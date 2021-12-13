Пациент недосчитался зуба. Подробности нападения на врача в Москве

На севере Москвы мужчина с ножом напал на врача в частной стоматологической клинике. По предварительным данным, пациенту не понравился результат лечения зубов. Как утверждают СМИ, речь идет об известном продюсере, компания которого выпускала, в частности, фильм «Сволочи». Теперь ему грозит тюремное заключение за покушение на убийство. Детали инцидента — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после нападения на врача стоматологии в Москве. Инцидент произошел в понедельник днем, 13 декабря, в частной клинике на Ясном проезде, 6. В Москве мужчина ворвался в стоматологическую клинику и ранил врача ножом В московской стоматологической клинике мужчина ранил врача ножом, об этом сообщил Telegram-канал... 14 декабря 11:33

Что случилось

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пациент напал с ножом на медика. Пострадавший получил тяжелое ранение, он госпитализирован. Угрозы для его жизни нет.

Очевидцы вызвали полицию. Напавшего — им оказался местный житель 1961 года рождения — задержал прибывший на место происшествия участковый, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«По предварительным данным, мужчина был недоволен результатом лечения и нанес ножевое ранение стоматологу», — указали в полиции. Напавший с ножом на стоматолога мужчина задержан Мужчина, напавший с ножом на стоматолога в одной из клиник на севере Москвы, задержан... 14 декабря 11:33

Речь идет о покушении на убийство, проинформировала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. «Бабушкинским межрайонным следственным отделом СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ», — сообщила она.

Кто напал

Иванова добавила, что подозреваемый будет доставлен на допрос к следователю в ближайшее время. В пресс-службе прокуратуры Москвы отметили, что ход расследования поставлен на контроль.

Позднее стали известны имена участников инцидента. Потерпевший — 40-летний стоматолог Джамал Адилов, нападавший — 59-летний Мурат Оганесян, который сам явился в отдел полиции, утверждает Telegram-канал 112.

«Он рассказал полицейским, что ему не понравился результат лечения зубов», — говорится в сообщении. Напавший с ножом на стоматолога мужчина оказался известным продюсером Мурад Оганесян, ударивший ножом стоматолога в одной из клиник на севере Москвы, оказался бывшим... 14 декабря 11:33

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о бывшем гендиректоре продюсерского центра «Парадиз», выпустившего фильм «Сволочи» (этой киноленте в 2007 году отказался вручать премию MTV режиссер Владимир Меньшов).

Оганесяну также принадлежали компании «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и «Парадиз Медиа», которые выпускали фильмы на разных носителях. «Впрочем, сейчас это все в прошлом: в течение последних двух лет все компании Оганесяна закрылись и с поста гендира он тоже ушел. Завтра у мужчины день рождения, а сегодня его везут на допрос в СК по Москве — и, выпустят ли к празднику, вопрос», — пишет Mash.

«Оганесяну в течение трех месяцев несколько раз ставили пломбы на зуб, лечением занималась стоматолог-женщина. На приеме у другого врача было принято решение этот самый зуб удалить. Адилов вырвал зуб Оганесяну. Вскоре возмущенный пациент пришел с ножом на разборки и ударил врача в живот», — передает Telegram-канал Shot.

Решается вопрос о мере пресечения в отношении задержанного, ему грозит лишение свободы.