Живая природа и комфортный отдых: какими станут крупные московские парки в новом году

В рамках программы «Мой район» запланированы работы на территориях, которые имеют статус особо охраняемых. Ключевая задача программы — сделать эти парки привлекательнее и доступнее для жителей, не затронув уникальные экосистемы и не навредив флоре и фауне. Для создания концепций были проведены социокультурные исследования, опросы, привлекались ведущие российские архитектурные бюро, ландшафтные дизайнеры, а также экологи, социологи и специалисты в сфере социокультурного программирования природных территорий. Совместными усилиями для каждого парка создали план, который сочетает комфортную и доступную инфраструктуру для отдыха с минимальным вторжением в жизнь животных и птиц, обитающих в природных зонах столицы.
В парке «Яуза» планируют привести в порядок северный участок от МКАД до Енисейской улицы. Проект развития зеленого массива учитывает итоги голосования москвичей на платформе «Активный гражданин» (за каждый из двух участков отдали более 80% голосов) и включает в себя создание и обновление прогулочных и велосипедных дорожек, экологических троп, спортивных площадок и мест для досуга.
По окончании работ посетителям парка будут доступны деревянные пирсы, качели, кафетерии и небольшой амфитеатр. Для маленьких гостей устроят детский городок с игровым ручьем и большую рельефную зону с горками для катания, а для пожилых — центр активного долголетия.
В «Покровском-Стрешневе» планируют реализовать концепцию «пяти парков в одном». Центральная часть природной зоны — полноценный лес с уникальной экосистемой — останется естественной заповедной зоной. Здесь лишь приведут в порядок около пяти километров уже существующих прогулочных маршрутов. В северной части появится эколого-просветительский парк — природная территория, рассчитанная на более частое и активное посещение, чем центральная часть. На северо-востоке организуют спортивный парк с воркаутом и беговой дорожкой, площадкой для экстремальных видов спорта, крытым теннисным центром и павильоном для шахматистов.
Крупный досугово-рекреационный парк с «пляжем», кафе, детскими площадками и местами для отдыха создадут у Иваньковских прудов. А пятым парком станет историко-культурный — территория усадьбы Покровское-Глебово, на которой планируют воссоздать сады и прогулочные аллеи по историческим чертежам.
Стратегия восстановления парка «Битцевский лес» близка к той, что будет реализована в «Покровском-Стрешневе». Здесь уже есть экологические тропы, вольерный комплекс с домашними животными, веломаршрут, экоцентр и многое другое. Новые пространства для активного отдыха создадут в экологическом кольце, которое будет окружать лес.
На периферии «Битцевского леса» появятся площадки для спорта и мероприятий, локальные рекреационные центры с местами для игр и отдыха, экоферма с оранжереей и фудкортом и другая необходимая современному москвичу инфраструктура.
Экологическое кольцо станет буферной зоной, которая позволит расширить рекреационные возможности и снизить антропогенную нагрузку на центральную часть леса, сохранив при этом уникальную экосистему.
Лесопарк «Кусково» станет в первую очередь чище. Из него вывезут валежник и сухостой, проведут реабилитацию прудов и протоков между ними, а с берегов уберут мусор. Вместо старых типовых детских площадок здесь организуют полноценные рекреационные зоны, а также обновят покрытие на прогулочных и велодорожках.
На смену сомнительным продуктовым киоскам на границе парка придет комфортный фудкорт с дизайнерскими павильонами, которые имитируют элементы древнерусского зодчества. Кроме того, проект предусматривает обновление исторического стадиона «Фрезер», спрятанного в глубине парка. Сейчас это заросшее сорняками футбольное поле с ржавыми воротами, но после проведенных работ здесь откроется многофункциональный кластер, который подходит для разных видов спорта.
Везде, где это будет необходимо с точки зрения экологии, высадят новые деревья и кустарники —для улучшения биоразнообразия. Одной из важных составляющих запланированных мероприятий станет устройство экотроп. Деревянные мостки приподнимут над землей, чтобы они не мешали передвижению разных животных и насекомых. Фонари наружного освещения установят не везде, а только в основных местах скопления людей, чтобы не затрагивать биоритмы животных и птиц.
Предложенные мероприятия должны сделать городские парки новыми точками притяжения для москвичей, но при этом сохранить уникальные особенности природных территорий.