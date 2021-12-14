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Общество

«Сказал, что его сбросили». Из окна московского детсада выпал мальчик

Прокуратура проверит инцидент с ребенком, который выпал из окна детсада

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Пятилетний мальчик выпал из окна частного детского сада в Москве. Владельцы приспособили под детсад обычную квартиру, за детьми следили няни. Они ненадолго отвлеклись, и ребенок упал с высоты третьего этажа. Он выжил и сейчас находится в больнице. Инцидентом заинтересовалась московская прокуратура.

Инцидент произошел в доме на Донбасской улице. На момент происшествия в квартире-детсаде, как установила московская прокуратура, были шестеро детей и один взрослый. По версии прокуратуры, присматривающая за детьми 43-летняя женщина отошла на кухню и ненадолго оставила малышей без внимания.

«Малолетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, вышел на балкон, откуда упал», — сообщила прокуратура.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

Женщина, живущая по соседству с квартирой, откуда выпал мальчик, рассказала Telegram-каналу SHOT, что услышала крик и выглянула в окно.

«Слышала, как кричал ребенок под окнами. Сначала подумала, что кто-то играет. <…> Но он не переставал кричать», — сообщила соседка.

По ее словам, к ребенку подбежал прохожий. Мальчик рассказал мужчине, что его якобы сбросили с крыши.

Очевидцы вызвали на место ЧП полицию и скорую помощь. По словам соседки, врачи приехали «через пять минут» и забрали ребенка. Женщина отметила, добавляет газета «Известия», что не видела сотрудников детского садика рядом с выпавшим ребенком.

Няня из этого детского сада уточнила РЕН ТВ, что сегодня за детьми следили двое.

«Две няни работали, одна готовила, другая мыла малыша», — рассказала женщина. Она не пояснила журналистам, как вышло так, что один ребенок выпал.

Мать пострадавшего мальчика сообщила РЕН ТВ, что у детского садика есть лицензия. По ее словам, там работают женщина с дочкой.

«Я не знаю, как это могло произойти, потому что раньше оставляли, все было нормально», — указала она.

Мать мальчика уточнила, что днем созванивалась с сотрудниками детсада, ей сказали, что у детей «тихий час» и все хорошо. Сейчас работники не отвечают на ее звонки.

Московская прокуратура указала, что квартиру на Донбасской улице арендует индивидуальный предприниматель для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетними. За деньги ребенка днем можно было оставить в этой квартире, передает столичное управление Следственного комитета.

Следствие проверяет случившееся. «Опрошена няня, находившаяся в квартире, устанавливаются родители всех детей», — указал СК.

Свою проверку также проводит московская прокуратура. Ее специалисты оценят исполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

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