депутату Госдумы от КПРФ, в понедельник официально предъявили обвинение в незаконной охоте. Свою вину народный избранник не признает, указал его адвокат Константин Лазарев. СК просит запретить Рашкину выходить из дома с 23.00 до 07.00 Следственный комитет России обратился в суд с требованием запретить депутату Государственной думы... 13 декабря 21:43

«Рашкину предъявили обвинение по ч. 2 ст. 258 УК РФ, то есть за незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба.

Свою вину мой подзащитный не признал. По его словам, он был уверен, что не нарушает закон», — цитирует Лазарева ТАСС.

Адвокат также сообщил, что в Басманный суд Москвы поступило ходатайство СК о запрете определенных действий – соответствующую меру пресечения следователи попросили применить в отношении Рашкина на время расследования. Сам парламентарий 13 декабря прибыл в суд для участия в процессе. «Вел себя цинично, аморально, не по-мужски». Как снимали иммунитет с Рашкина Госдума дала согласие на лишение депутата Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Его подозревают... 25 ноября 19:24

Депутат выразил готовность «давать показания в любом месте, в любое время — так сказать, по вызову».

Запретили охотиться

Еще до вынесения приговора коммунисту запретили посещать охотничьи угодья, передает РИА Новости.

«Следствие также ходатайствовало о запрете следующих действий: отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями и иными фигурантами уголовного дела, покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23:00 до 7:00», — сообщили агентству в пресс-службе Басманного суда. Суд выбрал меру пресечения депутату Рашкину Басманный суд Москвы запретил депутату Государственной думы России от КПРФ Валерию Рашкину покидать место... 13 декабря 21:43

Суд принял решение о применении указанной меры пресечения, однако постановление пока не вступило в силу. Защита обжалует решение суда, заявил Лазарев.

Что касается уголовной ответственности, Рашкину грозит штраф до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет (с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового).

Ожидается, что коммуниста также привлекут к административной ответственности: он был за рулем автомобиля, когда его задержали, но отказался проходить медосвидетельствование.

С Рашкина ранее сняли парламентский иммунитет – такое решение приняли депутаты Госдумы, рассмотрев представление генпрокурора Игоря Краснова. По его словам, нанесенный коммунистом ущерб оценивается в 80 тыс. руб. «Можете присесть, Валерий». За что задержали коммуниста Рашкина Депутата Валерия Рашкина задержали в Саратовской области, куда он, по его словам, «приезжал... 29 октября 14:39

Выступая на том заседании, Рашкин выразил готовность не только понести ответственность по закону, но и компенсировать причиненный материальный ущерб.

По версии следствия, в конце октября депутат устроил незаконную охоту в Саратовской области — тушу разделанного лося он поместил в багажник машины. Автомобиль впоследствии остановил сотрудник регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.