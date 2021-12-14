Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Захарова рассказала о шагах России к диалогу с США 10:57
Тренер «Вашингтона» оценил повторение рекорда Овечкиным по голам... 10:54
Поплавская объяснила, почему ее сын развелся с женой... 10:46
Ургант рассказал, как таксист отговорил его покупать акции... 10:45
«Лента» объявила о покупке «Утконоса» 10:44
Президент Литвы назвал поражением отказ правительства от ухода... 10:41
В Москве полиция пресекла незаконную банковскую деятельность... 10:36
Беременная жена российского фигуриста попала в больницу 10:35
Очевидец смертельного ДТП в Петербурге рассказала, что водитель... 10:32
Экс-продюсер Лепса рассказал, что певец не хочет разводиться... 10:29
Общество

От чат-ботов до эмоциональности диалогов: как работает служба поддержки корпоративных клиентов Сбера

«Газета.Ru» поговорила с директором дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка Сергеем Лехановым

Слушать
Остановить
close
100%
Пресс-служба Сбера
Что происходит «на том конце провода», когда предприниматель обращается в контакт-центр банка за поддержкой? Как искусственный интеллект помогает качественнее и быстрее решать проблемы бизнеса? Что может только оператор-человек и как сделать общение более комфортным для обеих сторон? Об этих и других особенностях работы контакт-центра для юридических лиц рассказал директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка Сергей Леханов.

— Сергей, Сбер много делает для розничных клиентов: это и чат-боты, и голосовые помощники, расскажите, есть ли что-то подобное у корпоративных клиентов?

— Да, безусловно. Корпоративные клиенты имеют ничуть не меньше возможностей для общения с банком. Если розничный клиент связывается с банком по номеру 900, то для клиента корпоративного бизнеса мы предлагаем выделенную линию по номеру 0321, где им также доступен виртуальный ассистент. У нас есть чат-бот в мобильном приложении и веб-версии онлайн-банкинга СберБизнес, в том числе в неавторизованной зоне. Сейчас мы продолжаем внедрять виртуального ассистента в приложение СберБизнес, общение с ним доступно уже для 60% пользователей, в первом квартале 2022 года будет доступно всем клиентам.

— Насколько успешны внедренные технологии? Как много вопросов удается решить при помощи виртуальных ассистентов? Может быть, есть данные в процентном соотношении (сотрудник поддержки/виртуальный помощник)?

— В чат-боте около 250 активно используемых одно- и многоуровневых сценариев — это означает, что он успешно решает широкий спектр вопросов, поступающих от наших клиентов. В среднем чат-бот закрывает 78 500 обращений в месяц — 45% от общего количества обращений.

Наш виртуальный ассистент еще только обучается навыкам, но ему уже доступно большое количество навыков по наиболее востребованным вопросам. Текстом и голосом в виртуальном ассистенте пользуются с одинаковой частотой. В голосовом канале ассистент маршрутизирует входящий поток на нужных специалистов.

— Насколько на сегодняшний день продвинуты функции чат-бота и голосового ассистента? Чем они могут быть полезны банковскому клиенту?

— Чат-бот и виртуальный ассистент уже могут решать задачи под ключ, например заказывать справки. Мы движемся в сторону проактивности виртуальных помощников, чтобы они могли, к примеру, заранее определить клиентскую потребность в оплате налогов или проведении платежа контрагенту. В перспективе мы хотим выйти за рамки традиционных банковских продуктов и предложить новый уровень сервиса в части финансового анализа, кредитной истории юрлица, проверки финансовой чистоты контрагентов.

— Какие вопросы виртуальный помощник пока все же не может решить?

— Некоторые вопросы пока могут решить только специалисты. Это, например, комплаенс и продажи банковских продуктов.

— Какие еще технологические инновации используются на сегодняшний день при взаимодействии с клиентами в контакт-центрах?

— В контактном центре для корпоративных клиентов Сбера мы активно применяем искусственный интеллект (ИИ, AI). Рекомендательная система собирает потоки данных на основе цифровых следов клиента в различных каналах взаимодействия (СберБизнес, сайт и пр). Для обогащения цифровых следов мы используем внутренние банковские системы — это позволяет понять причину и тематику обращений. На уровне голосового меню мы получаем триггеры от AI-модели и маршрутизируем клиента на закрепленного менеджера или группу специалистов, которые с высокой вероятностью решат вопрос без дальнейших переключений. Это сокращает клиентский путь (пользователь минует голосовых помощников и кнопочное меню) и повышает удовлетворенность. Уже сейчас 32% клиентов маршрутизируются на основании прогнозов AI-модели, которая на 30% уменьшает время нахождения в голосовом меню, сокращая его до 22 секунд. При этом наша цель — понимать вопрос клиента предиктивно в 90% случаев.

— Изменился ли ваш подход к организации работы контакт-центров в связи с переходом на новые технологии?

— Все наши технологии и процессы направлены на создание лучшего клиентского опыта. Быстро и качественно решить вопрос — цель каждого сотрудника нашей команды. Для этого у нас есть множество ресурсов и инструментов.
Например, операторы контакт-центра используют ИИ-помощника для быстрого определения тематики обращения и дальнейшего маршрута решения вопроса. Интеллектуальный помощник — это NLP-модель, которая в режиме реального времени переводит голос звонящего в текст, анализирует и классифицирует его обращение, находит нужную информацию и подсказывает оператору, как правильно проконсультировать клиента.

— Может быть, поделитесь планами, какие еще полезные сервисы ждут корпоративных клиентов в ближайшее время?

— В нашем контактном центре в режиме онлайн мы отслеживаем негативные высказывания клиента — как во время разговора, так и после него. Это помогает нам оперативно реагировать на отклонения и решать вопросы клиентов. Кроме того, сервис в онлайн-режиме собирает все коммуникации клиентов с банком в каналах «Звонок» и «Чат», чтобы мы научились определять эмоциональность разговора.

Сейчас мы расширяем этот сервис и разрабатываем проект по свертке диалога: из каждого диалога вычленяем суть вопроса, чтобы при переводе с линии на линию повторно не спрашивать клиента, какой у него вопрос.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+