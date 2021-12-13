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Общество

Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте

Суд запретил Рашкину охотиться и выходить из дома по ночам

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Басманный суд Москвы 13 декабря избрал меру пресечения в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина. Ему предъявили обвинение в незаконной охоте. Свою вину парламентарий не признал. На время следствия коммунисту запретили совершать определенные действия, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Валерию Рашкину, пока еще действующему депутату Госдумы от КПРФ, в понедельник официально предъявили обвинение в незаконной охоте. Свою вину народный избранник не признает, указал его адвокат Константин Лазарев.

«Рашкину предъявили обвинение по ч. 2 ст. 258 УК РФ, то есть за незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба.

Свою вину мой подзащитный не признал. По его словам, он был уверен, что не нарушает закон», — цитирует Лазарева ТАСС.

Адвокат также сообщил, что в Басманный суд Москвы поступило ходатайство СК о запрете определенных действий – соответствующую меру пресечения следователи попросили применить в отношении Рашкина на время расследования. Сам парламентарий 13 декабря прибыл в суд для участия в процессе.

Депутат выразил готовность «давать показания в любом месте, в любое время — так сказать, по вызову».

Запретили охотиться

Еще до вынесения приговора коммунисту запретили посещать охотничьи угодья, передает РИА Новости.

«Следствие также ходатайствовало о запрете следующих действий: отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями и иными фигурантами уголовного дела, покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23:00 до 7:00», — сообщили агентству в пресс-службе Басманного суда.

Суд принял решение о применении указанной меры пресечения, однако постановление пока не вступило в силу. Защита обжалует решение суда, заявил Лазарев.

Что касается уголовной ответственности, Рашкину грозит штраф до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет (с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового).

Ожидается, что коммуниста также привлекут к административной ответственности: он был за рулем автомобиля, когда его задержали, но отказался проходить медосвидетельствование.

С Рашкина ранее сняли парламентский иммунитет – такое решение приняли депутаты Госдумы, рассмотрев представление генпрокурора Игоря Краснова. По его словам, нанесенный коммунистом ущерб оценивается в 80 тыс. руб.

Выступая на том заседании, Рашкин выразил готовность не только понести ответственность по закону, но и компенсировать причиненный материальный ущерб.

По версии следствия, в конце октября депутат устроил незаконную охоту в Саратовской области — тушу разделанного лося он поместил в багажник машины. Автомобиль впоследствии остановил сотрудник регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

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