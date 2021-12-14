«Переезжать не планируем»: как живущие в Турции россияне переживают обвал лиры

Турция переживает кризис из-за резкого падения курса национальной валюты и инфляции, за дешевыми продуктами выстраиваются очереди. Коренная турчанка рассказала «Газете.Ru», что в связи с ростом цен ее семье приходится буквально выживать: резко подорожали аренда жилья, газ и базовые товары. Тем временем россияне, живущие в Алании, особых изменений не заметили: тяжелая экономическая ситуация в стране, наоборот, сыграла им на руку.

«Лира одномоментно подешевела почти вдвое»

Программист Павел Пузин с женой Натальей в 2020 году переехал на побережье Турции — в Аланию. Он работает на фрилансе, зарплату получает в долларах.

«Так как я получаю зарплату не в лирах, стоимость жизни для нашей семьи снизилась. Например, новый договор аренды жилья я подписал в сентябре, там указана оплата в лирах — получается, сейчас я плачу в два раза меньше. На продуктовом рынке фермеры повысили цены, но не сильно, на 10-15%», – рассказал он.

Однако фрукты и овощи в иностранных валютах как были дешевыми, так и остаются: до начала нового падения лиры, в сентябре, килограмм помидоров можно было купить за две лиры (около 17 руб.), теперь – за три (около 15 руб.).

«Очевидно, что фермеры не будут повышать цены в ближайшее время. У нас сельскохозяйственный регион, поэтому стоимость доставки влияет на цену минимально. А цены в магазинах начали расти неделю назад, хлеб подорожал до 2,5 лиры (10-12 руб.) — в первую неделю падения нацвалюты. Пока больше не дорожает, в государственных булочных очередей нет, в магазинах побережья еду никто не скупает», – пояснил мужчина.

close 100% Из личного архива Павла и Натальи Пузиных, более года живущих в Турции

Он с семьей снимает таунхаус в 350 метрах от моря. Аренда полностью пустой квартиры без мебели обошлась ему в 3 000 лир (15 тыс. руб.).

Хотя Пузину ставку не повышали, его знакомые столкнулись с этой проблемой — стоимость аренды жилья выросла на 20-40%. К тому же хозяева стали принимать оплату не в национальной валюте, а в долларах и евро.

«Думаю, цены на аренду вырастут еще больше. Но в целом для нас ничего особо не поменялось. Дочка ходит в платную школу за 30 тыс. лир в год (150 тыс. руб.), изучает три языка – английский, немецкий и турецкий. Переезжать не планируем — только если будет сильная социальная напряженность», – резюмировал программист.

close 100% Из личного архива Павла и Натальи Пузиных, более года живущих в Турции.

Кардинальных изменений не заметила и россиянка Александра Кайкова, которая живет в Алании более двух лет.

«Местные нормально справляются. Цены не особо поднялись, поэтому все комфортно. Единственное, те, кто держал деньги в лире, потеряли из-за падения курса. Те, у кого сбережения и доходы в евро и долларах – только обрадовались. Цены растут так же, как до падения курса лиры, никакого кризиса еще не случилось», – рассказала она.

Программист Михаил Блинков снимает жилье в том же регионе — на его личном бюджете кризис в Турции сказался только положительно.

«Местная валюта одномоментно подешевела почти вдвое, соответственно все товары стали вдвое доступнее, так как зарабатываю я в долларах. В Турции и так цены на некоторые категории товаров были гораздо ниже, чем в России, а тем более в Москве. Продукты здесь значительно дешевле», – поделился он.

Например, килограмм клубники в Алании стоит 20 руб. Бананы, яблоки, авокадо – около 50 руб. за килограмм. «Турция самостоятельно производит достаточно большую номенклатуру товаров. Цены на них в лирах остались без изменений и вдвое подешевели в других валютах», – отметил Блинков.

Тем не менее заметно подорожали импортные товары — автомобили, бытовая техника, компьютеры.

«В случае если лира продолжит падать, они могут просто исчезнуть. Автомобиль в Турции приобрести практически невозможно. Мне оказалось легче привезти автомобиль из России, чем покупать тут. К примеру, «Опель Астра» 2005 года сейчас здесь обойдется в 1,5 млн руб., или почти в $20 тыс.», – пояснил Блинков.

Он выразил надежду, что «игры с курсом лиры не зайдут слишком далеко».

«Речь не идет об экономии, наша единственная мечта – выжить»

Коренная жительница Алании, воспитатель местного детского сада Элис Шенгезер, согласна: россиянам и другим экспатам в Турции действительно хорошо живется, ведь они получают зарплату в валюте. Она же из-за кризиса оказалась в тяжелом положении.

«Цены постоянно растут. Мы не можем планировать будущее, это безнадежно. Богатые в Турции сейчас очень богаты, а бедные очень бедны», – сказала собеседница «Газеты.Ru».

close 100% Из личного архива Элис Шенгезер

Она сообщила, что газ для приготовления еды они закупают баллонами. Еще в прошлом году запас на два месяца стоил 80 лир (400 руб.), то теперь — 230 лир (1150 руб.). Арендная плата за дом, который она с мужем снимала в 2020 году за 1500 лир (7500 руб.), теперь обходится им в 3000 (15 тыс. руб.).

«Это дорого даже для обычного стандартного дома. Хлеб, который в прошлом году стоил 1,5 лиры, сейчас стоит 2,5 лиры. Речь не идет об экономии, наша единственная мечта – выжить», – призналась девушка.

У Шенгезер оказалось много друзей из России, которые приезжают пожить в Турции.

«Россиянам и экспатам из других стран очень легко зарабатывать на жизнь, потому что доллар и евро очень ценятся. Но для нас все гораздо сложнее, потому что мы получаем зарплату в турецких лирах», – пояснила она.

Вслед за обвалом турецкой лиры к твердым валютам и даже к рублю неизбежно последует снижение цен на надвижимость в Турции, отмечали ранее эксперты. О том, стоит ли сейчас инвестировать в турецкие квадратные метры, читайте в материале «Газеты.Ru».