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Общество

«Может образоваться гибрид»: чем грозит слияние «омикрона» и «дельты»

Иммунолог оценил опасность одновременного заражения двумя штаммами коронавируса

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Global Look Press
В фармацевтической компании Moderna предупредили, что при одновременном инфицировании штаммами «омикрон» и «дельта» они могут объединиться и привести к появлению тяжелой мутации. Под угрозой двойного заражения — люди с низким иммунитетом, рассказал «Газете.Ru» иммунолог. Им достаточно минимальной вирусной нагрузки, чтобы инфицироваться, а в их клетках может появиться «гибрид», который будет иметь свойства обоих штаммов.

При одновременном инфицировании штаммами коронавируса «омикрон» и «дельта» есть риск возникновения более опасной разновидности. Об этом сообщил главный медицинский специалист американской компании Moderna Пол Бертон в ходе заседания комитета по вопросам науки и технологиям палаты общин Великобритании.

«В ближайшие месяцы эти два штамма будут сосуществовать, и «Омикрон»... начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с «Дельтой». Это может привести к ситуациям, когда люди... будут инфицированы двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать. Эта ситуация вызывает опасения», — цитирует его издание Express.

Сведения, которые ученые получили об «омикроне», говорят о том, что количество госпитализаций с новым штаммом сопоставимо с ситуацией, которую вызвала «дельта», добавил Бертон.

«Нужно всегда готовиться к тому, что будут происходить перехлесты внутри вида и будут появляться новые штаммы, мы уже видим это. Ничего сенсационного в этом заявлении нет. Ну появится новый штамм, будем изучать его свойства»

, — заявил «Газете.Ru» замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в свою очередь отметил, что «омикрон» вероятнее всего в течении нескольких недель станет доминирующим, что снизит вероятность инфицирования двумя штаммами одновременно.

«Судя по тому, как «омикрон» вытесняет «дельту», в тех странах, куда он уже попал, крайне маловероятный сценарий, что они будут сосуществовать. Вероятнее всего будет только «омикрон». Более того, смена доминирующей линии произойдет в считанные недели, в случае его завоза в страну — я думаю через четыре-пять недель», — пояснил он «Газете.Ru».

Кроме того, добавил Крючков, чтобы в организм человека попали сразу две вариации, нужны определенные условия, а также одинаковая вирусная нагрузка.

«Это достаточно ограниченная по времени возможность — нужно два независимых источника в короткий срок, с достаточной одинаковой вирусной нагрузкой, чтобы запустить инфекционный процесс по обеим линиям.

Кроме того, даже, если в организме появятся смешанные варианты, почти все из них будут иметь худшие свойства с эволюционной точки зрения в сравнении с омикроном либо такие же», — подчеркнул иммунолог.

Однако небольшая вероятность того, что, попавшие в организм штаммы мутируют, сохраняется, считает Покровский.

«В случае с «омикроном» и «дельтой» — такие заявления явная натяжка, потому что все эти штаммы, которые известны, уже могли встречаться в одном человеке, и пока ничего не произошло. При этом методом такого перехлеста рано или поздно можно получить вакцинный штамм, то есть заболевание будет очень легким, а иммунитет долгим и сильным», — уточнил эпидемиолог.

Также может образоваться «гибрид»: часть генов и белков будет принадлежать «дельта», а другая — «омикрону».

«Если одновременно человек заразится двумя линиями вируса, то у него в организме может произойти комбинация и образоваться «гибрид», когда фактически часть генов и белков будет от «омикрона» и часть от «дельты». Но это очень маловероятный процесс, который не будет нести эпидемиологического значения», — сказал Крючков.

В группе риска, по его словам, пациенты с выраженным иммунодефицитом.

«Они могут с большей вероятностью заразиться обоими штаммами даже при относительно низкой вирусной нагрузке и, что самое опасное, — инфекция у них может протекать долго», — заключил он.

При этом усиливать вакцины, чтобы предупредить новую мутацию, пока не нужно, убежден Покровский.

«Можно, конечно, с помощью современной математики рассчитать, какие возможны варианты. И заложить результаты в будущих вакцинах. Усиливать их пока не нужно, поскольку опыт показывает, что, когда человек заболевает двумя вирусами, то они конкурируют в организме между собой, тем более, если они одного вида. Один из них берет верх, но это существенно не отражается на течении заболевания», — отметил он.

«Омикрон» обнаружили в ЮАР в ноябре 2021 года. По оценкам специалистов, этот вариант COVID-19 имеет 32 мутации. 6 декабря первые случаи «омикрона» выявили в России.

В целом больные COVID-19, вызванным новым вариантом, зафиксированы в более чем 70 странах — скончался всего один пациент в Великобритании, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

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