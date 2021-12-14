Муж отрубил жене руки. ЕСПЧ решил, что за это заплатит Россия

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €450 660 четверым женщинам, которые стали жертвами домашнего насилия. ЕСПЧ счел, что российские власти оказались не способны защитить своих граждан. Самую большую сумму суд присудил Маргарите Грачевой, которой в конце 2017 года муж отрубил руки топором в приступе ревности.

Жалобы в ЕСПЧ подали четыре россиянки: Маргарита Грачева, Наталья Туникова, Елена Гершман, Ирина Петракова. Первой из них, Грачевой Россия по решению ЕСПЧ должна теперь выплатить €330 660 в качестве компенсации стоимости лечения и еще €40 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Адвокат Грачевой Валентина Фролова указала, что это максимальная в практике ЕСПЧ компенсация материального ущерба по делам, не связанным с собственностью.

Остальные женщины должны получить по €20 тыс. в качестве компенсации морального ущерба. Кроме того, суд постановил выплатить им по €5 тыс. на возмещение судебных издержек.

Женщины подавали жалобы в ЕСПЧ в разное время (с сентября 2016 года по май 2019-го). Они обвинили российские власти в неспособности защитить их от насилия в семье и дискриминации. Заявительницы также попросили квалифицировать домашнее насилие, которому они подверглись, как пытки. Европейский суд объединил жалобы в одно дело.

Во всех четырех случаях ЕСПЧ выявил нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) о запрещении пыток и статьи 14 о запрещении дискриминации.

«Власти были осведомлены о бытовом насилии, которому подверглись заявители. Однако государство фактически отказалось от своего обязательства расследовать все случаи жестокого обращения», — пояснил суд.

ЕСПЧ указал на «ошеломляющие масштабы бытового насилия» в России. При этом до судебного разбирательства подобные дела редко доходят, есть также «систематические проблемы» с осуждением домашнего насилия со стороны российского общества. По мнению ЕСПЧ, виноваты в том числе российские власти, которые не ужесточают законодательство в этой области (в частности, в 2017 году в России, наоборот, отменили уголовное наказание за побои в семье).

«Неспособность правительства принять законодательство для решения этой проблемы привела к сохранению климата, благоприятствующего насилию в семье», — указал ЕСПЧ.

Суд потребовал от России создать в российской правовой системе определение «домашнего насилия», а также правовых и процессуальных положений для судебного преследования таких случаев.

«Он так проявляет любовь». История Маргариты Грачевой

Грачева, которой ЕСПЧ присудил самую большую сумму выплат, пострадала от бывшего мужа Дмитрия. В 2017 году она решила с ним развестись, мужчина заподозрил, что у жены появился другой мужчина, и начал ревновать. Он бил ее, отбирал мобильный телефон, разорвал ее паспорт, а один раз вывез в лес и угрожал, приставив к горлу нож.

Грачева и ее мать обращались в полицию, однако правоохранители бездействовали, ограничившись профилактической беседой с мужчиной по телефону. Как говорится в информации по делу на сайте ЕСПЧ, один из полицейских в ответ на жалобу ответил, что Дмитрий «такой человек». Другой участковый и вовсе убеждал Грачеву забрать жалобу, утверждая, что поведение ее мужа – это «проявление любви».

В итоге Дмитрий вновь вывез Грачеву в лес и на этот раз отрубил ей руки топором, который специально купил для этого. Затем мужчина сам доставил Грачеву в больницу. Врачи смогли сохранить женщине одну руку, вместо другой пострадавшая с тех пор носит протез.

Нападавший добровольно сдался полиции, его обвинили в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью, а также двух эпизодах похищения. Грачев частично признал вину, но лишь в причинении вреда здоровью жене. В 2018 году суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Прокурор запрашивал 17 лет, но судья счел смягчающими обстоятельствами явку с повинной, признание вины, извинения и активную помощь следствию. Сама пострадавшая посчитала приговор недостаточно суровым.

Против участкового, которому жаловалась Грачева, завели уголовное дело о халатности. Однако в итоге он не понес никакого наказания. Без совести как без рук В последние недели стало известно о нескольких случаях вспышек домашнего насилия в российских... 21 декабря 20:04

Комментируя решение ЕСПЧ, Грачева рассказала «Газете. Ru», что оценивает дело не как личную историю, а как «проблему многих женщин, которые пострадали от домашнего насилия». Грачева отметила, что сумма, которую ей присудил европейский суд, не «выдумана», а четко обоснована.

«Было все расписано. У меня протезы, они стоят 4 млн рублей и меняются каждые два-три года. Если у меня ломается палец, ремонт стоит около 300 тыс. рублей. А ломаются пальцы часто, потому что они хрупкие. Эти деньги точно будут идти на протезирование и, возможно, на дальнейшую реабилитацию, потому что не известно, что будет с моей рукой через 20 лет», — пояснила она.

Грачева добавила, что Россия может оспорить решение ЕСПЧ, но выразила надежду, что этого не случится. Ее адвокат Валентина Фролова сообщила «Газете.Ru», что если российская сторона не обжалует решение ЕСПЧ, оно вступит в силу через три месяца.

Представитель Грачевой добавила, что постановление ЕСПЧ — это «сигнал о том, что игнорировать проблему насилия больше нельзя».

«Беспрецедентная для такой категории дел компенсация для Маргариты Грачевой — безусловно, важная часть постановления. Но не менее важная — указание на необходимость структурных изменений. Жалобы от пострадавших от домашнего насилия против Российской Федерации поступают в Европейский суд с 2010 года. То есть более 10 лет суд наблюдает одни и те же проблемы, которые серьезно затрудняют доступ женщин к правосудию: отсутствие специального закона и экстренных мер защиты для пострадавших, неэффективное расследование случаев насилия, стереотипы, необходимость для пострадавших самостоятельно защищать себя в суде», — указала юрист.

Дела остальных женщин

Остальные три россиянки, которым ЕСПЧ присудил компенсацию за счет российских властей, также столкнулись с домашним насилием и безрезультатно пытались добиться наказания для виновных.

Так, Ирину Петрову на протяжении восьми лет избивал муж. Он также насиловал ее и унижал, в том числе после развода. Однако полиция неоднократно отказывалась возбуждать уголовное дело, поскольку угроза для жизни Петровой, по мнению правоохранителей, «не была реальной».

Гражданский муж Натальи Туниковой также бил ее, душил, а один раз пытался сбросить ее с 16-го этажа. Тогда Туникова, защищаясь, ударила его кухонным ножом. В итоге мужа Туниковой суд оставил без наказания, а ее саму посчитал виновной в нанесении тяжких телесных повреждений.

Елена Гершман пережила девять эпизодов избиений со стороны бывшего супруга. Суд дважды отказал ей в возбуждении уголовного дела.

Реакция России

Еще в марте 2020 году, в ответ на жалобу четырех россиянок уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Михаил Гальперин отправил в ЕСПЧ возражения российской стороны. В нем говорилось, что Россия не должна нести ответственность за пытки, если их совершали не должностные, а частные лица.

Таким образом, государство не должно компенсировать материальный ущерб пострадавшим в этих случаях. Кроме того, в документе было указано, что «потерпевшие не имеют права оспаривать законность действий или бездействия полиции в ходе расследования в связи с привлечением к административной ответственности предполагаемого обидчика».

Авторы ответа указывают, что для этого создана глава 22 КоАП — она предоставляет возможность подать административный иск о действии или бездействии полиции и провести для этого отдельный процесс.