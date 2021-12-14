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Партнерский материал

Авито Работа поможет найти надежного работодателя

Сервис Авито Работа проверяет компании-работодатели и дает советы соискателям

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Пресс-служба Avito
Смена работы — ситуация, в которой оказывался практически каждый из нас. Зачастую мы меняем работу из-за снижения зарплаты и задержек ее выплаты или из-за перехода на неудобный график. Важно найти работодателя, в котором можно быть уверенным и не бояться завтрашнего дня. Чтобы помочь соискателям, на Авито ввели систему проверки благонадежности юридических лиц. «Газета.Ru» совместно с сервисом разработала подробную инструкцию по эффективному и безопасному поиску работы.
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Пресс-служба Avito

В новый год с новой работой

Если ваша работа вас не устраивает, и вы хотите найти новую, то новый год – самое время решиться на перемены и построить лучшее будущее для себя и своей семьи.

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Пресс-служба Avito

Трудности поиска

Самое трудное при поиске работы – сделать первый шаг. Иногда можно найти работу с помощью «сарафанного радио», однако порой никто из наших знакомых не может помочь нам с поиском подходящей вакансии. Искать работу самостоятельно тоже непросто, особенно, если такого опыта у вас нет. Нужно выбрать сервис для поиска, найти достойного работодателя и уметь грамотно представить себя. Что же делать?

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Пресс-служба Avito

Семь раз отмерь

Главное в поиске работы – обойтись без паники, она не только не поможет вам, но и будет мешать. Вопреки распространенному мнению, работы в период новогодних праздников много: сейчас на платформе размещены более 650 тысяч вакансий со всей России. В 2020 году Авито провел опрос, который показал, что 15 процентов опрошенных потратили на последний поиск работы всего один день.
Однако спешить тоже не стоит: теперь можно найти работу недалеко от дома и выбрать наилучшие условия трудоустройства. Но самое главное: важно найти проверенного и надежного работодателя.

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Пресс-служба Avito

Авито Работа придет на помощь

Проверить работодателя поможет Авито Работа: сервис использует систему оценки благонадежности компаний. Это площадка для поиска работы в самых востребованных и массовых категориях: здесь смогут найти работу водители, продавцы, учителя, рабочие, юристы, инженеры и профессионалы других сфер. Также у пользователей есть возможность выбирать вакансии по местоположению, что поможет найти работу рядом с домом.

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Пресс-служба Avito

Ищем добросовестных работодателей

Как Авито Работа поможет вам найти работодателя? Сервис проверяет, что юридическое лицо существует на самом деле и работает не менее полугода, что оно не является банкротом и исправно платит налоги. Аккаунт компании должен быть зарегистрирован на Авито не менее трех месяцев и не нарушать правила платформы. Также сервис анализирует историю блокировок и жалоб — если у компании оказывается их много, то пройти проверку не получится.

После проверки работодатель получает отметку «Компания проверена». Значок виден в ленте вакансий, а также на странице работодателя на Авито. Такой подход поможет выбрать компанию, которая зарекомендовала себя с положительной стороны.

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Пресс-служба Avito

На что обращать внимание

Чтобы помочь тем, кто хочет найти работу, Авито подготовил полезные советы по поиску вакансий и трудоустройству. Эксперты рекомендуют поискать отзывы людей, которые работали в компании, прежде чем подписывать с ней трудовой договор. Однако стоит помнить, что негативных отзывов всегда больше. Лучше всего сравнить несколько вакансий, чтобы определить средний уровень зарплаты — так будет проще отсечь вакансии с нереалистично высокой оплатой. Другой совет — осторожно относиться к заманчивым предложениям без конкретного описания обязанностей. Кроме того, не присылайте полные паспортные данные сразу после отклика. Личные данные могут потребоваться только при оформлении трудоустройства.

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Пресс-служба Avito

Самые нужные

Работодатели чаще всего ищут работников в сфере продаж, производства, добычи сырья, сельского хозяйства, транспортных услуг и логистики. В топ категорий по динамике роста вакансий также входят специалисты по административной работе, бухгалтерскому учету и финансам. Те, кто не имеет специализированного опыта работы, сможет найти множество вакансий в разделе «Без опыта». Посмотреть варианты трудоустройства в определенном сегменте можно прямо сейчас на Авито Работе.

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Пресс-служба Avito

Почему Авито Работа?

Авито – сервис №1 для подбора сотрудников массовых профессий для более чем половины работодателей в России. Сейчас им активно пользуются более 1,3 миллиона работодателей. Платформа дает возможность подобрать вакансию в зависимости от формата: можно выбрать работу с полной занятостью, а можно найти подработку или предложения единоразового сотрудничества.

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