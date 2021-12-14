Авито Работа поможет найти надежного работодателя

В новый год с новой работой
Если ваша работа вас не устраивает, и вы хотите найти новую, то новый год – самое время решиться на перемены и построить лучшее будущее для себя и своей семьи.
Трудности поиска
Самое трудное при поиске работы – сделать первый шаг. Иногда можно найти работу с помощью «сарафанного радио», однако порой никто из наших знакомых не может помочь нам с поиском подходящей вакансии. Искать работу самостоятельно тоже непросто, особенно, если такого опыта у вас нет. Нужно выбрать сервис для поиска, найти достойного работодателя и уметь грамотно представить себя. Что же делать?
Семь раз отмерь
Главное в поиске работы – обойтись без паники, она не только не поможет вам, но и будет мешать. Вопреки распространенному мнению, работы в период новогодних праздников много: сейчас на платформе размещены более 650 тысяч вакансий со всей России. В 2020 году Авито провел опрос, который показал, что 15 процентов опрошенных потратили на последний поиск работы всего один день.
Однако спешить тоже не стоит: теперь можно найти работу недалеко от дома и выбрать наилучшие условия трудоустройства. Но самое главное: важно найти проверенного и надежного работодателя.
Авито Работа придет на помощь
Проверить работодателя поможет Авито Работа: сервис использует систему оценки благонадежности компаний. Это площадка для поиска работы в самых востребованных и массовых категориях: здесь смогут найти работу водители, продавцы, учителя, рабочие, юристы, инженеры и профессионалы других сфер. Также у пользователей есть возможность выбирать вакансии по местоположению, что поможет найти работу рядом с домом.
Ищем добросовестных работодателей
Как Авито Работа поможет вам найти работодателя? Сервис проверяет, что юридическое лицо существует на самом деле и работает не менее полугода, что оно не является банкротом и исправно платит налоги. Аккаунт компании должен быть зарегистрирован на Авито не менее трех месяцев и не нарушать правила платформы. Также сервис анализирует историю блокировок и жалоб — если у компании оказывается их много, то пройти проверку не получится.
После проверки работодатель получает отметку «Компания проверена». Значок виден в ленте вакансий, а также на странице работодателя на Авито. Такой подход поможет выбрать компанию, которая зарекомендовала себя с положительной стороны.
На что обращать внимание
Чтобы помочь тем, кто хочет найти работу, Авито подготовил полезные советы по поиску вакансий и трудоустройству. Эксперты рекомендуют поискать отзывы людей, которые работали в компании, прежде чем подписывать с ней трудовой договор. Однако стоит помнить, что негативных отзывов всегда больше. Лучше всего сравнить несколько вакансий, чтобы определить средний уровень зарплаты — так будет проще отсечь вакансии с нереалистично высокой оплатой. Другой совет — осторожно относиться к заманчивым предложениям без конкретного описания обязанностей. Кроме того, не присылайте полные паспортные данные сразу после отклика. Личные данные могут потребоваться только при оформлении трудоустройства.
Самые нужные
Работодатели чаще всего ищут работников в сфере продаж, производства, добычи сырья, сельского хозяйства, транспортных услуг и логистики. В топ категорий по динамике роста вакансий также входят специалисты по административной работе, бухгалтерскому учету и финансам. Те, кто не имеет специализированного опыта работы, сможет найти множество вакансий в разделе «Без опыта». Посмотреть варианты трудоустройства в определенном сегменте можно прямо сейчас на Авито Работе.
Почему Авито Работа?
Авито – сервис №1 для подбора сотрудников массовых профессий для более чем половины работодателей в России. Сейчас им активно пользуются более 1,3 миллиона работодателей. Платформа дает возможность подобрать вакансию в зависимости от формата: можно выбрать работу с полной занятостью, а можно найти подработку или предложения единоразового сотрудничества.