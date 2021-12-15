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Общество

Киллер на велосипеде. В Германии россиянину вынесли приговор за убийство боевика

Россиянина приговорили к пожизненному сроку по делу об убийстве в ФРГ гражданина Грузии

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Вадим Соколов

Вадим Соколов

Der Polizeiprasident
В Германии на пожизненное заключение без права автоматического досрочного освобождения осужден гражданин России, обвиняемый в убийстве бывшего командира Чеченской Республики Ичкерия (запрещена в РФ), грузина Зелимхана Хангошвили. По версии следствия, ликвидировать его якобы заказали правительственные органы РФ, но Москва это категорически отрицает.

Окружной суд Берлина приговорил гражданина России к пожизненному заключению. Он признан виновным в совершении убийства грузина чеченского происхождения 40-летнего Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), который был полевым командиром взвода Чеченской Республики Ичкерия во время Второй чеченской войны.

По одной из версий, обвиняемый – 56-летний россиянин Вадим Красиков. При этом в суде он заявил, что его настоящее имя Вадим Андреевич Соколов, сам он живет в Брянске, работает строительным инженером и ему 50 лет.

Поскольку суд счел его ответственность за убийство «особо серьезной», то он не будет иметь права на автоматическое условно-досрочное освобождение после 15 лет заключения, что является обычной практикой в судебной системе Германии.

Убийство Хангошвили произошло в августе 2019 года в Берлине, когда он возвращался из мечети. В парке преступник подъехал к нему на велосипеде и дважды выстрелил в голову из пистолета Glock-26. Оружие и транспортное средство впоследствии были сброшены в реку, однако в тот же день немецкая полиция задержала подозреваемого с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Предположительно, это его псевдоним, под которым он находится в Европе.

Его личность идентифицировали по фото, полученным с Украины, поскольку супруга Соколова является украинкой, сообщил судья Высшего земельного суда Берлина Олаф Арнольди.

По версии следствия, мотивом к убийству Хангошвили была месть за участие в войне и его «неприязнь к российскому государству». Немецкая прокуратура заявляет, что Соколов-Красиков действовал «по заказу властей Российской Федерации». Родственники Хангошвили, выступившие соистцами по делу, обвинили Россию в попытке «послать сигнал» своим политическим противником таким способом.

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Зелимхан Хангошвили

Зелимхан Хангошвили

Соцсети

Агентство Bellingcat, в свою очередь, утверждало в своем расследовании, что Красиков и Соколов – это один человек. Причем в 2013 году он был объявлен российским Интерполом в розыск, а причиной стало убийство некого бизнесмена – таким же способом, что был убит Хангошвили. Но в 2015-м его якобы убрали из списков без указания причин. Личных связей между ним и Хангошвили установлено не было.

«Обстоятельствами заказного убийства было противостояние жертвы российскому государству, правительствам автономных республик Чечни и Ингушетии и пророссийскому правительству Грузии», – заявили в немецкой прокуратуре.

Убийство Хангошвили вызвало большой резонанс и усилило дипломатическую напряженность между Москвой и Берлином. На основании заявления федерального прокурора ФРГ о том, что убийство якобы было заказано государственными органами РФ или Чеченской республики, а также сославшись на «нежелание России сотрудничать», власти Германии выслали из страны двух дипломатов.

Россия категорически отрицала свою причастность к случившемуся и назвала действия Германии «недружественными и необоснованными», объявив зеркальные меры. С позиции Кремля, утверждения о причастности РФ к убийству Хангошвили «абсолютно безосновательны.

Сторона подсудимого настаивала на невиновности своего клиента, ссылаясь на случай «ошибочной идентификации».

Хангошвили родился в Грузии, но в 90-е переехал на заработки в Чечню. В дальнейшем он отправился на войну, присоединившись к ЧРИ. По некоторым данным, имел тесные отношения с ликвидированным в 2005-м боевиком Асланом Масхадовым и был соратником Шамиля Басаева. Во время операций Хангошвили принимал участие в расправе над военными и полицейскими в Ингушетии. После войны вернулся в Грузию, а в 2016-м прибыл в Германию после нескольких покушений и просил политическое убежище, а также утверждал, что продолжает получать угрозы.

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