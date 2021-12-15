Почти 100 умерших. Угрожает ли России неизвестная болезнь из Африки

В Южном Судане зафиксировано 89 смертей от неизвестной болезни, однако местные власти полагают, что настоящее число летальных исходов выше. Предполагается, что к вспышке смертности привела не холера, а, возможно, малярия или другое эндемическое заболевание, распространение которого обострилось на фоне наводнения. В России считают, что риск проникновения этой болезни в страну практически отсутствует.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена и расследует смерть 89 человек в Южном Судане, которые скончались от неизвестной болезни. Органы здравоохранения Южного Судана предполагают, что число смертей больше заявленного.

ВОЗ направила в штат Джонглей группу оперативного реагирования для сбора образцов тестирования у больных людей, сообщает «Би-би-си».

Первичные анализы заразившихся показали, что речь идет не о холере. Однако есть основания полагать, что вспышка связана с прошедшим в стране наводнением, которое стало самым сильным за последние 60 лет. Среди пострадавших – более 850 тыс. человек. Это усилило гуманитарный кризис в государстве: благотворительные организации сообщают, что на полях погиб скот из-за загрязнения почвы и воды. Число детей, госпитализированных с тяжелым истощением, увеличилось вдвое.

Штат Джонглей, где зафиксированы летальные исходы от некой болезни, пострадал серьезнее других. Доступ в регион ограничен, власти заявляют о риске вспышки малярии и фатальной нехватке продовольствия и медикаментов.

УВКБ ООН утверждает, что причиной наводнения стало изменение климата. Почти все население Южного Судана после обретения страной независимости десять лет назад зависит от международной продовольственной помощи и таких услуг, как здравоохранение и образование. Большую часть их них предоставляет ООН. Во время пандемии количество голодающих в мире увеличилось на 80% До вспышки COVID-19 в мире голодали около 150 млн человек, а к концу этого года может... 07 августа 18:55

Информации о возможных симптомах или характере болезни, которая унесла жизни уже почти 100 человек в Южном Судане, нет. При этом высока вероятность, что речь идет о малярии или другом заболевании, которое переносят насекомые. Объясняется это местным климатом и прошедшим наводнением, которое создало благоприятную среду для распространения таких болезней. В частности, многие жители жалуются после катаклизма в первую очередь не на нехватку еды и проблемный доступ к медицине, а на отсутствие москитных сеток и защитных средств.

В России считают, что риск проникновения в страну неизвестной болезни практически равен нулю. К тому же у РФ отсутствует прямое авиасообщение с Южным Суданом.

«Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности из Южного Судана», – приводит заявление пресс-службы Роспотребнадзора РИА «Новости».

Южный Судан является одной из беднейших стран мира. Кризису в и без того уязвимой области здравоохранения в государстве в дополнение к пандемии способствовали эндемические (характерные для определенной местности) заболевания.

Наиболее сильно от болезней страдают дети – Южный Судан имеет один из самых высоких показателей по детской смертности среди всех стран, и каждый десятый ребенок, согласно статистике, имеет шансы не дожить до пятилетия, а около 77% диагнозов у детей младше пяти лет относятся к эндемическим заболеваниям.